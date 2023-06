Spoločnosť Huawei uvedie na trh v roku 2024 kompletnú sadu komerčných sieťových zariadení pre sieť 5.5G

ŠANGHAJ, 30. jún 2023 /PRNewswire/ – Spoločnosť Huawei oznámila na Svetovom mobilnom kongrese (MWC) Šanghaj 2023 počas diskusného fóra o sieti 5G, že v roku 2024 uvedie na trh kompletnú sadu komerčných sieťových zariadení pre sieť 5.5G. S oznámením vystúpil Yang Chaobin, riaditeľ spoločnosti Huawei a predseda produktovej línie informačných a komunikačných technológií. Uviedol, že spoločnosť má v úmysle, aby toto spustenie predstavovalo začiatok éry 5.5G v odvetví informačných a komunikačných technológií.

Chaobin Yang, Board Member, President of ICT Products & Solutions, Huawei

Zavedenie sietí 5G počas posledných štyroch rokov rýchlo napreduje a už teraz prináša značný finančný zisk. V súčasnosti existuje na celom svete viac ako 260 komerčných sietí 5G, ktoré slúžia viac ako 1,2 miliarde užívateľov a tiež 115 miliónov užívateľov gigabitovej siete F5G. Modely služieb a ich obsah sa neustále vyvíjajú, takže prelomové technológie vytvárajú pre užívateľov nevídané pohlcujúce zážitky, ako napríklad 3D obraz bez okuliarov. Tieto nové služby však naďalej vyžadujú lepšie sieťové funkcie siete 5G. Odvetvie sa vo všeobecnosti zhodlo na tom, že sieť 5.5G bude kľúčovým míľnikom vo vývoji sietí 5G a že sa nezadržateľne blíži.

Spoločnosť Huawei navrhla koncept „éry siete 5.5G", založený na celkovom riešení, ktoré zahŕňa komplexné vyvinuté technológie vrátane sietí 5.5G, F5.5G a Net5.5G. Toto riešenie by ochránilo predchádzajúce investície prevádzkovateľov do siete 5G, pričom by sa zároveň až 10-násobne zvýšil výkon siete. Éra siete 5.5G by mala ponúkať maximálnu rýchlosť sťahovania dát 10 gigabitov a maximálnu rýchlosť odosielania dát 1 gigabit, aby spĺňala čoraz rozmanitejšie požiadavky na služby. Takisto by vniesla svieži pohľad do odvetvia využitím nových technológií, ako je pasívny internet vecí, aby získala prístup k trhu so 100 miliardami pripojení k internetu vecí.

Yang situáciu objasnil takto: „Vďaka jasne definovanému harmonogramu štandardizácie je éra siete 5.5G už pripravená na technologické a komerčné overenie. Spoločnosť Huawei uvedie na trh v roku 2024 kompletnú sadu komerčných sieťových zariadení pre sieť 5.5G, aby bola pripravená na komerčné zavedenie siete 5.5G. Tešíme sa na spoluprácu so všetkými subjektami z odvetvia, aby sme sa mohli vydať na novú cestu smerom k ére siete 5.5G."

Huawei zastáva komplexné riešenia v súvislosti so sieťou 5.5G a spolupracuje tak s viacerými subjektami z odvetvia na výskume, vývoji a overovaní kľúčových technológií siete 5.5G. V tomto overovacom procese sa dosiahol významný pokrok, najmä v prípade extrémne veľkého anténneho poľa (ELAA), ktoré je základom pre rýchlosť sťahovania 10 gigabitov, flexibilného prístupu k spektru, ktorý pomáha uskutočniť rýchlosť odosielania dát 1 gigabit, a pasívneho internetu vecí, ktorý môže umožniť 100 miliárd pripojení k internetu vecí. Pasívna optická sieť 50G je ďalšia kľúčová technológia, ktorá umožňuje ultra širokopásmovým sieťam F5.5G dosiahnuť rýchlosť 10 gigabitov a v budúcnosti sa očakáva jej široké využitie v domácnostiach, areáloch škôl a produkcii. Spoločnosť Huawei spolupracovala na technologickom overovaní a pilotných aplikáciách týchto technológií s viac ako 30 prevádzkovateľmi z celého sveta.

Yang okrem vývoja kľúčových technológií pre bezdrôtové a optické prístupové siete 5.5G oznámil aj to, že spoločnosť pracuje na aplikovaní technológií AI-native do hlavných sietí 5.5G s cieľom neustále zlepšovať možnosti siete a jej dostupnosť. To by umožnilo poskytovať schopnosti umelej inteligencie až po samotný koniec sieťového prepojenia, aby tak mohli lepšie poslúžiť mnohým odvetviam. Sieť Net5.5G sľubuje 10-gigabitový prístup, ultra širokopásmový prenos a latenciu na úrovni mikrosekúnd proti sieťam umelej inteligencie, vďaka čomu môže poslúžiť ako základ siete novej generácie pre digitalizáciu priemyslu poskytovaním vysokokvalitného sieťového prístupu.

Odvetvie sa nachádza v počiatočnom štádiu vývoja vízie pre sieť 6G, pričom súvisiaci výskum kľúčových technológií sa ešte len začína. Preto považujú mnohí sieť 5.5G za svoj medzník pre ďalší rozvoj. Zlepšenie sieťových funkcií o 10-násobok v ére siete 5.5G umožní mnohým priemyselným odvetviam využiť produktivitu digitálnych technológií.

Svetový mobilný kongres (MWC) Šanghaj 2023 sa koná od 28. do 30. júna v Šanghaji v Číne. Spoločnosť Huawei predstaví svoje produkty a riešenia v stánkoch E10 a E50 v Hale N1 na Novom medzinárodnom výstavisku v Šanghaji (SNIEC). Spolu s globálnymi prevádzkovateľmi, odborníkmi z odvetvia a mienkotvornými osobnosťami sa venujeme témam, ako je zrýchlenie rozvoja siete 5G, smerovanie k ére siete 5.5G a inteligentná digitálna transformácia. Sieť 5.5G vytvára nové obchodné hodnoty v oblastiach, ako je prepojenie ľudí, internet vecí (IoT) a Internet of Vehicles (IoV), a podporuje tak nespočetné množstvo priemyselných odvetví na ich ceste do sveta, ktorý využíva umelú inteligenciu. Viac informácií nájdete na adrese: https://carrier.huawei.com/en/events/mwcs2023.

Fotografia – https://mma.prnewswire.com/media/2144278/Chaobin_Yang_Board_Member_President_ICT_Products___Solutions_Huawei.jpg

SOURCE Huawei