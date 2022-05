OANDA została oficjalnym partnerem marketingowym klubu New York Red Bulls

HARRISON, New Jersey, 10 maja 2022 r. /PRNewswire/ -- New York Red Bulls ogłosił dzisiaj, że platforma handlowa forex, OANDA Corporation („OANDA"), została oficjalnym partnerem klubu, którego znak pojawił się na rękawie koszulek zespołu od soboty 7 maja, kiedy to piłkarze Red Bulls zmierzyli się z Portland Timbers na własnym obiekcie Red Bull Arena. Nawiązane wieloletnie partnerstwo to dla lidera usług handlu internetowego i zdobywcy wielu światowych nagród pierwsze podejście do świata marketingu sportowego