Spoločnosť SOF-11 Klimt CAI S.a.r.l. (ďalej len "BidCo"), subjekt ovládaný skupinou Starwood Capital Group, oznámila splnenie nutných podmienok na predloženie verejnej ponuky na prevzatie firmy CA Immobilien Anlagen AG (ďalej len "CA Immo")

- Firma BidCo predložila záväznú ponuku na prevzatie spoločnosti CA Immo 22. februára 2021

- Fúzia spoločností bola schválená oprávnenými orgánmi

- Spoločnosť BidCo očakáva, že počas niekoľkých dní získa kontrolný podiel vo firme CA Immo, a to v súlade s pravidlami, ktoré platia pre konvertibilné dlhopisy

- Ak by zmena ovládajúcej osoby bola spoločnosťou CA Immo oznámená 8. apríla 2021, dosiahne ponuková cena za odkúpenie každého jedného dlhopisu firmy CA Immo viac ako 138.628,59 eur pri nominálnej (menovité) hodnote 100.000 eur za jeden dlhopis

- Ostatné podmienky ponuky sa nemenia

VIEDEŇ a LUXEMBOURG, 6. apríla 2021 /PRNewswire/ -- V pondelok 22. februára 2021 predložila spoločnosť BidCo ponuku na prevzatie všetkých kmeňových akcií a konvertibilných dlhopisov spoločnosti CA Immo, ktoré zatiaľ nie sú vo vlastníctve firiem BidCo či CA Immo (ďalej len "ponuka"). Táto ponuka podliehala schváleniu všetkých oprávnených orgánov. K dnešnému dňu sa podarilo získať všetky potrebné súhlasné stanoviská od príslušných orgánov. Vďaka tomu je táto ponuka bezpodmienečná, čo znamená, že môže byť dokončená po uplynutí schvaľovacieho obdobia, teda k 9. aprílu.

Ako je uvedené v ponuke, tak 100 kmeňových akcií spoločnosti CA Immo, ktoré sú v súčasnej dobe vlastnené poverenou osobou na strane firmy BidCo (ďalej len "zverené akcie") bude na spoločnosť BidCo prevedených k dátumu splnenia hore uvedených podmienok pre uzavretie tejto transakcie. Spoločnosť BidCo sa v súčasnej dobe domnieva, že k prevodu zverených akcií dôjde k 6. aprílu 2021 alebo okolo tohto dátumu. Po dokončení prevodu zverených akcií získa spoločnosť BidCo kontrolný podiel na firme CA Immo, v zmysle ustanovenia paragrafu 22 a nasledujúcich zákonov ATA.

Po prevedení zverených akcií spoločnosť BidCo formálne upovedomí firmu CA Immo o získanie kontrolného podielu. Za predpokladu, že firma CA Immo oznámi zmenu kontrolnej osoby (na základe vydaných dlhopisov a pri splnení ďalších podmienok) 8. apríla 2021, bude cena za každý jednotlivý prevoditeľný dlhopis činiť 138 629,59 Euro pri menovitej (nominálnej) hodnote 100 000 eur. Za zvyšné prevoditeľné dlhopisy s nominálnou hodnotou 100 000 eur bude v priebehu schvaľovacieho obdobia ponúknutá znížená cena 120 937,26 eur. Podrobnejšie informácie nájdete v dodatku k ponuke.

Všetky ostatné podmienky ostávajú bez zmeny, vrátane a okrem iného, týchto ustanovení::

Ponúkaná cena za akciu spoločnosti CA Immo je 36,00 eur , čo predstavuje prémiu 32,5% k priemernej cene akcií za posledných šesť mesiacov pred zverejnením ponuky. Táto cena tiež zahŕňa 22,2% prémiu k cene za akciu firmy CA Immo k 17. decembra 2020.

, čo predstavuje prémiu 32,5% k priemernej cene akcií za posledných šesť mesiacov pred zverejnením ponuky. Táto cena tiež zahŕňa 22,2% prémiu k cene za akciu firmy CA Immo k 17. decembra 2020. Ponukové obdobie končí 9. apríla 2021 o 17:00 stredoeurópskeho času.

Ponuková cena platí iba pre existujúce akcie a zameniteľnej dlhopisy firmy CA Immo. Obe ceny budú v prípade oznámenia dividend znížené, ak bude dátum vyplatenia dividend neskorší, ako je dátum dokončenia transakcie uvedený v ponuke.

Ponuka sa týka odkúpenia všetkých súčasných akcií a zmeniteľných dlhopisov, ktoré v súčasnej dobe nevlastní ani spoločnosť BidCo ani firma CA Immo. Preto pre účely tejto ponuky neexistuje žiadne minimálne predávané množstvo.

Dodatočná schvaľovacia lehota pobeží od 14. apríla 2021 do 14. júla 2021 a všetky prípadné ďalšie transakcie s akciami či zmeniteľnými dlhopismi, ktoré sa v tomto období uskutočnia, budú uzavreté ku koncu júla 2021.

Finančnými poradcami predkladateľa ponuky sú spoločnosti Goldman Sachs International a Morgan Stanley & Co. International plc. Rakúskym právnym poradcom predkladateľa ponuky je spoločnosť Schoenherr Rechtsanwälte GmbH, ktorá je súčasne oprávnenou osobou predkladateľa ponuky na rokovania s rakúskym výborom pre fúzie a akvizície spoločností (Übernahmekommission).

