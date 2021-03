Casio lance la G-STEEL la plus mince jamais conçue

Présentant un design stylisé, les nouvelles montres GST-B400 sont dotées d'un boîtier plus mince que n'importe quelle autre G-STEEL à ce jour, de seulement 12,9 mm, ainsi que d'un nouveau module amélioré conçu pour plus de minceur. Casio a atteint de nouveaux sommets dans les deux domaines en réduisant le nombre et la taille des composants du module et en utilisant un montage haute densité avec une disposition plus plate et optimisée. Les modèles GST-B400, qui utilisent seulement deux mains de montre et un système Bluetooth® à faible puissance, consomment 55,7 % moins d'énergie que le modèle précédent*2, ainsi le cadran n'a pas besoin d'être aussi transmissif à la lumière, ce qui permet d'en améliorer la conception. Les traitements appliqués aux pièces de cadran insérées et ailleurs donnent à la montre une apparence de texture métallique améliorée. Casio a aussi pris grand soin de garantir une grande lisibilité, avec un indicateur à cadran à la position 9 heures pour afficher le mode, le niveau de pile et plus encore.

*2 La GST-B200.

Les modèles GST-B400AD et GST-B400BD présentent des cadrans multicouches traités par dépôt de vapeur pour une coloration hautement chromogène et distinctive. De multiples couches de revêtements transparents sont appliquées pour façonner l'apparence de la lumière, en tirant parti de l'expression chromatique rendue possible par le dépôt de vapeur. De nombreux essais ont mené au choix de traitements par dépôt de vapeur dans une nuance chic de bleu et une teinte rouge foncé nouvellement développée.

La fonctionnalité de ces montres est aussi impressionnante que leur conception. Les fonctions de chronométrage très pratiques comprennent un réglage automatique du temps avec jumelage à un smartphone doté de l'application dédiée ainsi qu'une fonction heure et endroit qui permet à l'utilisateur d'enregistrer l'heure et sa position sur une carte dans l'application en appuyant simplement sur un bouton de la montre. Parmi les autres fonctions pratiques exceptionnelles, mentionnons un réglage de rappel qui aide les utilisateurs à faire le suivi des événements à venir qu'ils établissent dans l'application, ainsi qu'une lumière LED double à haute luminosité qui assure la lisibilité de la montre dans le noir.

Site officiel de G-SHOCK : https://world.g-shock.com/.

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1457188/1.jpg

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1457189/2.jpg

SOURCE CASIO COMPUTER CO., LTD