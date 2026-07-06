Společnost SINEXCEL uvádí na trh systém StellaON 1250K/1575K s cílem podpořit rozvoj velkokapacitního skladování energie v Evropě
News provided bySINEXCEL
Jul 06, 2026, 05:48 ET
MNICHOV, 6. července 2026 /PRNewswire/ -- Na veletrhu Intersolar Europe 2026 představila společnost SINEXCEL (300693.SZ) systémy StellaON 1250K/1575K PCS s integrovanými komponenty společnosti Infineon, které reagují na rostoucí evropské požadavky na odolnost vůči vlivům prostředí, stabilitu rozvodné sítě a ekonomiku životního cyklu a maximalizují hodnotu energie díky všestranné přizpůsobivosti.
Všestranná přizpůsobivost v náročných podmínkách, při různých zátěžích a v různých rozvodných sítích
Systém StellaON, založený na konceptu všestranné přizpůsobivosti, je navržen tak, aby spolehlivě fungoval v náročných podmínkách, v náročných rozvodných sítích i ve velkých aplikacích.
Díky modulům EconoDUAL™3 od společnosti Infineon s nízkým tepelným odporem poskytuje StellaON 1250K/1575K nepřetržitý a nekompromisní výkon při teplotě 55 °C, což je o 10 °C více než průměr v oboru. Takto eliminuje snížení výkonu o 15–20 % a zároveň snižuje náklady na předimenzování až o 20 %.
Díky konstrukci s krytem IP65 a antikorozní třídou C5 funguje bezchybně v extrémních klimatických podmínkách a zároveň udržuje hladinu hluku na úrovni pouhých 65 dB, což splňuje přísné evropské předpisy pro provoz v městském prostředí.
Aby vyhovovala měnícím se požadavkům na evropskou rozvodnou síť, včetně normy NC RfG 2.0, disponuje StellaON schopností formování sítě v režimech PQ, VF, VSG a SVG, podporuje 1,5násobné přetížení po dobu 60 sekund (oproti průměrnému 1,2násobku v odvětví), poskytuje výkon pro formování sítě v řádu GW a schopnost startu ze tmy a umožňuje paralelní provoz čtyř jednotek AC/DC, čímž zajišťuje větší škálovatelnost, redundanci a odolnost sítě pro rozsáhlá nasazení.
Zvýšení efektivity po celou dobu životního cyklu
Skutečná užitná hodnota se prokazuje v průběhu času.
StellaON dosahuje maximální účinnosti při plném zatížení 98,5 % a zvýšení účinnosti o 0,6 % v obou směrech, čímž podstatně snižuje vyrovnané náklady na skladování (LCOS).
Jeho modulární konfigurace pokrývají provozní doby od 1 do 8 hodin a plynule se škálují od dvacetistopých stanic o výkonu 2,5 MW až po čtyřicetistopé stanice o výkonu 12,5 MW v oblasti středního napětí.
V oblasti provozu a údržby (O&M) inovativní samočisticí konstrukce snižuje provozní náklady (OpEx) po celou dobu životnosti o 15 %. Vyznačuje se průměrnou dobou mezi poruchami (MTBF) přesahující 300 000 hodin, což zajišťuje provozuschopnost ve výši 99 %, přičemž výměna klíčových komponent trvá méně než jednu hodinu a kompletní výměna PCS (systému pro přeměnu energie) méně než dvě hodiny.
Globální nasazení potvrzuje připravenost na trh
Po úspěšném připojení k síti ve Vietnamu v březnu 2026, kde systém prokázal spolehlivý provoz i v extrémním horku a vlhkosti, si společnost StellaON v první polovině roku 2026 zajistila objednávky v objemu více než 500 MW, přičemž v současné době probíhá realizace více než 15 projektů v Evropě, v asijsko-pacifickém regionu a v Africe.
Toto řešení je v souladu s síťovými předpisy Německa, Polska, Nizozemska, Belgie a Rumunska, přičemž certifikace pro Španělsko a USA budou brzy následovat.
O společnosti SINEXCEL
Společnost SINEXCEL, založená v roce 2007, je průkopníkem v oblasti řešení pro skladování energie, nabíjení elektromobilů a kvalitu elektrické energie. S instalovanou kapacitou úložišť energie 17 GW, 200 000 stejnosměrných nabíječek pro elektromobily a téměř 20 milionů ampérů nainstalovaných aktivních harmonických filtrů spolupracuje SINEXCEL s předními firmami v oboru na posílení energetické nezávislosti.
Kontakt: [email protected]
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