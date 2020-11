Spoločnosť Plug and Play bude sponzorom výzvy Svetovej banky s názvom Global Disruptive Tech Challenge 2021: Obnova krajiny v oblasti Aralského mora

ALMATY, Kazachstan, 27. novembra 2020 /PRNewswire/ -- Svetová banka zahajuje výzvu Prelomová technológia a inovácie v Aralskom mori v partnerstve s niekoľkými organizáciami s cieľom podnietiť vývoj prelomových technológií a inovácií s cieľom dosiahnuť obnovu krajiny v okolí Aralského mora.

Sponzorom tejto výzvy je Plug and Play, Stredoázijský program pre vodu a energiu (CAWEP), program RESILAND CA +, Kazašsko-nemecká univerzita (DKU) a Globálne fórum o krajine (GLF).

Plug and Play, najväčšia globálna inovačná platforma na svete, bude identifikovať a podporovať domáce a globálne startupy, ktoré môžu svoju vynaliezavosť využiť na lepšiu budúcnosť v podobe obnovy krajiny. „Sme nadšení, že môžeme v Kazachstane budovať silnejšiu pozíciu a že Plug and Play investuje do startupov a urýchľuje činnosti startupov v oblasti udržateľnej energie, IT a digitálnych technológií a udržateľnosti životného prostredia," uviedol Mike Zayonc, viceprezident spoločnosti Plug and Play.

„Výzva Global Disruptive Tech Challenge 2021 je premiérou pre Svetovú banku v Strednej Ázii; je to vynikajúca príležitosť na podporu ekonomiky zelených technológií a inovácií a poskytuje globálny dosah na situáciu v oblasti Aralského mora," uviedla Paola Agostini, odborníčka a riaditeľka Správy prírodných zdrojov vo Svetovej banke.

Povodie Aralského mora trpí extrémnym a nadmerným využívaním vodných zdrojov, čo vedie k dezertifikácii asi 5 miliónov hektárov a k dislokácii tisícov ľudí. Ekologická kríza Aralského mora naďalej ovplyvňuje milióny ľudí v Kazachstane a Uzbekistane.

Táto výzva spojí inovácie s riešeniami, ktoré budú mať dopad. Štyria inovátori jednotlivci alebo organizácie z celého sveta získajú ocenenia za pokrokové a inovatívne riešenia problémov obnovy krajiny v oblasti Aralského mora. Výzva sa zameria na návrhy týkajúce sa poľnohospodárstva a obhospodarovania pôdy, udržateľného lesného hospodárstva, sociálno-ekonomického rozvoja a informácií a poznatkov.

Prelomové technológie môžu pomôcť zmierniť negatívne vplyvy prírodných a človekom vyvolaných faktorov na krajinu a zároveň uspokojiť potreby hospodárskeho rastu a udržateľného rozvoja. Cieľom tejto výzvy je znížiť ničivý vplyv krízy v Aralskom mori na živobytie a životné prostredie.

Účastníci môžu predložiť svoje návrhy do 15. januára 2021. Ak sa chcete dozvedieť viac informácií o výzve Disruptive Technology and Innovation Challenge, navštívte stránku programu.

Pripojte sa k spoločnosti Plug and Play a Svetovej banke 15. decembra o 7:00 ET a zúčastnite sa webinára o obnove krajiny v Aralskom mori. Zaregistrujte sa tu.

