Společnost Parascript nástrojem FormXtra.AI 8.3 posouvá možnosti inteligentního zpracování dokumentů

Nástroj Parascript FormXtra.AI 8.3 využitím funkce Smart Learning umožňuje nahradit jednoduchými výpočty složité, časově náročné a nákladné činnosti náchylné na chyby, které jsou při pokročilém snímání běžné.

LONGMONT, Colorado, 16. února 2022 /PRNewswire/ -- Společnost Parascript, která již více než 25 let zajišťuje vysoce výkonnou automatizaci zpracování dokumentů, kterých ročně zpracuje více než 100 miliard, dnes vydala novou verzi svého nástroje FormXtra.AI, která opět rozšiřuje podporu vysoce výkonného IDP. Tentokrát nabízí zpracování i skutečně nestrukturovaných dat, jako jsou smlouvy a další obsáhlé dokumenty, které nejsou jednotné.

„Jednou z potřeb, které nám partneři i zákazníci opakovaně tlumočili, byla možnost automatizovat analýzu a extrakci dat z nestrukturovaných dokumentů, jako jsou například běžné úvěrové dokumenty nebo zdravotní záznamy," sdělil Greg Council, viceprezident pro marketing a produktový management ve společnosti Parascript.

Ve verzi 8.3 přidává společnost Parascript do aplikace FormXtra.AI gramatickou analýzu textu se schopností učení, prováděnou technikami zpracování přirozeného jazyka (NLP). To umožňuje najít potřebné informace, které se často ukrývají v obsáhlých odstavcích textu. Vzhledem k tomu, že tato schopnost je součástí systému Smart Learning, mohou zákazníci těžit ze stejně výrazného snížení nároků na konfiguraci, optimalizaci a nasazení. Mezi nejdůležitější novinky této verze patří:

Aplikace FormXtra.AI 8.3 je rozšířena o možnost práce s nestrukturovaným textem a rukopisem.

Co je to nestrukturovaný text? Pokud jste někdy viděli pojistnou smlouvu nebo informace uvedené na smlouvě ke kreditní kartě malým písmem, viděli jste nestrukturované informace. Jedná se o takové druhy důležitých informací, které nelze zaznamenat tradičními technikami záznamu dat pomocí umístění nebo klíčových slov, které by mohly určit jejich umístění na stránce nebo v dokumentu. Na základě nových technologií hlubokého strojového učení a NLP nyní zákazník jednoduše označí příklady cílových údajů a systém se postará o zbytek. Algoritmy NLP automaticky analyzují poskytnuté příklady, interpretují typ a kontext cílových dat, vybírají optimální schéma učení v závislosti na typu umístění, formátu hodnoty a dalších vlastnostech cílových polí a učí se, jak podobná data spolehlivě vyhledávat v dokumentech. Pro uživatele to znamená, že společnost Parascript výrazně rozšiřuje typy aplikací a rozsah dokumentů, které lze pomocí nástroje FormXtra.AI zpracovávat.

Aplikace FormXtra.AI 8.3 plně integruje nástroj SignatureXpert.AI.

SignatureXpert.AI je produkt nové generace, založený na nejinovativnějších metodách a řešeních umělé inteligence v oblasti analýzy obrazu a rozpoznávání vzorů a vychází z více než 15 let zkušeností s lokalizací a ověřováním podpisů. Výsledkem je skutečně revoluční automatizace různých úloh ověřování podpisu, která dosahuje přesnějších výsledků než lidé. Nástroj SignatureXpert.AI pracuje s dokumenty v širokém rozsahu rozlišení (96 dpi–300 dpi) a úspěšně vyhledává cílové podpisy v jakémkoliv typu dokumentů včetně těch, které kromě podpisů samotných obsahují i ručně psané údaje.

Mezi další vylepšení a zdokonalení patří:

Přidáno automatické generování stránek u dokumentů s ručně psanými poli. Nástroj FormXtra.AI má několik funkcí, které náročné úkoly konfigurace extrakce dat umožní vyřešit prostým stisknutím jediného tlačítka. Funkce automatického generování stránek byla nyní rozšířena o podporu ručně psaných dokumentů. Stačí importovat vzorky obrázků stránek a přiřadit jim správné hodnoty cílových polí – o zbytek se postará software.

u dokumentů s ručně psanými poli. Nástroj FormXtra.AI má několik funkcí, které náročné úkoly konfigurace extrakce dat umožní vyřešit prostým stisknutím jediného tlačítka. Funkce automatického generování stránek byla nyní rozšířena o podporu ručně psaných dokumentů. Stačí importovat vzorky obrázků stránek a přiřadit jim správné hodnoty cílových polí – o zbytek se postará software. Do sady definic pro rychlé použití byly přidány předdefinované šablony dokumentů , například kanadské faktury . To zlepšuje použitelnost a uživatelskou přívětivost produktu, který tak nabízí dokonale vyladěné řešení, připravené k použití se široce používanými obecnými typy dokumentů.

, například . To zlepšuje použitelnost a uživatelskou přívětivost produktu, který tak nabízí dokonale vyladěné řešení, připravené k použití se široce používanými obecnými typy dokumentů. Vylepšená a rozšířená schopnost vyhledávání a rozpoznávání různých typů polí – částky, iniciál, dat, čísel kreditních karet, čísel VIN atd. – s cílem zvýšení efektivity a flexibility při práci s takovými poli. Tato pole se obtížně vyhledávají a snímají z důvodů různorodosti formátů, širokého kontextu, nejednoznačnosti výkladu a podobně. Zpracování dokumentů obsahujících tato pole může být poměrně náročné, protože mají různá rozložení, nízkou kvalitu, rušivé pozadí a podobně.

