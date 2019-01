Společnost MGI oznámila dosažení milníku 1 000 instalovaných sekvencerů a otevírá program včasného přístupu k průlomovému vysoce výkonnému sekvenceru MGISEQ-T7

Technologie společnosti MGI zlepšuje rychlost, efektivitu a cenovou dostupnost zdravotnických projektů pro velké populace. V minulosti by program mapování genomu pro 100 000 populaci trval čtyři až šest let, ale nyní pomocí šesti sekvencerů MGISEQ-T7 by tyto projekty mohly být dokončeny za pouhý rok, za mnohem nižší náklady.

Program včasného přístupu podporuje spolupráci na vývoji genetických technologií a aplikací. Umožňuje přizpůsobení nástrojů a činidel a inovativních finančních modelů. MGI plánuje rozšířit tento program na mezinárodní úrovni v příštím roce. Platforma MGI s více než 135 publikacemi na téma využití sekvencerů MGI a více než 20 petabajty vygenerovaných dat získává podporu na celém světě.

Kromě svého produktového portfolia sekvencerů vyvinula společnost MGI také produktové portfolio automatizovaných pracovních stanic pro přípravu vzorků, které uspokojují potřeby vysoce výkonného sekvenování genomu. Dr. Jiang také představil produktové řady produktů MGISP pro přípravu vzorků, řadu produktů MegaBOLT pro urychlení bioinformační analýzy a softwarový systém ZLIMS pro řízení laboratoří s procesem sekvenování NGS.

Během Zdravotnické konference J.P. Morgan společnost MGI také oznámila globální partnerství s firmou Paragon Genomics, která je vedoucím představitelem řešení založených na amplifikaci cílového obohacování a přípravy knihoven pro sekvenční testy nové generace (NGS). Společnost MGI bude distribuovat panely CleanPlex®NGS společnosti Paragon Genomics pro použití se sekvenačními platformami společnosti MGI ve všech oblastech světa s výjimkou USA. Společnost Paragon Genomics bude distribuovat systémy automatizovaných pracovních stanic pro přípravu vzorků MGI v USA a Kanadě.

O společnosti MGI

Společnost MGI Tech Co., Ltd. (MGI), dceřiná společnost skupiny BGI, je zavázána ke zpřístupňování efektivních a cenově dostupných řešení zdravotní péče pro všechny. Společnost MGI na bázi své vlastní technologie vyrábí sekvenační přístroje, zařízení, spotřební materiál a činidla, které podporují výzkum v oblasti biologických věd, lékařství a zdravotní péče. Mezi multiomické platformy MGI patří genetické sekvenování, hmotnostní spektrometrie a lékařské zobrazování. Poskytuje komplexní a celoživotní řešení v reálném čase a jejím posláním je rozvíjet a podporovat pokročilé nástroje přírodních věd pro budoucí zdravotní péči.

O společnosti BGI Group

Společnost BGI byla založena v roce 1999 s představou o využití genomiky ve prospěch lidstva a od té doby se stala jednou z největších genomických organizací na světě. Se zaměřením na výzkum a aplikace v oblasti zdravotnictví, farmaceutického průmyslu a ochrany životního prostředí má společnost BGI ověřený inovativní a vysoce kvalitní výzkum, který vytvořil více než 2130 publikací. Cílem společnosti BGI je dosáhnout toho, aby nejmodernější genomika byla jednoduše přístupná celosvětové výzkumné komunitě a klinickým trhům, a to prostřednictvím integrace nejširšího spektra špičkových technologií v oboru, včetně vlastní sekvenční platformy BGI, úspor z rozsahu a expertních zdrojů bioinformatiky. BGI nabízí také široké portfolio produktů transformačních genetických testů závažných onemocnění, což poskytovatelům lékařské péče a pacientům po celém světě umožňuje využívat příslibu genomické diagnostiky a personalizované zdravotní péče.

