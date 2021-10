Huawei wprowadza cztery aktualizacje do CloudCampus 3.0, by pomóc przedsiębiorstwom budować sieć kampusową skoncentrowaną na doświadczeniach użytkowników

SHENZHEN, Chiny, 8 października 2021 r. /PRNewswire/ -- Podczas konferencji HUAWEI CONNECT 2021, Huawei ogłosił cztery nowe aktualizacje do CloudCampus 3.0: zupełnie nowe punkty dostępu Wi-Fi 6, kampusowe przełączniki „Solar System", konwergentne bramy sieciowe „cloud on-ramp" oraz inteligentne praktyki z dziedziny eksploatacji i konserwacji (O&M). Huawei wyjawił też nieco informacji na temat swojej gotowej na przyszłość technologii Wi-Fi 6 Advanced zorientowanej na produkcyjne sieci bezprzewodowe.

Wspomniane aktualizacje potwierdzają nieprzerwane skupienie Huawei na sieciach kampusowych, gdzie priorytetem jest jakość doświadczeń użytkowników. Dzięki takim sieciom, przedsiębiorstwa mogą skorzystać z w pełni bezprzewodowego dostępu wysokiej jakości i optymalnego dostępu do chmury w szerokim zakresie scenariuszy, takich jak inteligentne miejsca pracy, inteligentne budynki i inteligentna produkcja – co przyspieszy cyfryzację branż.

Firmy z całego świata co raz lepiej rozumieją, jak ważna jest transformacja cyfrowa. Aby ją przyspieszyć, coraz więcej przedsiębiorstw inwestuje duże środki w najnowocześniejsze technologie sieciowe, w tym IoT, sieci bezprzewodowe, chmurę i sztuczną inteligencję.

Ponadto w sieci kampusowej pojawia się coraz więcej użytkowników i urządzeń uzyskujących do niej dostęp. Według prognoz IDC, do 2025 r. będziemy mieli do czynienia z 41 mld połączonych urządzeń IoT i ponad 14 mld połączonych urządzeń innego typu na całym świecie. W międzyczasie coraz silniejszy jest trend przenoszenia się do chmury przez przedsiębiorstwa wprowadzające usługi cyfrowe. Gartner przewiduje, że ponad 85% usług przedsiębiorstw będzie realizowanych w chmurze w 2025 r.

„W czasach kiedy wszystko jest inteligentnie połączone, powszechne łącza wysokiej jakości są kluczowe dla pozyskiwania informacji przez przedsiębiorstwa i stanowią podstawę ich usług cyfrowych - powiedział dr Li Xing, prezes działu sieci kampusowych linii produktów do przesyłania danych Huawei. - Zanurzając się w świat cyfrowy, każde przedsiębiorstwo musi zbudować sieć kampusową opartą o jakość doświadczeń, która łączy ludzi i przedmioty oraz zastosowania biurowe i produkcyjne. Tylko wtedy możliwe jest przyspieszenie cyfryzacji przemysłu".

Aby przyspieszyć transformację cyfrową przedsiębiorstw, rozwiązanie Huawei CloudCampus 3.0 wyposażone jest w nowe funkcje w czterech aspektach: bezprzewodowy, przewodowy, łączność WAN i inteligentna konserwacja i utrzymanie.

Trzy wyjątkowe funkcje bezprzewodowe – inteligentna antena z dynamicznym zoomem, AI roaming i inteligentne planowanie multimediów – pozwalają przedsiębiorstwom na zbudowanie w płynnej i w pełni bezprzewodowej sieci. Inteligentna antena z dynamicznym zoomem obsługuje zarówno tryb wielokierunkowy, jak i tryb wysokiej gęstości, co jest innowacją znacząco poprawiającą doświadczenia użytkowników w środowiskach o wysokiej gęstości i zwiększającą prędkość nawet o 20%. Funkcja AI roaming skutecznie rozwiązuje problem częstych rozłączeń usług podczas roamingu na zakrętach. Zupełnie nowy AirEngine 6761-22T to najwydajniejszy punkt dostępu Wi-Fi 6E, osiągający prędkości 6,58 Gbps. Wykorzystując te możliwości, przedsiębiorstwa mogą zbudować w całości gigabitową sieć i korzystać z braku oczekiwania w dostępie użytkowników, interakcjach zdalnych i transferze plików.

