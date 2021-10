Spoločnosť Huawei uvádza na trh štyri vylepšenia riešenia CloudCampus 3.0, ktoré podnikom umožňujú vybudovať campusovú sieť zameranú na skúsenosti

SHENZHEN Čína, 8. októbra 2021 /PRNewswire/ -- Na veľtrhu HUAWEI CONNECT 2021 spoločnosť Huawei predstavila štyri nové vylepšenia svojho riešenia CloudCampus 3.0: úplne nové aplikácie Wi-Fi 6, campusové prepínače „Solar System", konvergované brány „cloud on-ramp" podnikovej triedy a postupy inteligentnej prevádzky a údržby (O&M). Spoločnosť Huawei sa tiež pozrela na pokrokový technologický rámec Wi-Fi 6 Advanced, ktorý je zameraný na bezdrôtové výrobné siete.

Tieto inovácie potvrdzujú trvalé zameranie spoločnosti Huawei na campusové siete zamerané na skúsenosti. Vďaka takýmto sieťam budú podniky profitovať z prvotriedneho, plne bezdrôtového prístupu a optimálneho cloudového prístupu v celom rade prípadov — ako sú inteligentné pracoviská, inteligentné budovy a inteligentná výroba — to všetko urýchľuje digitalizáciu priemyslu.

Podniky na celom svete si stále viac uvedomujú dôležitosť digitálnej transformácie. Na urýchlenie digitálnej transformácie stále viac podnikov masívne investuje do špičkových sieťových technológií — vrátane IoT, bezdrôtových, cloudových a umelej inteligencie.

Navyše počet používateľov a zariadení s prístupom do campusovej sieti stále narastá. Podľa prognózy IDC bude do roku 2025 na celom svete 41 miliárd pripojených zariadení IoT a viac ako 14 miliárd pripojených zariadení bez IoT. Cloudifikácia sa medzitým stáva rastúcim trendom medzi podnikmi, ktoré chcú nasadiť digitálne služby. Spoločnosť Gartner predpovedá, že v roku 2025 bude do cloudu nasadených viac ako 85 % podnikových služieb.

„V ére, v ktorej sa všetky veci inteligentne prepájajú, sú všadeprítomné vysokokvalitné pripojenia zásadné pre podnikovú inteligenciu a tiež pre jeho digitálne služby," hovorí Dr. Li Xing, prezident divízie Campus Network Domain, produktový rad pre dátovú komunikáciu spoločnosti Huawei. „Pri prenikaní do digitálneho prostredia musí každý podnik vybudovať školskú sieť zameranú na skúsenosti, ktorá prepája ľudí a všetky veci, ako aj kancelárske a výrobné aplikácie. Až potom môžu podniky urýchliť digitalizáciu priemyslu."

Na urýchlenie digitálnej transformácie pre podniky je riešenie CloudCampus 3.0 od spoločnosti Huawei vybavené novými funkciami v štyroch aspektoch: bezdrôtové, káblové, prepojenie WAN a inteligentné O&M.

Tri jedinečné bezdrôtové funkcie — inteligentná anténa s dynamickým priblížením, roaming umelej inteligencie a inteligentné plánovanie multimédií — umožňujú podnikom vybudovať plne bezdrôtovú sieť, ktorá prináša neustále skúsenosti. Za účelom prepracovania inteligentná anténa s dynamickým priblížením inovatívne podporuje režimy pre všetky smery aj vysokú hustotu, čo výrazne zlepšuje používateľskú skúsenosť v prostrediach s vysokou hustotou a zvyšuje rýchlosť až o 20 %. Roaming umelej inteligencie efektívne rieši bolestivé miesto častých výpadkov služby počas roamingu v uhloch. Úplne nový AirEngine 6761-22T je v odvetví najvyšším výkonom prístupového bodu Wi-Fi 6E, ktorý dosahuje rýchlosť 6,58 Gbps. Využitím týchto schopností môžu podniky vybudovať celú gigabitovú sieť a využívať tak prístup používateľov „na počkanie", vzdialenú interakciu a prenos súborov.

Ďalšou inováciou je riešenie „Solar System" spoločnosti Huawei, ktoré je navrhnuté špeciálne na to, aby pomohlo podnikom vybudovať plne bezdrôtovú sieť pre inteligentné budovy. Toto riešenie predstavuje inovatívny opticko-elektrický mechanizmus PoE, ktorý umožňuje nasadenie káblových sietí na požiadanie, rovnako aj bezdrôtových sietí. Výhodami sú vo výsledku ľahký prístup k 10 GE bezdrôtovým prístupovým bodom, integrovaný prístup k rôznym koncovým bodom IoT a nižšie náklady na výstavbu a nasadenie siete.

Podniky hľadajú rýchly, zabezpečený a spoľahlivý cloudový prístup a odpoveďou na to je úplne nová brána NetEngine AR6710 od spoločnosti Huawei. Táto brána integruje funkcie zabezpečenia, smerovania a prepínania a vyznačuje sa výkonom 2 Gb/s a 48-portovým gigabitovým prepínaním. Je tiež integrovaná s IPS, filtrovaním adries URL, bránou firewall, antivírusovou ochranou, ovládaním aplikácií a ďalšími funkciami zabezpečenia, ktoré ponúkajú spoľahlivé zabezpečenie služieb pobočiek. SRv6 SD-WAN je jedinečná schopnosť, ktorá implementuje inteligentné riadenie prevádzky na všetkých cestách v celej sieti, aby sa dosiahol optimálny zážitok. Vďaka takémuto návrhu „všetko v jednom" je brána NetEngine AR6710 v skutočnosti tri zariadenia v jednom. Pre všetky tieto vlastnosti je brána NetEngine AR6710 ideálna ako výstupná brána pre podniky s viac ako 1 000 používateľmi s nižším CAPEX.

Spoločnosť Huawei tiež integrovala do svojho iMaster NCE veľké množstvo funkcií umelej inteligencie, aby zlepšila efektivitu O&M campusovej siete a zlepšila zážitok počas celého životného cyklu, od plánovania a zhotovenia až po údržbu a optimalizáciu.

V posledných rokoch si Wi-Fi 6, najnovšia technológia bezdrôtového prístupu známa svojou vyššou šírkou pásma a vyššou hustotou používateľov, získala obľubu na podnikových trhoch. Stále však nemôže úplne splniť požiadavky na extrémne nízku latenciu kratšiu ako 10 ms, ultra vysokú spoľahlivosť 99,999 %, ultra veľkú šírku pásma viac ako 2 Gb/s a silné zabezpečenie.

Aby spoločnosť Huawei splnila tieto požiadavky, pokračovala v inováciách nad rámec Wi-Fi 6 a uviedla do praxe technologický rámec Wi-Fi 6 Advanced, ktorý rozšíri Wi-Fi z podnikových pracovísk do výrobného prostredia. Toto najnovšie vylepšenie stavia na veľkej kapacite, nízkej latencii a širokých možnostiach pripojenia Wi-Fi 6 a pridáva tri jedinečné možnosti: gigabitové pripojenie v celej sieti, inteligentné ovládanie v reálnom čase a harmonizované IoT a snímanie.

Spoločnosť Huawei bude aj v budúcnosti spolupracovať s ďalšími partnermi z odvetvia ekosystémov na vývoji riešení WLAN založených na technologickej architektúre Wi-Fi 6 Advanced. Pomôže to vybudovať rýchlu, stabilnú a inteligentnú bezdrôtovú produkčnú sieť, ktorá je najvhodnejšia pre výrobné a digitálne služby, ako sú strojové videnie, operácie na diaľku a robotika.

