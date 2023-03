Spoločnosť S'Young International organizuje exkluzívne fórum o kozmetike, ktoré ponúka pohľad na čínsky trh s kozmetikou v období po pandémii

ŠANGHAJ, 24. marca 2023 /PRNewswire/ -- S'Young International („S'Young", „spoločnosť"), iniciátor modelu spolupráce CP (China Partner), otvorenej digitálnej platformy pre globálne kozmetické značky na nadviazanie kontaktov na čínskom trhu, usporiadala 17. marca v Palazzo Gnudi v talianskej Bologni exkluzívne fórum o kozmetike, na ktorom spolu s Tmall Global, najväčším čínskym cezhraničným online trhom, a Pier Augé, inovátorom kozmetických produktov pre citlivú pleť, diskutovali o realite čínskeho trhu s kozmetikou v období po pandémii. Na podujatí sa Marshall Chen, generálny riaditeľ a spoluzakladateľ spoločnosti S'Young International, podelil o svoje postrehy a odporúčania, čo robiť a čo nerobiť, ktoré pomáhajú globálnym kozmetickým značkám pri riešení problémov a získavaní výhod na meniacom sa čínskom trhu.

Roundtable discussion at S'Young Exclusive Cosmetics Forum

Keďže Čína zmiernila svoje preventívne opatrenia v súvislosti s ochorením Covid-19, čínsky trh s kozmetikou vykazuje väčší potenciál rastu. Z údajov vyplýva, že spotreba kozmetiky na obyvateľa v Číne má ešte päťnásobný priestor na rast. Marshall však zároveň varoval, že napriek tomu, že čínsky trh s kozmetikou zažíva rozmach, je plný aj ťažkostí. Marshall sa zameral na problémy a poskytol tri základné odporúčania, čo nerobiť, ktoré značkám pomôžu vyhnúť sa potenciálnym nástrahám:

NEPODCEŇUJTE SÚŤAŽ

NEMIEŠAJTE RÔZNYCH SPOTREBITEĽOV

NEKOPÍRUJTE LEN PREDCHÁDZAJÚCE ÚSPEŠNÉ SKÚSENOSTI

Súčasný čínsky kozmetický priestor by sa dal zhruba rozdeliť do troch kategórií: čínske domáce značky, známe medzinárodné značky a špecializované medzinárodné značky. Konkurencia medzi prvými dvoma kategóriami je silná, zatiaľ čo špecializované značky často vstupujú na trh tak, že sa zameriavajú na špecifické segmenty trhu, aby sa vyhli intenzívnej konkurencii. Ak chcú značky vstúpiť na tieto špecifické segmenty trhu, musia sa zamerať na budovanie imidžu svojej značky pre cielenejšie publikum. Mestská štruktúra Číny sa pohybuje od miest prvej úrovne až po mestá ôsmej úrovne a je ovplyvnená rôznymi kanálmi a marketingovými podmienkami. Na efektívny rast značky je dôležité diferencovať marketingové stratégie podľa úrovne mesta. V porovnaní so zahraničnými trhmi má čínsky kozmetický priemysel vyšší podiel kanálov elektronického obchodu a je veľmi závislý od sociálnych sietí a marketingu s využitím krátkych videí. Je tiež dôležité venovať pozornosť rozdielom v požiadavkách na kozmetiku medzi ázijskými etnikami, čo si vyžaduje odlíšenie od stratégií na zahraničných trhoch.

