Spoločnosť Risen Energy zvyšuje podiel na trhu so svojimi 210 modulmi typu wafer zo série Titan

NINGBO, China, 25. februára 2021 /PRNewswire/ -- Tento rok predstavuje dobrý štart pre výrobcu solárnych panelov, spoločnosť Risen Energy Co., Ltd., s prvou vývoznou dodávkou svojich 210 modulov typu wafer zo série Titan, čo zvyšuje vynikajúce vyhliadky spoločnosti na rast na globálnych trhoch.

Spoločnosť Risen Energy dokončila dodávku prvú objednávku na svete pozostávajúcu zo 210 vysoko účinných modulov Titan 500 W, ktorá bude dodávaná postupne malajzijskému poskytovateľovi energie Ipoh, spoločnosti Armani Energy Sdn Bhd.

Spoločnosť okrem toho do dnešného dňa dokončila dodávku takmer 200 MW objednávky modulu s výkonom 600 MW, ktorú získala od poľského výrobcu fotovoltaických montážnych systémov Corab v roku 2020. Objednávku tvorí kompletný sortiment 210 mm produktov spoločnosti Risen Energy, ktoré sa budú používať na strechách, pozemných inštaláciách a iných aplikačných scenároch.

Brazílski zákazníci spoločnosti Risen Energy preukázali svoje vnímanie spoločnosti objednávkami na moduly 54MW a 160MW. Moduly série Risen Energy 210 sa stali preferovanou voľbou medzi brazílskymi kupujúcimi, čo odráža čoraz väčší prienik firmy na distribučný trh v krajine. Popredná brazílska organizácia pre energetický výskum Greener nedávno zverejnila najnovšie rebríčky dovozu výrobcov fotovoltaických modulov do Brazílie v roku 2020, pričom spoločnosť Risen Energy získala tretie miesto v rade 10 značiek, ktoré tvoria 87% dovozu.

V Južnej Kórei zabezpečila spoločnosť Risen Energy v roku 2020 objednávky v hodnote 130 MW v spolupráci so spoločnosťou SCG Solutions Co., Ltd, jedným z najväčších distribútorov na miestnom trhu. Všetci koneční zákazníci sú veľké kórejské firmy vrátane Kórejského inštitútu pre solárnu energiu (pre projekt Jeonnam Solar Power Plant), ako aj výrobcu potravín a nápojov Nongshim (pre strešné inštalácie na jej výrobných budovách). Tieto úspechy položili pevný základ pre ďalšiu expanziu spoločnosti Risen Energy na kórejský trh.

Okrem prepojenia s SCG Solutions vytvorila spoločnosť Risen Energy partnerstvá s niekoľkými ďalšími poprednými hráčmi v kórejskom energetickom sektore, čím demonštrovala osvedčené výsledky firmy na miestnom trhu. Výrobca elektrického zariadenia LS Electric si vybral moduly rady Risen Energy 210 pre celý projekt distribuovanej strechy v jednej z konzulárnych kancelárií kórejskej vlády v Japonsku. Spoločnosť LS Electric tiež vyjadrila zámer spolupracovať so spoločnosťou Risen Energy na nadchádzajúcich rozsiahlych projektoch.

Ako popredný svetový výrobca fotovoltaických modulov sa spoločnosť Risen Energy naďalej zameriava na technologické inovácie a zlepšovanie kvality svojich služieb, pričom spolupracuje s mnohými partnermi na celom svete, aby znovu predstavila a transformovala spôsob výroby a distribúcie energie.

SOURCE Risen Energy Co., Ltd