Společnost Tive získala investici 12 milionů dolarů jako financování série A

Za touto finanční investicí pro firmu Tive stojí fondy RRE Ventures a Two Sigma Ventures a společnost Tive, která patří mezi přední poskytovatele kvalitních a spolehlivých informací potřebných pro řízení dodavatelských řetězců a sledování zásilek, získané peníze využije ke svému dalšímu růstu

BOSTON, 15. prosince 2020 /PRNewswire/ -- Společnost Tive, Inc ., přední poskytovatel informací a dat pro globální dodavatelské řetězce, dnes oznámila, že získala finanční investici 12 milionů dolarů (v rámci takzvaného financování série A), a to od fondů RRE Ventures a Two Sigma Ventures . Kromě těchto dvou fondů se do této investice zapojili také stávající investoři NextView Ventures , Hyperplane Ventures , One Way Ventures , Fathom Ventures a další noví investoři. Tato nová investice pomůže firmě Tive k urychlení růstu a pomůže zavést další inovace do analytiky, upozornění a sledování zásilek.

Sledování zásilek je velice komplikovaný, nespolehlivý a drahý proces. Firma Tive se to snaží změnit a nabízí analytické údaje a data z celého dodavatelského řetězce v reálném čase, včetně informací o přesné lokalizaci zásilky a přepravních podmínek, jako jsou například teplota, informace o manipulaci se zásilkou, vlhkosti nebo vystavení zásilky povětrnostním vlivům či světlu. Firma Tive jako první společnost v oboru představila systém sledování zásilek, který je připraven již na použití v 5G sítích a který trh přijal s kladnými ohlasy a velkým zájmem. Neustále roste počet nových zákazníků, kteří tento systém využívají, a meziroční růst tržeb dosahuje 570 %. Poptávka je tažena zejména díky tomu, že se jedná o první sledovač zásilek, který nevyužívá lithiové baterie a rozptyluje tak obavy trhu kolem bezpečnosti a environmentálních dopadů lithiových baterií.

„Očekávání přepravního a logistického průmyslu, jehož hodnota činí 20 bilionů dolarů, stále rostou," řekl Raju Rishi, hlavní partner fondu RRE Ventures. „Stále více firem z oboru začíná využívat řešení firmy Tive a snaží se získat aktuální informace o svých zásilkách v reálném čase. Řešení firmy Tive jim poskytuje špičkové analytické a další informace, které byly v tomto oboru zatím nepředstavitelné a otevírá tak zákazníkům nové příležitosti ke zlepšení v případě špatné nebo nesprávné manipulace se zásilkami. Za čtyři roky, co Krenara známe, vidíme, že komplexní řešení firmy Tive pro sledování zásilek se těší stále větší oblibě trhu a že se firmě daří rychle získávat nové zákazníky. Proto jsme hrdí na to, že můžeme Krenarovi a jeho týmu pomoci a poskytnout mu finanční zdroje potřebné k dalšímu růstu."

„Vzhledem ke stále rostoucí poptávce po komplexních řešeních firmy Tive pro sledování zásilek, bylo jasné, že nyní je ten správný čas na výrazné posílení naší schopnosti tuto rostoucí poptávku uspokojit," řekl Krenar Komoni, generální ředitel firmy Tive, Inc. „Díky podpoře fondů RRE Ventures a Two Sigma Ventures a také díky pomoci našich stávajících investorů, můžeme využít našich zkušeností a schopností a zaměřit se na další růst naší platformy pro sledování zásilek. Skutečnost, že jsme získali růstový kapitál, nám pomůže rychleji uvádět nové produkty na trh a přispěje k dalšímu růstu prodeje a tržeb. To nám pomůže posílit naší pozici v mezinárodním měřítku a získat řadu nových zákazníků."

O společnosti Tive

Společnost Tive nabízí systémy pro celosvětové sledování zásilek v reálném čase a analytické systémy pro přepravní a logistické firmy, kterým poskytuje své služby jako platforma VaaS (Visibility as a Service – Viditelnost jako služba). Díky systémům společnosti Tive mají přepravci a poskytovatelé logistických služeb (3PLs) možnost sledovat a monitorovat aktuální polohu svých zásilek, včetně způsobu, jak je s nimi během přepravy nakládáno a v jakých podmínkách byly přepravovány. Řešení VaaS firmy Tive poskytuje klientům data a informace, které jim umožňují proaktivně optimalizovat dodávky a zvyšovat spokojenost zákazníků a také otevírají zcela nové příležitosti pro další zlepšování služeb. Firma Tive sídlí v Bostonu ve státě Massachusetts (MA). Více informací najdete na webové stránce www.tive.co.

