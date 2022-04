Společnost CATL navázala spolupráci na podpoře e-mobility s Indonésií investicí téměř 6 miliard USD

Společnost CBL navázala spolupráci s indonéskými společnostmi ANTAM a IBI na projektu integrace baterií pro elektromobily v Indonésii

Projekt se společnou investicí ve výši téměř 6 miliard USD se zaměřuje na těžbu a zpracování niklu, materiály pro baterie, výrobu baterií a také jejich recyklaci

Toto partnerství představuje důležitý milník globální expanze společnosti CATL a podpoří také oblast výroby elektrických vozidel v Indonésii

NING-TE, Čína, 16. dubna 2022 /PRNewswire/ -- Dne 14. dubna společnost Ningbo Contemporary Brunp Lygend Co., Ltd. (CBL), dceřiná společnost firmy Guangdong Brunp Recycling Technology Co., Ltd. (Brunp), podepsala třístrannou rámcovou dohodu se společnostmi PT Aneka Tambang (ANTAM) a PT Industri Baterai Indonesia (IBI) o spolupráci na indonéském projektu integrace baterií pro elektromobily. Projekt zahrnuje těžbu a zpracování niklu, materiálů pro baterie pro elektromobily, výrobu baterií pro elektromobily a také recyklaci baterií. Společnost Brunp je dceřinou společnost společnosti Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL).

Projekt se společnou investicí 5,968 miliardy USD je realizován v průmyslovém parku FHT ve východní Halmaheře v indonéské provincii Severní Maluku, ale i na dalších místech v zemi.

Společnost ANTAM je členem indonéské státní těžební společnosti MIND ID. IBI neboli Indonesia Battery Corporation je státní společnost zabývající se ekosystémem bateriových elektrických vozidel a elektromobilů a zároveň dceřiná společnost společností MIND ID a ANTAM.

Projekt dále posílí působení společnosti CATL v oblasti výroby a zpracování baterií, zajistí dodávky surovin a zdrojů, sníží výrobní náklady a podpoří rozvoj recyklace baterií.

„Tento indonéský projekt je pro společnost CATL důležitým milníkem rozšiřování naší globální působnosti a stane se symbolem setrvalého přátelství mezi Čínou a Indonésií," prohlásil Robin Zeng, zakladatel a předseda představenstva společnosti CATL. „Máme plnou důvěru v budoucí rozvoj celého projektu."

„Rámcová dohoda, kterou jsme dnes podepsali, má pro Indonésii velký význam, protože usilujeme o vybudování ekosystému elektrických vozidel," konstatoval Luhut Binsar Pandjaitan, koordinující ministr pro námořní záležitosti a investice. „Věřím, že díky společnému úsilí všech zúčastněných stran bude realizace projektu úspěšná."

