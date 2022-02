Spoločnosť Vantage sponzoruje nový tím McLaren na pretekoch elektrických terénnych vozidiel

Partnerstvo medzi spoločnosťami Vantage a McLaren Racing je spojením podobne zmýšľajúcich, celosvetovo uznávaných značiek, ktoré vyznávajú rovnaké hodnoty: udržateľnosť a rozmanitosť, ako aj rodovú rovnosť, inklúziu a reprezentáciu, pričom sa zasadzujú za zvyšovanie informovanosti o zmene klímy.

Spoločnosť Vantage spolupracuje s tímom McLaren Extreme E (MX) vďaka konceptu Extreme E. Kľúčovým zameraním spoločnosti Vantage je poskytovať prístup k obchodovaniu vo vzdialených regiónoch sveta, čo sa dokonale zhoduje so zámerom tímu Extreme E zvyšovať informovanosť o problémoch klimatickej zmeny prostredníctvom miest, kde preteká.

Spoločnosť Vantage sa pripojí k tímu McLaren MX v jeho premiérovej sezóne v sérii pretekov, ktoré sa konajú len druhý rok, a jej značka bude umiestnená na boku podvozku a streche pretekárskeho vozidla McLaren MX. Jazdci Tanner Foust a Emma Gilmour budú mať farby Vantage aj na svojich pretekárskych kombinézach počas tohtoročnej sezóny s 5 pretekmi.

David Shayer, generálny riaditeľ spoločnosti Vantage UK, povedal:

„Partnerstvo so spoločnosťou McLaren Racing je pre spoločnosť Vantage veľkým krokom. Spoločnosť oceňuje rýchlosť a inovácie rovnakým spôsobom ako my. V priebehu nášho rebrandingu sme sa zamýšľali nad tým, aká spoločnosť sme. V rámci stratégie na urýchlenie nášho zviditeľnenia sme sa rozhodli preskúmať možnosti sponzorstva v športe, ktorý by podľa nášho názoru zvýšil povedomie o našich modernizovaných službách.

„Vzhľadom na to, že sme maklér, ktorý poskytuje bezkonkurenčnú technológiu umožňujúcu rýchle obchodovanie, malo zmysel pozrieť sa na niečo v oblasti pretekov, kde sme objavili Extreme E a McLaren. Hneď nám bolo jasné, že medzi našimi značkami a odvetviami existujú isté paralely, ale okrem toho sme sa rozhodli, že sa chceme aktívnejšie zapojiť do športu, ktorý zvyšuje informovanosť o zmene klímy, a vyjadriť našu podporu pri riešení tohto globálneho problému."

Zak Brown, generálny riaditeľ spoločnosti McLaren Racing, povedal:

„Sme radi, že môžeme spolupracovať so spoločnosťou Vantage pred našou prvou sezónou v Extreme E. Je veľmi dôležité, aby sme spolupracovali s partnermi, ktorí odrážajú hodnoty nášho tímu, a spoločnosť Vantage má rovnaký záväzok k udržateľnosti, inováciám a výkonu.

„Preteky Extreme E predstavujú pre McLaren Racing vzrušujúcu novú kapitolu a naše partnerstvo s Vantage nás podporuje v tomto dôležitom kroku pri rozširovaní nášho pretekárskeho portfólia a zároveň urýchľuje naše poznatky v oblasti udržateľnosti."

O spoločnosti Vantage

Vantage je globálny maklér s viacerými aktívami, ktorý ponúka klientom prístup k rýchlej a výkonnej službe na obchodovanie s CFD v rámci Forex, komoditami, idexmi a akciami.

S viac ako 10-ročnými skúsenosťami na trhu a so sídlom v Sydney má spoločnosť Vantage v súčasnosti viac ako 1 000 zamestnancov/pracovníkov vo viac ako 30 pobočkách po celom svete.

Vantage je viac ako maklér. Poskytuje dôveryhodný obchodný ekosystém a rýchlejšiu a jednoduchšiu obchodnú platformu, ktorá klientom umožňuje využívať obchodné príležitosti.

