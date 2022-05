The Jills Zeder Group lista conjunto à beira-mar na exclusiva ilha La Gorce Island em Miami Beach por USD 170 milhões

Representando o vendedor estão Jill Eber e Jill Hertzberg do The Jills Zeder Group, que são Embaixadores Globais de Luxo da Coldwell Banker, afiliados do Coldwell Banker Realty.

A propriedade, com controle total de acesso, voltada para o sudoeste, oferece vistas amplas de Biscayne Bay e de Downtown Miami e mede aproximadamente 11.630 metros quadrados (cerca de 3 acres), oferecendo aproximadamente 183 metros de beira-mar.

A unidade 16 La Gorce Circle é uma residência de dois andares, com cinco quartos, sete banheiros e três lavabos. Já a unidade 18 La Gorce Circle abriga uma casa menor com dois quartos, dois banheiros e um lavabo, além de uma casa de hóspedes e adega. A unidade 22 La Gorce Circle é uma residência de dois andares e inclui cinco quartos, sete banheiros e cinco lavabos.

O ápice da propriedade é um incrível parque privado, designado "Domaine de la Paix et de l'Amour". O parque apresenta jardins bem cuidados, imponentes figueiras e carvalhos, palmeiras elevadas, uma baía espetacular voltada para um gazebo de mármore e uma grande doca privada. Além disso, o parque sereno tem paisagismo lindamente projetado com passarelas sofisticadas revestidas em coral stone e pores do sol deslumbrantes com vistas do horizonte do centro da cidade.

La Gorce Island incorpora o que um refúgio perfeito deve ser: propriedades luxuosas à beira-mar com paisagismo impecável, lotes amplos, docas particulares e segurança com controle de acesso 24 horas por dia. A ilha é popular entre residentes VIPs devido ao isolamento e tranquilidade que o local oferece. A comunidade é composta por cerca de 60 residências de luxo para uma família e está conectada por uma ponte a Miami Beach, onde os moradores estão a uma curta distância de Bal Harbour Shops ao norte, Lincoln Road e South Beach ao sul, e Design District a oeste. La Gorce Island também está próximo do histórico La Gorce Country Club, que foi construído no final dos anos 1920 e recentemente reformado.

Citações:

"Este é o conjunto de propriedades mais incrível de toda Miami Beach, oferecendo aproximadamente 183 metros de beira-mar com vistas espetaculares para Biscayne Bay e o centro de Miami", disse Jill Eber do The Jills Zeder Group. "Este é um condomínio privilegiado que muitos dos compradores mais exigentes aguardam há anos para entrar ao mercado."

"Nunca antes disponível no mercado, essa listagem oferece uma oportunidade única de adquirir uma propriedade dessa importância, em um momento em que há uma oferta extremamente limitada de casas e terrenos em Miami Beach", disse Jill Hertzberg do The Jills Zeder Group. "Além disso, La Gorce Island é um dos condomínios fechados de maior prestígio do sul da Flórida, oferecendo o máximo de privacidade aos seus moradores."

Sobre o The Jills Zeder Group: O The Jills Zeder Group, afiliado à Coldwell Banker Realty, é formado por três famílias, todas elas grandes protagonistas do mercado imobiliário residencial de luxo. Essas famílias incluem Jill Hertzberg, Jill Eber e Felise Eber; e os filhos de Hertzberg, Danny Hertzberg e Hillary Hertzberg; e Judy Zeder e seus filhos, Nathan Zeder e Kara Zeder Rosen. Antes da formação do The Jills Zeder Group em 2019, as famílias fecharam um total combinado de mais de USD 6 bilhões em vendas de imóveis, incluindo a colaboração em várias vendas de luxo no mercado de Coral Gables. Com escritórios em Miami Beach e Coral Gables, o The Jills Zeder Group é especializado em propriedades de luxo de alto nível e multimilionárias nos enclaves de elite mais do sul da Flórida, representando celebridades, executivos da Fortune 500 e uma clientela internacional diversificada. Eles oferecem conhecimento e serviços incomparáveis aos clientes do setor imobiliário de luxo. Para mais informações e entrar em contato com The Jills Zeder Group, acesse JillsZeder.com.

Sobre a Coldwell Banking Realty: O Coldwell Banker Realty na Flórida é uma empresa líder em corretagem de imóveis residenciais com aproximadamente 73 escritórios e 8.106 colaboradores de vendas afiliados. O Coldwell Banking Realty é de propriedade de uma subsidiária da Realogy Holdings Corp. (NYSE: RLGY), a maior empresa de serviços imobiliários residenciais de serviço completo dos Estados Unidos. Acesse ColdwellBankerHomes.com. O Coldwell Banker Global Luxury e o logotipo da Coldwell Banker Global Luxury são marcas de serviço de propriedade da Coldwell Banker Real Estate LLC. Acesse ColdwellBankerLuxury.com