Kolejną aktualizacją jest rozwiązanie Huawei „Solar System" zbudowane tak, aby pomagać firmom w budowaniu w pełni bezprzewodowych sieci w budynkach inteligentnych. Rozwiązanie to wprowadza innowacyjny optyczno-elektryczny mechanizm PoE, który umożliwia wdrażanie sieci przewodowych na żądanie, tak jak w przypadku sieci bezprzewodowych. Do korzyści tego rozwiązania należy łatwy dostęp do bezprzewodowych punktów dostępowych 10GE, zintegrowany dostęp do odmiennych punktów końcowych IoT oraz niższe koszty budowy i wdrożenia sieci.

Przedsiębiorstwa poszukują możliwości szybkiego, bezpiecznego i niezawodnego dostępu do chmury. Odpowiedzią jest zupełnie nowa brama sieciowa Huawei NetEngine AR6710. Urządzenie łączy w sobie funkcje zabezpieczeń, routing i przełączania, oferując znakomitą przepustowość 2 Gbps oraz 48-portowy przełącznik gigabitowy. Posiada także wbudowane funkcje IPS, filtrowania URL, zapory, kontroli antywirusowej, kontroli aplikacji oraz inne funkcje bezpieczeństwa, zapewniając doskonałe zabezpieczenie usług. SRv6 SD-WAN to unikalna funkcja, która wprowadza inteligentne sterowanie ruchem na wszystkich ścieżkach w całej sieci, co pozwala uzyskać optymalne doświadczenia. Dzięki swojej kompleksowości, brama sieciowa NetEngine AR6710 w zasadzie łączy w sobie trzy urządzenia. Wszystkie te cechy sprawiają, że jest idealna jako brama ruchu wychodzącego dla przedsiębiorstw z ponad 1000 użytkowników, przy niższych kosztach inwestycji.

Huawei wprowadził także dużą liczbę usprawnień opartych na sztucznej inteligencji do swojego systemu iMaster NCE, co pozwala zwiększyć wydajność konserwacji i utrzymania sieci kampusowej i ulepszyć doświadczenia w całym cyklu życia, od planowania, poprzez budowę, aż po konserwację i optymalizację.

W ciągu ostatnich kilku lat w sektorze przedsiębiorstw popularność zyskała technologia Wi-Fi 6, najnowsza technologia dostępu bezprzewodowego znana z wyższej przepustowości i obsługiwanej gęstości użytkowników. Mimo zaawansowanego charakteru, wciąż nie spełnia ona wymogów w zakresie ultra-niskich opóźnień poniżej 10 ms, ultra-wysokiej niezawodności rzędu 99,999%, ultra-wysokiej przepustowości ponad 2 Gbps i wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

Aby rozwiązać ten problem, Huawei postanowił przekroczyć możliwości Wi-Fi 6, co udało się dzięki ciągłym innowacjom. Efektem było opracowanie przyszłościowej technologii Wi-Fi 6 Advanced, co pozwala na rozszerzenie zasięgu technologii Wi-Fi z miejsc pracy na środowiska produkcyjne. Ta ostatnia aktualizacja korzysta z wysokiej przepustowości, niskich opóźnień i szerokich możliwości łączności Wi-Fi 6, dodając do nich trzy wyjątkowe funkcje – gigabitową prędkość w całej sieci, inteligentną kontrolę w czasie rzeczywistym oraz zharmonizowane rozwiązania IoT i detekcję.

W przyszłości Huawei będzie współpracował z coraz większą liczbą partnerów z ekosystemu przedsiębiorstw, opracowując rozwiązania WLAN oparte o architekturę technologii Wi-Fi 6 Advanced. Pozwoli to na budowanie szybkich, stabilnych i inteligentnych sieci produkcyjnych, najlepszych do usług produkcyjnych i cyfrowych, takich jak systemy wizyjne, operacje zdalne i robotyka.

Aby dowiedzieć się więcej na temat rozwiązania Huawei CloudCampus, odwiedź stronę: https://e.huawei.com/en/solutions/business-needs/enterprise-network/campus-network

Huawei organizuje konferencję HUAWEI CONNECT 2021 w Internecie w dniach od 23 września do 31 października. Mottem tegorocznego wydarzenia jest Dive into Digital (Zanurz się w cyfrowym świecie). Zamierzamy zgłębić kwestie praktycznych zastosowań takich technologii jak chmura obliczeniowa, sztuczna inteligencja czy 5G we wszystkich branżach, i sposobów, w jaki mogą one usprawnić działalność wszelkiego rodzaju organizacji, oraz sprawić, ze staną się one bardziej elastyczne i odporne w drodze do odbudowy gospodarki. Dodatkowe informacje dostępne są u członków naszych zespołów lokalnych lub na stronie https://www.huawei.com/en/events/huaweiconnect

