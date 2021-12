Spoločnosť Kohler debutuje so „Stone Flow" a Rock.01 od Daniela Arshama na výstave Design Miami/ 2021

KOHLER, Wis., 1. decembra 2021 /PRNewswire/ -- Kohler, popredná svetová značka kuchýň a kúpeľní, prezentuje na výstave Design Miami/ 2021 svoje dlhoročné vedúce postavenie v oblasti inovácií a dizajnu prostredníctvom vlastnej inštalácie od newyorského umelca Daniela Arshama, s názvom „Stone Flow". Stone Flow skúma experimentálnu fázu spolupráce KOHLER x Arsham a používa obrovské kamene na napodobnenie dizajnu inovatívneho umývadla Rock.01.

So sériou predmetov a foriem podobných kameňu Arsham odhaľuje ďalšie skúmanie svojho dizajnérskeho procesu, ktorý sa hrá s organickými formami nachádzajúcimi sa v prírode. Rock.01 vytvorený 3D tlačou v Kohler, Wis., má svoj debut v rámci inštalácie Stone Flow tento týždeň a bude dostupný na zakúpenie tento mesiac vo vydaní 99. Jedinečné umývadlo v limitovanej edícii spája kreatívne inovácie a odborné remeselné umenie z dielne Kohler a Arsham.

V rámci výstavy Design Miami/ 2021 spoločnosť Kohler predstavuje Design Talk, „Dizajn súčasnosti: Ako sa technológia a remeslo stretávajú s kultúrnym momentom", vo štvrtok 2. decembra s Danielom Arshamom, umelcom a dizajnérom, Marcom Bendom, spoluzakladateľom Friedman Benda, Davidom Kohlerom, prezidentom a generálnym riaditeľom spoločnosti Kohler, a Samuelom Rossom, umelcom a dizajnérom. Podujatie moderuje Wava Carpenter, kurátorka a riaditeľka výstavy Design Miami.

Okrem toho spoločnosť Kohler vo svojej prezentácii v Miami ponúka ďalšie inovatívne a dizajnovo pokrokové globálne kolekcie. Kolekcia pre sprchovanie a ventily a regulačné prvky Anthem predstavujú z hľadiska dizajnu a zážitku evolúciu sprchovania a sú precízne vyrobené tak, aby spĺňali globálne štandardy inštalovania, ktoré otvárajú dvere bezproblémovej špecifikácii a nespútanej kreativite. Kolekcia vodovodných batérií Occasion bola inšpirovaná špičkovou módou a nenúteným pôvabom zlatého veku Hollywoodu a v kúpeľni ponúka šarm aj eleganciu.

Na oslavu výstavy Design Miami/ 2021 poskytla spoločnosť Kohler príspevok neziskovej organizácii DigDeep, ktorá sa snaží priniesť čistú vodu rodinám národa Navajo. Prístup k bezpečnej vode je stredobodom práce spoločnosti Kohler pri ochrane planéty a podpore dobrých životných podmienok jednotlivcov a komunít na celom svete. Spoľahlivý prístup k vode je kľúčový nielen pre život, ale aj pre obohatenie života a snahu o vzdelanie a umenie.

O spoločnosti Kohler Co.

Spoločnosť Kohler Co., založená v roku 1873, je globálnym lídrom v dizajne, inováciách a výrobe produktov do kuchyne a kúpeľne, luxusných vitrín, kachličiek a osvetlenia, motorov, generátorov a riešení pre čistú energiu. Je tiež majiteľom a prevádzkovateľom dvoch päťhviezdičkových pobytových a golfových rezortov v meste Kohler vo Wisconsine a v St. Andrews v Škótsku.

