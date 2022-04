Společnost Risen Energy podepsala smlouvy na dodávku solárních modulů s rámem z vysoce pevné legované oceli o výkonu více než 2 GW

NING-PO, Čína, 30. dubna 2022 /PRNewswire/ -- Čínský výrobce solárních modulů Risen Energy Co., Ltd. nedávno oznámil uzavření smlouvy na dodávky solárních modulů řady 210 s rámem z vysokopevnostní legované oceli, uvedených na trh v listopadu 2021. Moduly o výkonu 2 GW jsou určeny do projektů ve Španělsku a v provinciích Chaj-nan a Kuang-si, přičemž dosavadní dodávky přesahují 300 MW.

Použití technologie rámů z vysokopevnostní legované oceli, která snižuje emise uhlíku a spotřebu energie, odráží snahu společnosti Risen Energy přispět k nízkouhlíkové transformaci výroby v éře uhlíkové neutrality. Je také důkazem nového postoje firmy ke globální výzvě po dosažení uhlíkové neutrality, optimalizaci emisí uhlíku v celém životním cyklu výrobků, vývoji inovativních technologií snižujících spotřebu energie při výrobě a přispívání ke stanoveným cílům v otázkách energetických úspor a snižování emisí v odvětví obnovitelných zdrojů energie. Ocelový rám, který nabízí mimořádnou odolnost proti opotřebení, vysokou pevnost a vysokou tuhost, zvyšuje stabilitu modulu a využívá samoregenerační povlak ze slitiny zinku, hliníku a hořčíku, který slibuje vynikající antikorozní ochranu a pomáhá poskytovat vynikající komplexní výkon i v náročných podmínkách. Moduly s ocelovým rámem jsou nyní mezi zákazníky společnosti Risen Energy preferovanou volbou.

Pokročilou technologii ocelových rámů nyní využívá celá řada produktů společnosti Risen Energy, včetně modulů ze sérií TITAN a [email protected] či heteropřechodového panelu Hyper-ion, který byl na trh uveden koncem března. V budoucnu se společnost chystá dále pokračovat v optimalizaci uhlíkové stopy svých vysoce účinných modulů a poskytovat zákazníkům ty nejlepší služby, aby se i oni mohli podílet na snižování emisí uhlíku.