Ako teda môžu značky v súčasných podmienkach čínskeho trhu s kozmetikou prežiť a dosiahnuť dlhodobý úspech na takomto komplikovanom trhu so sľubnými vyhliadkami a rôznymi výzvami? Marshall na túto otázku odpovedal tromi základnými odporúčaniami, čo robiť:

ZAČNITE S POTREBAMI

POSILŇUJTE ZNAČKU

BUDUJTE ZNAČKU AKOBY STE VÝCHOVÁVALI DIEŤA

„Vzhľadom na zložitosť trhu s kozmetikou v Číne musia značky nielen identifikovať explicitné potreby zákazníkov, ale aj ich základné túžby, aby mohli poskytovať inovatívne produkty, ktoré uspokoja individuálne požiadavky. Napríklad tradičný podkladový krém alebo výrobok na bielenie pleti môže uspokojiť len základné potreby čínskych zákazníkov, zatiaľ čo výrobky, ako sú nápojové doplnky od španielskej kozmetickej značky na bielenie a dlhotrvajúci podkladový krém s DNA milánskej módy, môžu poskytnúť ďalšie výhody, ktoré uspokoja ich hlbšie požiadavky," povedal Marshall.

Zdôraznil tiež význam budovania značky v súčasnom scenári a zdôraznil, že kozmetické značky musia preskúmať svoje silné stránky, historické korene a kultúrnu identitu. To má zásadný význam na vytvorenie osobitého a príťažlivého imidžu značky, ktorý zaujme zákazníkov a odlíši ich od konkurentov v silne konkurenčnom a preplnenom kozmetickom odvetví v Číne. Okrem toho je na vybudovanie úspešnej značky komplexným spôsobom nevyhnutné integrovať vývoj produktov, marketingové stratégie, efektívne operácie a riadenie logistiky pre cezhraničný aj domáci predaj online aj offline.

Kristina Hui, vedúca oddelenia Beauty UK & Nordics spoločnosti Tmall Global, na podujatí predstavila rýchly digitálny vývoj čínskeho maloobchodu v posledných rokoch. Poukázala tiež na to, že zmeny, ktoré priniesla pandémia, prinútili platformu hľadať nové riešenia, ako sa spojiť so zákazníkmi a nadviazať s nimi kontakt.

Charles Dupont, generálny riaditeľ spoločnosti Pier Augé, sa podelil o dôležitosť výberu správneho čínskeho partnera, ktorý môže pomôcť globálnym značkám dosiahnuť dlhodobo udržateľný rast. V roku 2022 spoločnosti Pier Augé a S'Young uzavreli strategickú spoluprácu. V rámci modelu spolupráce CP, ktorý využíva odborné znalosti spoločnosti S'Young na čínskom trhu, zaznamenal predaj vlajkového výrobku Douce Aura spoločnosti Pier Augé medziročný nárast o neuveriteľných 259 %. Obľúbenosť značky Pier Augé medzi čínskymi zákazníkmi tak prudko vzrástla a za 12 mesiacov sa jej predaj zvýšil štvornásobne.

„Spoločnosť S'Young ako iniciátor modelu spolupráce CP spolupracuje s viac ako tridsiatimi medzinárodnými značkami, aby im poskytla odborné znalosti trhu a základné nástroje na prekonanie výziev a dosiahnutie udržateľného rastu v Číne. Naše komplexné riešenia zahŕňajú umiestnenie značky, jedinečné komunikačné stratégie, marketing, maloobchod a riadenie dodávateľského reťazca a spolu s našimi partnermi pracujeme na objasnení primárnych cieľov a vypracovaní akčných plánov pre každú vývojovú fázu, čo umožňuje vytvárať odvážne produkty a robustné multikanálové kapacity. Aby sme to dosiahli, nadväzujeme s našimi partnermi hĺbkovú obojstrannú spoluprácu, ktorá zaručuje úspech ich značky v Číne, rovnako ako výchova dieťaťa prostredníctvom úzkej spolupráce," povedal Marshall.

O spoločnosti S'Young International

S'Young International, iniciátor modelu spolupráce CP, je otvorená digitálna platforma, ktorá umožňuje globálnym kozmetickým značkám prístup a spojenie s čínskym trhom tým, že poskytuje kompletné riešenie, ktoré sa zameriava na ich všestranný, multikanálový a kompletný celoživotný rozvoj. Spoločnosť S'Young International v súčasnosti spolupracuje s viac ako 30 kozmetickými značkami na celom svete.

