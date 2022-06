Spoločnosť Cuisine Solutions, svetový líder a priekopník v oblasti špičkových sous-vide potravín, oznamuje investíciu 250 miliónov USD do rastu od spoločnosti Bain Capital

Investícia na urýchlenie rastu a globálnej expanzie spoločnosti a na podporu ďalších kulinárskych inovácií

STERLING, Virgínia a BOSTON, Massachusetts, 6. júna 2022 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Kitchen Solutions Inc., svetový líder a priekopník v oblasti špičkových sous-vide potravín, dnes oznámila investíciu 250 miliónov USD od spoločnosti Bain Capital na urýchlenie svojho rastu a globálnej expanzie. Menšinová investícia ďalej posilní autoritu spoločnosti Cuisine Solutions v kategórii sous-vide, poskytne dodatočné zdroje na podporu urýchlenej inovácie produktov a rozšíri obchodnú činnosť na domácom a medzinárodnom trhu, ako aj globálnu výrobnú stopu spoločnosti za hranice Spojených štátov, Francúzska a Thajska.

Spoločnosť Cuisine Solutions bude naďalej pôsobiť pod vedením súčasného manažmentu na čele s výkonným riaditeľom Felipe Hasselmannom a predsedom predstavenstva Stanislasom Vilgrainom, ktorí zostávajú významnými vlastníkmi spoločnosti, pričom rodina Vilgrain si ponecháva kontrolný podiel.

Spoločnosť Cuisine Solutions so sídlom v meste Sterling vo Virgínii je najväčšou spoločnosťou zameranou na prípravu jedál metódou sous-vide na svete a popredným partnerom v oblasti kulinárskych inovácií s pobočkami v Severnej Amerike, Európe, na Strednom východe a v Ázii. Spoločnosť je uznávaná najlepšími svetovými šéfkuchármi a kuchyňami, je výrobným a myšlienkovým lídrom v oblasti inovatívnej techniky pomalého varenia, ktorú zaviedla, zdokonalila a spopularizovala. Spoločnosť Cuisine Solutions dodáva hotové sous-vide jedlá zákazníkom z oblasti stravovacích služieb, dopravcov, armády a maloobchodu po celom svete vrátane spoločností Amtrak, Costco, Dunkin', Hilton Hotels & Resorts, Panera a Starbucks a mnohých ďalších lídrov v tomto odvetví.

„Naša budúcnosť, ktorá bola pred týmto strategickým partnerstvom jasná, je teraz ešte vzrušujúcejšia, pretože vidíme značný priestor na rast a expanziu prostredníctvom pokračujúcich inovácií vo viacerých kategóriách produktov," povedal Hasselmann. „Sme hrdí na to, že sme lídrom v umení a vede prípravy jedál metódou sous-vide, ktorá je odpoveďou na mnohé výzvy, ktorým naši zákazníci čelia v kuchyni aj mimo nej. Táto investícia nám umožní rýchlo rozšíriť našu celosvetovú výrobnú infraštruktúru, obchodné partnerstvá a posilniť náš dodávateľský reťazec, čím vytvoríme ďalší priestor na uspokojenie rastúcich potrieb globálnych partnerov, ktorí sa denne spoliehajú na naše produkty na desiatkach tisíc miest."

„Mojou víziou pri zakladaní spoločnosti Cuisine Solutions bolo stať sa najlepším inovátorom a výrobcom potravín v našej oblasti, rozvíjať najlepšie partnerstvá vo svojej triede a dosiahnuť, aby naša povesť hovorila sama za seba prostredníctvom našej kvality, rozsahu a inovácií," povedal Vilgrain. „To, že našu víziu podporuje špičková investičná spoločnosť svetového kalibru, Bain Capital, svedčí o úspechu našej pôvodnej misie a vzrušujúcej budúcnosti nášho odvetvia. Som nesmierne hrdý na naše úspechy od skromných začiatkov v roku 1990 až po dnešok a teším sa, že spolu s Bain Capital vybudujeme poprednú, inovatívnu potravinársku spoločnosť budúcnosti."

„Stanislas, Felipe a tím manažérov odviedli vynikajúcu prácu pri budovaní spoločnosti Cuisine Solutions, ktorá sa stala jednoznačným lídrom na rýchlo rastúcom trhu sous-vide potravín a ktorú uznávajú mnohí z najlepších svetových šéfkuchárov. Jedinečný rad kulinárskych inovácií spoločnosti ponúka vyššiu kvalitu a konzistenciu, lepšiu bezpečnosť potravín a nižšie náklady, čo je v súčasnom makroekonomickom prostredí výhodné pre všetkých zákazníkov," povedal Cristian Jitianu, výkonný riaditeľ spoločnosti Bain Capital. „Sme nadšení, že môžeme spolupracovať so spoločnosťou Cuisine Solutions a podporiť plány jej manažérskeho tímu pre rast, pričom ďalej posilníme jej hodnotu ako preferovaného partnera pre kulinárske inovácie v reštauráciách, maloobchode, cestovnom ruchu a hotelierstve," dodal Jeffrey Chung, riaditeľ spoločnosti Bain Capital.

