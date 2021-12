Kohler présente « Stone Flow » et Rock.01 de Daniel Arsham à Design Miami/ 2021

KOHLER, Wisconsin, 1er décembre 2021 /PRNewswire/ -- Kohler, une marque mondiale de premier plan pour la cuisine et la salle de bain, met en valeur son leadership de longue date en matière d'innovation et de conception au moyen d'une installation sur mesure de l'artiste new-yorkais Daniel Arsham , intitulée « Stone Flow » à Design Miami/ 2021. Stone Flow explore la phase expérimentale de la collaboration KOHLER x Arsham et utilise des roches géantes pour imiter le concept de l'évier novateur Rock.01.

À l'aide d'une série d'objets et de formes rappelant des roches, Daniel Arsham dévoile une exploration plus approfondie de son processus de conception, qui joue avec les formes organiques présentes dans la nature. L'évier Rock.01, fabriqué par impression 3D à Kohler, au Wisconsin, fait ses débuts dans l'installation Stone Flow cette semaine et sa production limitée à 99 exemplaires sera mise sur le marché ce mois-ci. Cet évier unique en son genre à tirage limité allie l'innovation créative et le savoir-faire spécialisé de Kohler et de Daniel Arsham.

Dans le cadre de Design Miami/ 2021, Kohler présente une conférence sur le design intitulée « Design in the Now: How technology and craft meet the cultural moment » le jeudi 2 décembre, avec Daniel Arsham, artiste-designer; Marc Benda, cofondateur de Friedman Benda; David Kohler, président et chef de la direction de Kohler; et Samuel Ross, artiste-designer. La conférence sera animée par Wava Carpenter, directrice de la conservation de Design Miami.

De plus, Kohler présente d'autres collections mondiales novatrices et avant-gardistes dans le cadre de ses activations de marque à Miami. La collection pour la douche Statement et les commandes et valves Anthem représentent une évolution de la douche en ce qui concerne la conception et l'expérience. Les produits sont méticuleusement conçus pour satisfaire aux normes mondiales en matière de plomberie, ouvrant ainsi la porte à une spécification transparente et à une créativité débridée. La collection de robinets Occasion a été inspirée par la haute couture et le prestige sans effort de l'âge d'or d'Hollywood, offrant à la fois charme et élégance dans la salle de bain.

Pour célébrer Design Miami/ 2021, Kohler a fait un don à DigDeep , un organisme sans but lucratif qui œuvre pour apporter de l'eau potable aux familles de la Nation Navajo. L'accès à l'eau salubre est au cœur du travail de Kohler pour préserver la planète et soutenir le bien-être des personnes et des communautés du monde entier. Un accès fiable à l'eau est non seulement essentiel à la vie, mais aussi à des vies enrichies et à la poursuite de l'éducation et de l'art.

Fondée en 1873, Kohler Co. est un leader mondial dans la conception, l'innovation et la fabrication de produits de cuisine et de salle de bain ; d'armoires de luxe, de carrelage et d'éclairage ; de moteurs, de générateurs et de solutions d'énergie propre ; et propriétaire/exploitant de deux destinations d'hospitalité et de golf cinq étoiles à Kohler, Wisconsin, et St. Andrews, en Écosse.

