Spoločnosť JA Solar dodala fotovoltaické moduly pre prvé plávajúce fotovoltaické elektrárne v Španielsku a Malajzii

PEKING, Okt. 14, 2020 /PRNewswire/ -- Spoločnosť JA Solar nedávno oznámila, že dodala všetky fotovoltaické (PV) moduly pre prvú španielsku plávajúcu solárnu elektráreň, ktorá bola vybudovaná na hladine priehrady Sierra Brava v regióne Extremadura. Tento projekt bol už dokončený, úspešne uvedený do prevádzky a pripojený do rozvodnej siete. Táto elektráreň s celkovým výkonom 1,1 MW využíva jednostranné (monofaciálne) a aj obojstranné (bifaciálne) moduly, ktoré sú nainštalované pod rôznymi uhlami náklonu a využívajú rôzne plávajúce systémy. Vďaka ich energetickej výkonnosti, nízkym nákladom na údržbu a ďalším vlastnostiam sa tieto panely môžu stať dôležitým medzníkom pre výstavbu ďalších plávajúcich fotovoltaických elektrární.

V porovnaní s tradičnými pozemnými fotovoltaickými elektrárňami, majú plávajúce solárne elektrárne niekoľko výhod. Jednak pre svoje fungovanie nevyžadujú zabratie pozemkov a navyše voda pomáha fotovoltaické panely chladiť a bráni ich zahrievaniu, čo prispieva k zvýšeniu výkonu. Vďaka týmto výhodám sa plávajúce fotovoltaické elektrárne tešia vzrastajúcemu záujmu zo strany investorov a energetických firiem na celom svete. Na stále rastúcom španielskom fotovoltaickom trhu sú plávajúce solárne elektrárne teraz vítané. Projekt Sierra Brava sa tešil veľkej podpore zo strany miestnej samosprávy a guvernér regiónu Extremadura sa zúčastnil aj slávnostného otvorenia elektrárne.

Kvôli ochrane pustoviek boli v rámci projektu vytvorené dva plávajúce "ostrovy" a hniezdiace miesta. Navyše budú neustále monitorované životné podmienky vtákov a rýb, aby sme zistili, aký vplyv bude mať plávajúca fotovoltaická elektráreň na okolité živočíchy a tento projekt tak bude slúžiť ako referenčný projekt pre prevádzku, údržbu a návrh ďalších plávajúcich solárnych elektrární.

Nedávno bola tiež uvedená do prevádzky prvá plávajúca fotovoltaická elektráreň v Malajzii. Tento projekt má výkon 10 MW, nachádza sa v štáte Selangor a nedávno bol úspešne pripojený do rozvodnej siete. Moduly firmy JA Solar so zdvojeným sklom, ktoré boli pri realizácii tohto projektu použité, vynikajú skvelou odolnosťou voči poveternostným podmienkam a zachovávajú si stabilnú výkonnosť aj pri vysokej teplote a vlhkosti, ktoré v tejto oblasti panujú. Vďaka tomu tak tieto panely pomáhajú zákazníkom zvyšovať ziskovosť ich projektov.

Ťin Pao-fang, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ firmy JA Solar, povedal: "Vďaka pokračujúcemu rozvoju čistej energetiky obľuba fotovoltaiky stále rastie. Plávajúce fotovoltaické elektrárne znižujú nároky na pozemky a vhodne tak dopĺňajú pozemné a strešné fotovoltaické systémy. Firma JA Solar sa zaoberá vývojom a dodávkami vysoko výkonných a spoľahlivých fotovoltaických produktov a my aj naďalej budeme spolupracovať s našimi globálnymi partnermi pri hľadaní ďalších ciest k širšiemu presadzovaniu fotovoltaických elektrární tak, aby sa obnoviteľná energia dostala k viacerým ľuďom. "

