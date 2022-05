Společnost OANDA se stala oficiálním marketingovým partnerem New York Red Bulls

Kromě prostředků New York Red Bulls se partnerství rozšiřuje do širšího světa Red Bull, včetně zážitkových a značkových položek na vybraných akcích Red Bull a v médiích.

„Jsme nadšeni, že můžeme přivítat společnost OANDA v rodině Red Bull," řekl Marc de Grandpré, generální ředitel New York Red Bulls. „Jsme nesmírně hrdí na to, že jsme se stali prvním partnerem společnosti OANDA v odvětví sportů, a těšíme se, že díky našemu jedinečnému a mnohostrannému partnerství budeme moci zvýšit povědomí o této společnosti na trhu."

Gavin Bambury, výkonný ředitel společnosti OANDA, k tomu říká: „Je vzrušující příležitostí spolupracovat s New York Red Bulls, jedním z nejinspirativnějších klubů v Major League Soccer. Těšíme se, že budeme moci oslavit úspěchy klubu na hřišti a představit prvotřídní značku a platformu OANDA novým divákům."

„Díky tomuto sponzorství si nadále budujeme pověst jedné z nejdůvěryhodnějších firem pro retailové obchodování a oceňované platformy, která klientům umožňuje obchodování na té nejvyšší úrovni. K úspěchu při dosahování špičkových výsledků v obchodování na trzích a k prosazování inovací, které vám umožní neustále zlepšovat svou hru, je zapotřebí jedinečné a vášnivé odhodlání. To je způsob myšlení, který OANDA sdílí s New York Red Bulls."

O týmu New York Red Bulls

New York Red Bulls je jedním z 28 týmů Major League Soccer (MLS). RBNY, jeden z deseti zakládajících klubů MLS, působí v lize od jejího založení v roce 1996. Red Bulls hrají domácí zápasy v Red Bull aréně (RBA) v Harrisonu v New Jersey. Tento trojnásobný vítěz MLS Supporters' Shield je vlastněn rakouskou nápojovou společností Red Bull, po níž je tým pojmenován. New York Red Bulls nabízí jeden z nejlepších programů rozvoje mládežnického fotbalu v zemi, od místních fotbalových partnerství v New Yorku a New Jersey až po regionální rozvojové školy a týmy Red Bulls Academy.

O společnosti OANDA: od technologického start-upu ke globální korporaci

Společnost OANDA byla založena v roce 1996 a byla první společností, která bezplatně sdílela údaje o směnných kurzech na internetu. O pět let později spustila platformu pro forex obchodování, která pomohla průkopnicky rozvinout obchodování s měnami na internetu. Dnes společnost OANDA Global Corporation, která zahrnuje OANDA Corporation a další dceřiné společnosti, poskytuje online obchodování s různými aktivy, měnová data a analýzy globálním retailovým a korporátním klientům a prokazuje bezkonkurenční odborné znalosti v oblasti deviz. Společnost OANDA Global Corporation, která má regulované subjekty na devíti nejaktivnějších finančních trzích na světě, se i nadále věnuje transformaci všech aspektů interakce světa s obchodováním a umožňuje klientům obchodovat s globálními tržními indexy, komoditami, cennými papíry, drahými kovy a měnami na jedné z nejrychlejších obchodních platforem na trhu.

Pákové obchodování s cizí měnou nebo jinými mimoburzovními produkty na marži s sebou nese vysokou míru rizika a nemusí být vhodné pro každého. Doporučujeme vám pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování vhodné s ohledem na vaši osobní situaci. Můžete ztratit více, než kolik jste investovali. Informace na těchto webových stránkách jsou obecné povahy. Doporučujeme vám, abyste před obchodováním vyhledali nezávislé finanční poradenství a ujistili se, že plně rozumíte souvisejícím rizikům. Obchodování prostřednictvím online platformy s sebou nese další rizika. Viz naše právní sekce.

Společnost OANDA Corporation je registrovaným obchodníkem s futures a retailovým devizovým obchodníkem u Commodity Futures Trading Commission a je členem asociace National Futures Association. Číslo: 0325821. Další informace jsou k dispozici v základním zdroji NFA.

#RaiseYourGame

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1812064/RedBulls_OANDA_OutOfStadium_Lockup_Horizontal.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1812065/RedBulls_OANDA_OutOfStadium_LockUp_Vertical_Transparent.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1812066/RBNY_OANDA.jpg

SOURCE OANDA