Společnost Vantage zahajuje propagaci soutěže Affiliate World Cup 2022

Jedná se o první celosvětovou soutěž pro pobočky společnosti Vantage, která se inspiruje nejoblíbenějším světovým sportem – fotbalem.

Soutěž Affiliate World Cup 2022 probíhá od 2. března do 18. prosince 2022. V tomto období proběhnou celkem dvě kvalifikační kola pro pět kvalifikovaných regionů, po kterých bude následovat finále.

1. kolo kvalifikací bude probíhat od 2. března do 31. května, a 2. kolo bude probíhat od 1. června do 31. srpna. Do finále postoupí 10 nejlepších poboček z každého regionu, a ti, kteří se ve svých regionech umístí na prvních třech místech, mohou získat výhry ve výši až 8 000 USD.

Po skončení finále, které probíhá od 1. září do 18. prosince, získá nejlepší partner hlavní cenu 100 000 USD. Pobočky, které skončí na druhém a třetím místě, obdrží finanční ceny ve výši 20 000 USD, respektive 10 000 USD.

Soutěž končí 18. prosince 2022, tedy ve finálový den mistrovství světa ve fotbale FIFA World Cup 2022.

Program AWC 2022 je otevřen jak novým, tak stávajícím pobočkám, které se nacházejí v regionech způsobilých k účasti v soutěži. Zájemci o účast v soutěži se mohou přihlásit zde. Na účast se vztahují platné podmínky.

„Ve společnosti Vantage jsme hrdí na to, že jsme vybudovali obchodní ekosystém, který je efektivní a inovativní a přesahuje potřeby našich zkušených klientů v řadách obchodníků. Velkou součást našeho úspěchu tvoří úzké vztahy s našimi pobočkami a IB," prohlašuje Marc Despallieres, ředitel pro strategii společnosti Vantage.

„Již nyní jsme známí tím, že máme jeden z nejštědřejších a nejpružnějších programů provizí a slevových struktur v tomto oboru, a naše odměny v rámci AWC 2022 na tuto skutečnost navazují. Jsme nadšeni, že jako první v oboru můžeme uspořádat soutěž, která spravedlivě odmění naše partnery za jejich tvrdou práci."

O společnosti Vantage

Vantage je globální makléřská společnost s různými aktivy, která nabízí klientům přístup k rychlým a výkonným službám pro obchodování s CFD na forex, komodity, indexy a akcie.

Disponuje více než 10 lety zkušeností na trhu. Společnost Vantage nyní zaměstnává více než 1 000 zaměstnanců ve více než 30 pobočkách po celém světě.

Vantage není pouhým zprostředkovatelem. Nabízí důvěryhodný obchodní ekosystém a rychlejší a jednodušší obchodní platformu, která klientům umožňuje využívat obchodní příležitosti.

Využijte lépe obchodní příležitosti díky chytrému obchodování s @vantage.

