Spoločnosť Huawei definuje štyri smery vývoja ekologických plne optických sietí, ktoré odhaľujú zážitok z Giga a smerujú k F5.5G

BARCELONA, Španielsko, 2. marca 2023 /PRNewswire/ -- Počas veľtrhu MWC 2023 spoločnosť IDATE usporiadala fórum Ekologická plne optická sieť, na ktorom všetky strany obhajovali urýchlenie výstavby gigabitovej siete. Richard Jin, prezident divízie optických produktov pre firmy spoločnosti Huawei, vysvetľoval víziu „Green Giga" a definoval štyri smery vývoja (G-I-G-A) ekologických gigabitových plne optických sietí s cieľom podporovať rozvoj ekologických gigabitových sietí a podporovať budúci vývoj siete na 10G pre prechod na F5.5G.

Gigabitové širokopásmové pripojenie sa rýchlo rozvíja na celom svete a zrýchlenie a obľúbenosť aplikácií, ako 8K, IoT, VR a AR, prudko zvýšia požiadavky na šírku pásma a pripojenie. V súlade s týmto trendom spoločnosť Huawei načrtla svoju víziu ekologickej gigabitovej siete: znížiť náklady na výstavbu a prevádzku a údržbu na jeden bit na pätinu súčasných nákladov, a to bez zvýšenia spotreby energie. Richard Jin tiež navrhol štyri smery budovania možností siete: obrovská kapacita (Giant capacity), inteligencia pre všetkých (Intelligence for all), zaručené prostredie (Guaranteed experience) a zjednodušená architektúra (Architecture simplified) (G-I-G-A). Ekologická inteligentná sieť OptiX od spoločnosti Huawei umožňuje globálnym operátorom modernizovať svoje siete v smeroch G-I-G-A, budovať ekologické gigabitové plne optické siete, ktoré používateľom poskytujú vysokokvalitné gigabitové prostredie a podporujú vývoj siete na F5.5G.

Ultra vysoká šírka pásma: Inovatívne technológie, ako sú 400G, OXC, metro OTN, 10G PON a FTTR, sa musia zaviesť do gigabitových sietí, od základov až po domácnosti, aby sa vybudovali plne optické siete, ktoré poskytujú 400 G základným sieťam, 100 G metropolitným sieťam, 10 G prístupovým sieťam a 1 G pripojenia pre miestnosti v domácnosti. Tým sa eliminujú prekážky kapacity uzlov, kapacity sieťovej vrstvy a kapacity siete end-to-end. Spĺňa požiadavky na šírku pásma služieb a podporuje rast príjmov operátorov.

Deterministický zážitok: Huawei FTTR OptiXstar F30 rozširuje optické pripojenie domácností do jednotlivých miestností. Inovatívna architektúra C-WAN poskytuje pokrytie Wi-Fi 2000 Mbit/s v celom dome s nepozorovateľným roamingom na dosiahnutie neuveriteľného domáceho zážitku. Huawei OptiX Alps-WDM presúva OTN z agregačných uzlov na miesta CO s cieľom vybudovať plne optickú sieť E2E s vynikajúcim prenosovým zážitkom.

Zjednodušená architektúra: Zjednodušená plne optická architektúra poskytuje prístup na jednom mieste a pripojenie na jednom hope. Prístup na jednom mieste – riešenie CO+AirPON od spoločnosti Huawei prináša možnosti 10 G PON na stožiare, obrubníky a budovy a inovatívne integruje viacero lokalít pre zjednodušenú správu. Týmto spôsobom môžu byť všetky služby B2H a B2B prístupné prostredníctvom jednej lokality a jednej siete, čím sa znížia prevádzkové náklady o 60 %. Pripojenie na jednom hope – Spoločnosť Huawei kombinuje riešenie 3D-mesh základnej siete s riešením Alps-WDM pre metropolitné siete s cieľom implementovať plne optickú úpravu služieb z cloudu na stranu používateľa, čím výrazne znižuje náklady na výstavbu siete, plochu a spotrebu energie.

Komplexná inteligencia: Na zlepšenie používateľských skúseností, zlepšenie efektivity prevádzky a údržby a zníženie spotreby energie spoločnosť Huawei uviedla na trh tri riešenia umožňujúce komplexnú inteligenciu. Riešenie Premium Broadband analyzuje údaje o skúsenostiach na proaktívne zisťovanie porúch a včasnú optimalizáciu; riešenie digitalizácie optickej káblovej siete sníma optické káble a analyzuje údaje centralizovaným spôsobom, vďaka čomu je sieť optických káblov vizualizovaná a riaditeľná; a inteligentné riešenie zelenej prevádzky a údržby dynamicky upravuje spotrebu energie na základe panelov, využitia portov a prevádzky.

Richard Jin povedal: „Na základe vízie ekologického gigabitu a smerovania vývoja G-I-G-A bude spoločnosť Huawei pokračovať v inováciách na podporu operátorov pri budovaní ekologických gigabitových plne optických sietí, ktoré sa vyznačujú vývojom služieb orientovaným na budúcnosť a efektívnou prevádzkou."

Veľtrh MWC 2023 sa uskutoční od 27. februára do 2. marca v Barcelone v Španielsku.

