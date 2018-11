Společnost LifeScan představila nový název a branding Institutu LifeScan Diabetes

Dříve Institut diabetu Johnson & Johnson; zůstává zavázán ke změně léčení cukrovky prostřednictvím experimentálního učení světové třídy

CHESTERBROOK, Pensylvánie, 7. listopadu 2018 /PRNewswire/ -- Společnost Lifescan, Inc., světový lídr v oblasti monitorování hladiny glukózy v krvi, dnes oznámila nový název a branding pro Institut LifeScan Diabetes, dříve Johnson & Johnson Diabetes Institute, které mají vyjadřovat nové vlastnictví společnosti LifeScan. Jak již bylo oznámeno, společnost Platinum Equity, přední soukromá investiční firma, dokončila 2. října 2018 akvizici společnosti LifeScan a zmíněného institutu od společnosti Johnson & Johnson.

Institut transformuje péči o cukrovku již více než deset let a nadále bude pokračovat v plnění svého poslání řešit celosvětovou epidemii diabetu prostřednictvím experimentálního učení na světové úrovni. Od založení institutu v roce 2007 zde tisíce specialistů v oblasti léčby diabetu získaly individuální školení, včetně osobních školení a webových seminářů na vyžádání, osobního programování, série klinických video odpovědí, rozšířeného vzdělávání, e-modulů, chatů na Twitteru a studia odborné literatury.

„Institut LifeScan Diabetes umožňuje odborníkům v oblasti zdravotní péče po celém světě přístup k nejnovějším informacím o inovačních praktických modelech a způsobech využití stávajících nástrojů a technologií pro diabetes, které usnadňují péči o pacienty a napomáhají lepším výsledkům pacientů," řekl Amparo Gonzalez, vrchní ředitel pro globální profesní vzdělávání a vztahy Institutu LifeScan Diabetes. „S více než desetiletou podporou zdravotníků v celosvětovém měřítku se Institut LifeScan Diabetes i nadále věnuje svému poslání a těší se na pokračující transformaci péče o diabetiky a zlepšení života pacientů v následujících desetiletích. S velkým optimismem vzhlížíme k budoucnosti a k tomu, čeho můžeme dosáhnout v této další kapitole našeho vývoje."

Kromě nového názvu představil Institut LifeScan Diabetes nový branding, včetně aktualizovaného webu a nového loga, které můžete najít zde.

O společnosti LifeScan, Inc.

S představou vytvoření života bez omezení pro osoby žijící s diabetemje společnost Lifescan, Inc. světovým lídrem v oblasti monitorování hladiny glukózy v krvi – více než 20 milionů lidí z celého světa závisí na produktech značky OneTouch®, které jim pomáhají zvládnout cukrovku. V USA je společnost Lifescan, Inc. vedoucí společností v oblasti sledování hladiny glukózy v krvi a výrobky značky OneTouch® jsou doporučovány větším počtem endokrinologů, lékařů primární péče a lékárníků než kterákoli jiná značka. Platforma OneTouch Verio® prokázala sedm let ověřené přesnosti na více než 70 000 místech klinických testů1. Pro více informací navštivte webové stránky: www.OneTouch.com.

O Institutu LifeScan Diabetes

Se svým posláním řešit celosvětovou epidemii diabetu prostřednictvím experimentálního učení na světové úrovni je Institut LifeScan Diabetes globální iniciativou, která již deset let transformuje způsoby léčby cukrovky. Institut poskytuje širokou škálu vzdělávacích příležitostí jak osobních, tak online a tisíce specialistů na léčení diabetu obdrželo školení na míru, včetně nejmodernějších informací o inovativních postupech a způsobech využití stávajících nástrojů a technologií pro diabetes s cílem dosáhnout lepší péče a lepších výsledků pacientů na celém světě.

1 Setford a další, Seven-year surveillance of the clinical performance of a blood glucose test strip produkt (Sedmiletý dohled nad klinickou výkonností produktu pro testování krevní glukózy). Journal of Diabetes Science and Technology (2017) 1-85

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/773811/lfscinstitute_Logo.jpg