Bain Capital dlhodobo spolupracuje so spoločnosťami z oblasti spotrebného, maloobchodného a reštauračného odvetvia s cieľom urýchliť ich rast. Medzi investície firmy do reštaurácií, potravinárskych služieb a potravín patria Advantage Solutions (NASDAQ: ADV), Bloomin' Brands (NASDAQ: BLMN), Brakes Group Food Distribution, Burger King (NYSE: QSR), Dessert Holdings, Dunkin' Brands Inc, Domino's Pizza (NYSE: DPZ), Gail's Bakery, Retail Zoo, Skylark Restaurants a Valeo Foods.

Očakáva sa, že transakcia bude uzavretá v druhom štvrťroku 2022 a podlieha obvyklým podmienkam uzavretia.

Spoločnosť Moelis & Company LLC pôsobila v súvislosti s touto transakciou ako výhradný finančný poradca a jediný sprostredkovateľ umiestnenia a spoločnosť McDermott Will & Emery pôsobila ako právny poradca spoločnosti Cuisine Solutions. Spoločnosť BofA Securities pôsobila ako finančný poradca a Kirkland and Ellis ako právny poradca spoločnosti Bain Capital.

O spoločnosti Cuisine Solutions

Spoločnosť Cuisine Solutions, vedená medzinárodným tímom oceňovaných šéfkuchárov, je popredným svetovým výrobcom sous-vide produktov – inovatívnej a presnej techniky pomalého varenia, ktorú spoločnosť pred desaťročiami zaviedla, zdokonalila a spopularizovala. Spoločnosť je známa svojimi inováciami a uviedla na trh sous-vide výrobky v širokom spektre kategórií vrátane bielkovín, omáčok, obilných a rastlinných výrobkov a veľmi obľúbených vaječných bochníčkov. Jej pasterizované sous-vide výrobky majú 18-mesačnú trvanlivosť v zmrazenom stave, šesťdňovú po rozmrazení a dajú sa pripraviť v rúre za niekoľko minút. To umožňuje stravovacím službám a domácim kuchárom ušetriť čas, zjednodušiť zložitosť akýchkoľvek problémov v dodávateľskom reťazci a je dokonalým riešením na výrazné zníženie odpadu a nákladov na prácu. Spoločnosť Cuisine Solutions so sídlom v Sterlingu vo Virgínii poskytuje služby viac ako 22 000 reštauráciám a 6 000 maloobchodníkom, ako aj veľkým leteckým spoločnostiam a hotelom. Viac informácií nájdete na stránkach www.cuisinesolutions.com.

O metóde sous-vide

Sous-vide – čo vo francúzštine znamená „pod vákuom" – je inovatívna technika varenia, pri ktorej sa potraviny vákuovo uzavrú a zohrievajú vo vode, až kým nie sú dokonale uvarené. V roku 1971 Dr. Bruno Goussault (ktorý sa neskôr stal hlavným vedeckým pracovníkom spoločnosti Cuisine Solutions) vyvinul metódu sous-vide ako spôsob zlepšenia textúry a chuti pri zachovaní prirodzenej integrity varených potravín. Dr. Goussault zistil, že metóda sous-vide, pri ktorej sa jedlo pomaly varí pri teplote o niečo nižšej ako je obvyklé, v špeciálne navrhnutých, vákuovo uzavretých vreckách, viedla k výraznému zlepšeniu chuti a redukovaniu zmenšenia objemu potravín v porovnaní s bežnými metódami varenia. Dedičstvo spoločnosti Cuisine Solutions v oblasti sous-vide a jej neustále inovácie v tejto oblasti umožnili spoločnosti neustále dodávať výrobky reštauračnej kvality, ktorým dôverujú a ktoré si obľúbili špičkoví kuchári a nároční gurmáni na celom svete.

O spoločnosti Bain Capital

Spoločnosť Bain Capital, LP je jednou z popredných súkromných alternatívnych investičných spoločností s viacerými aktívami na svete, ktorá vytvára trvalý vplyv pre našich investorov, tímy, podniky a komunity, v ktorých žijeme. Od nášho založenia v roku 1984 sme využili náš prehľad a skúsenosti na organickú expanziu do mnohých tried aktív vrátane súkromného kapitálu, úverov, verejného kapitálu, rizikového kapitálu, nehnuteľností a ďalších strategických oblastí. Firma má pobočky na štyroch kontinentoch, viac ako 1 300 zamestnancov a spravuje aktíva v hodnote približne 160 miliárd dolárov. Viac informácií nájdete na stránkach www.baincapital.com.

Kontakty pre médiá:

Pre Cuisine Solutions

R. Couri Hay / Denise Finnegan

R. Couri Hay Creative PR

[email protected] | [email protected]

212-580-0835

Pre Bain Capital

Scott Lessne / Charlyn Lusk Stanton

(646) 502-3569 / (646) 502-3549

[email protected] / [email protected]

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1470817/Cuisine_Solutions_Logo.jpg

SOURCE Cuisine Solutions, Inc.