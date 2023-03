Huawei define quatro direções de desenvolvimento do Green All-Optical Networks, liberando o Giga Experience e seguindo para o F5.5G

BARCELONA, Espanha, 2 de março de 2023 /PRNewswire/ -- Durante o MWC de 2023, a IDATE realizou o Green All-optical Network Forum, no qual todas as partes defenderam a aceleração da construção de redes de gigabit. Richard Jin, presidente da Huawei Optical Business Product Line, elaborou sobre a visão de "Green Giga" e definiu quatro direções de desenvolvimento (G-I-G-A) de redes totalmente ópticas de gigabit verdes, para promover o desenvolvimento de redes de gigabit verdes e apoiar a evolução futura da rede para a 10G para se esforçar para a F5.5G.

A banda larga Gigabit vem se desenvolvendo rapidamente em todo o mundo, e a aceleração e popularização de aplicações como 8K, IoT, RV e RA aumentará acentuadamente os requisitos de largura de banda e conexão. Alinhada com essa tendência, a Huawei delineou sua visão para uma rede de gigabit verde: reduzir a construção por bit e os custos da O&M para um quinto do que são atualmente e sem aumentar o consumo de energia. A Richard Jin também propôs quatro direções para a construção de recursos de rede: capacidade Giant, inteligência para todos, experiência garantida e arquitetura simplificada (G-I-G-A). A rede OptiX inteligente verde da Huawei permite que as operadoras globais atualizem suas redes nas direções G-I-G-A, construindo redes totalmente ópticas de gigabit verdes para oferecer aos usuários uma experiência de gigabit de alta qualidade e apoiando a evolução da rede para F5.5G.

Largura de banda Ultra-alta: tecnologias inovadoras como 400 G, OXC, metro OTN, 10 G PON e FTTR devem ser introduzidas às redes gigabit, de backbone a casa, para construir redes totalmente ópticas que forneçam 400 G a redes backbone, 100 G às redes metro, 10 G para acessar redes e conexões 1 G para quartos em casa. Isso elimina os gargalos de capacidade de nós, capacidade de camada de rede e capacidade de rede de ponta a ponta. Ele atende aos requisitos de largura de banda de serviço e promove o crescimento da receita para as operadoras.

Experiência determinística: o Huawei FTTR OptiXstar F30 estende a conexão de fibra óptica residencial a quartos individuais. A inovadora arquitetura C-WAN oferece cobertura Wi-Fi de 2000 Mbit/s em toda a casa com roaming imperceptível para alcançar uma experiência residencial incrível. A Huawei OptiX Alps-WDM transfere a OTN de nós de agregação para centros conjuntos para construir uma rede totalmente óptica E2E com uma experiência de portador superlativa.

Arquitetura simplificada: uma arquitetura totalmente óptica simplificada oferece acesso em um único ponto e conexão em um hop. Acesso unificado - a solução Huawei's CO+AirPON traz os recursos do 10 G PON para locais pole, locais de redução e edifícios, integrando de forma inovadora várias unidades para gerenciamento simplificado. Dessa forma, todos os serviços B2H e B2B podem ser acessados por meio de um site e uma rede, reduzindo assim a OPEX em 60%. Conexão de um hop - O Huawei combina uma solução de rede de backbone 3D-mesh com a solução Alps-WDM para redes de metrô implementarem uma preparação totalmente óptica de serviços da nuvem para o lado do usuário, reduzindo muito os custos de construção da rede, a pegada e o consumo de energia.

Inteligência Full-dimensional: para melhorar a experiência do usuário, melhorar a eficiência de O&M e reduzir o consumo de energia, a Huawei lançou três soluções para habilitar a inteligência totalmente dimensional. A solução Premium Broadband analisa os dados de experiência para detectar proativamente falhas e realizar a otimização em tempo hábil. A solução de digitalização de rede de cabos ópticos detecta cabos ópticos e analisa os dados de forma centralizada, tornando a rede de cabos ópticos visualizada e gerenciável; e uma solução inteligente de O&M verde ajusta dinamicamente o consumo de energia com base nas placas, no uso da porta e no tráfego.

Segundo Richard Jin: "Com base na visão do gigabit verde e nas direções de desenvolvimento da G-I-G-A, a Huawei continuará inovando para apoiar as operadoras na construção de redes totalmente ópticas de gigabit verdes que apresentem desenvolvimento de serviços voltados para o futuro e operações eficientes".

O MWC 2023 será realizado de 27 de fevereiro a 2 de março em Barcelona, Espanha. A Huawei apresentará seus produtos e soluções no estande 1H50 na Fira Gran Via Hall 1. Juntamente com operadoras globais, profissionais do setor e líderes de opinião, exploraremos tópicos como o sucesso comercial do 5G, as oportunidades criadas pelo 5,5G, o desenvolvimento sustentável, a transformação digital, e nosso objetivo de usar o plano de negócios guia para aproveitar o sucesso do 5G a fim de potencializar ainda mais as possibilidades do 5,5G. Para mais informações, acesse https://carrier.huawei.com/en/events/mwc2023.

