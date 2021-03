Spoločnosť Casio predstaví doposiaľ najtenšie hodinky G-STEEL

Štýlové nové hodinky, v ktorých sa snúbi minimalizmus s vysokým výkonom

TOKIO, 18. marca 2021 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Casio Computer Co., Ltd. predstavila 4 nové hodinky typu GST-B400, ktoré patria do rodiny nárazuvzdorných hodiniek G-SHOCK. Tieto nové hodinky vynikajú najtenším*1 profilom zo všetkých hodiniek modelového radu G-STEEL, ktorý je známy vďaka využívaniu úchvatných kombinácií rôznych materiálov.