Společnost The Jills Zeder Group nabízí za 170 milionů dolarů exkluzivní pozemek na nábřeží na ostrově La Gorce v Miami Beach

Kompletně uzavřený pozemek, který je orientován na jihozápad, nabízí krásný výhled na lagunu Biscayne Bay a centrum Miami, má rozlohu přibližně 11.628 metrů čtverečních (téměř 3 akry) a nabízí zhruba 180 metrů exkluzivního přístupu k pobřeží.

Na adrese 16 La Gorce Circle se nachází dvoupatrový dům s pěti ložnicemi, sedmi koupelnami a třemi toaletami. Na adrese 18 La Gorce Circle se nachází menší dům se dvěma ložnicemi, dvěma koupelnami a jednou toaletou. Součástí je také domek pro hosty a vinný sklep. Dvoupatrový dům na adrese 22 La Gorce Circle má pět ložnic, sedm koupelen a pět toalet.

Chloubou celého pozemku je pak úžasný soukromý park s názvem „Domaine de la Paix et de l'Amour". Pyšní se pečlivě udržovanými zahradami, vzrostlými banyány a duby, vysokými palmami, působivým mramorovým altánem s výhledem na lagunu a velkým soukromým přístavištěm. Klidný park navíc disponuje krásně upravenou sítí elegantních chodníčků z korálového kamene, a lze se zde kochat úžasnými západy slunce a výhledem na panorama centra města.

Ostrov La Gorce představuje dokonalou rekreační lokalitu: luxusní domy u vody s pečlivě upravenými zahradami, rozsáhlými areály, soukromým přístavištěm, to vše střežené bezpečnostní službou 24 hodin denně. Ostrov La Gorce je oblíbený mezi prominentními rezidenty, protože nabízí soukromí a klid. Komunita je tvořena přibližně 60 luxusními rodinnými domy a je mostem spojena se čtvrtí Miami Beach, odkud je jen kousek k obchodům Bal Harbour na severu a čtvrtím Lincoln Road a South Beach na jihu a Design District na západě. V těsné blízkosti se nachází také historický klub La Gorce Country Club, který byl postaven na konci 20. let minulého století a nedávno byl zrekonstruován.

„Jedná se o ten nejúžasnější soubor nemovitostí v celé Miami Beach, který nabízí přístup k přibližně 180 metrům pobřeží s nádherným výhledem na Biscayne Bay a centrum Miami," uvedla Jill Eberová ze společnosti The Jills Zeder Group. „Jedná se o ceněný a exkluzivní areál, na jehož uvedení na trh čekalo mnoho náročných kupců řadu let."

„Tato nabídka, která je k dispozici vůbec poprvé, nabízí jedinečnou příležitost vlastnit nemovitost takového rozsahu v době, kdy je nabídka domů a pozemků v Miami Beach velmi omezená," prohlásila Jill Hertzbergová ze společnosti The Jills Zeder Group. „Ostrov La Gorce představuje navíc jednu z nejprestižnějších soukromých komunit na jižní Floridě, která svým obyvatelům nabízí maximální soukromí."

