S'Young International zorganizowała ekskluzywne forum branży kosmetycznej, podczas którego przyjrzano się jej sytuacji w Chinach w post-pandemicznej rzeczywistości

SZANGHAJ, 24 marca 2023 r. /PRNewswire/ -- S'Young International („S'Young", „spółka") - firma, która zainicjowała model współpracy CP (China Partner - Partner Chin) oraz otwarta platforma cyfrowa wspierająca współpracę międzynarodowych marek kosmetycznych z rynkiem w Chinach - 17 marca zorganizowała ekskluzywne forum kosmetyczne w Palazzo Gnudi w Bolonii. W wydarzeniu wzięły udział Tmall Global, największy transgraniczny rynek online w Chinach, oraz Pier Augé, podmiot tworzący innowacyjne kosmetyki dla wrażliwej skóry. Wspólnie omawiać będą realia rynku kosmetycznego Chin w erze post-pandemicznej. Podczas forum Marshall Chen, dyrektor generalny i współzałożyciel S'Young International. podzielił się swoimi spostrzeżeniami na temat tego, czego globalne marki kosmetyczne nie powinny robić, a co powinny robić, aby radzić sobie z wyzwaniami i czerpać korzyści na stale zmieniającym się rynku chińskim.

Roundtable discussion at S'Young Exclusive Cosmetics Forum

Wraz ze złagodzeniem restrykcji związanych z Covid-19 nastąpił wzrost potencjału rynku kosmetycznego w Chinach. Z danych wynika, że poziom sprzedaży kosmetyków per capita w Chinach może wzrosnąć jeszcze nawet pięciokrotnie. Jednocześnie Marshall Chen ostrzegł, że mimo dynamicznego rozwoju i idących za nim możliwości rynek kosmetyczny w Chinach wciąż boryka się z pewnymi trudnościami. W kontekście omawianych wyzwań Marshall wskazał na trzy podstawowe rzeczy, których marki nie powinny robić, aby uniknąć pułapek:

NIE LEKCEWAŻ KONKURENCJI,

NIE MIESZAJ RÓŻNYCH GRUP KONSUMENTÓW,

NIE POPRZESTAWAJ NA POWIELANIU SPRAWDZONYCH ROZWIĄZAŃ.

Branżę kosmetyczną w Chinach aktualnie można podzielić na trzy kategorie: marki krajowe, znane marki międzynarodowe i niszowe marki międzynarodowe. Konkurencja pomiędzy pierwszymi dwiema jest zaciekła, natomiast marki niszowe często wchodzą na określony segment rynku, aby uniknąć nasilonej konkurencji. W tym celu muszą one skupić się na budowaniu swojego wizerunku w węższej grupie docelowej. Strukturę miejską Chin tworzą miasta reprezentujące poziomy 1-8 w chińskiej klasyfikacji. Charakteryzuje się ona zróżnicowaniem kanałów sprzedaży i warunków, w których odbywa się obrót. Efektywny rozwój marki wymaga dostosowania strategii marketingowych do uwarunkowań danego poziomu, na którym sklasyfikowane jest miasto. Na tle rynków zagranicznych branża kosmetyczna w Chinach odznacza się wyższym udziałem kanałów e-commerce. Ponadto w wysokim stopniu opiera się ona na mediach społecznościowych i marketingu wykorzystującym krótkie materiały filmowe. Należy również zwrócić uwagę na specyficzne potrzeby klientów w Azji, które różnią się od oczekiwań konsumenckich na innych kontynentach, a więc wymagają stosowania innych strategii rynkowych.

Jak zatem w obecnej skomplikowanej sytuacji rynkowej w Chinach - niosącej zarówno szanse, jak i rozmaite wyzwania - marki mogą przetrwać i osiągnąć długofalowy sukces? Na to pytanie Marshall Chen odpowiedział, wskazując na trzy rzeczy, które marki powinny robić:

JASNO OKREŚL SWOJE CELE,

SIĘGNIJ PO BRANDING,

PODCHODŹ DO BUDOWANIA MARKI JAK DO WYCHOWYWANIA DZIECKA.

„Wszystkie te zawiłości rynku kosmetycznego w Chinach skutkują dla marek koniecznością poznania nie tylko specyficznych potrzeb klientów, ale również ich pragnień. Dzięki temu będą mogły tworzyć dopasowane do wyobrażeń klientów innowacje. Przykładowo tradycyjny podkład lub krem wybielający spełni tylko podstawowe potrzeby konsumentów w Chinach, podczas gdy produkty takie jak suplementy w płynie od hiszpańskiej marki kosmeceutycznej do wybielania skóry czy też permanentny podkład rodem z Włoch mogą posiadać dodatkowe walory odpowiadające na głębsze potrzeby klientów" - powiedział Marshall Chen.

Podkreślił również, jak ważne w obecnej sytuacji jest budowanie marki, radząc markom kosmetycznym, aby przeanalizowały swoje mocne strony, korzenie i tożsamość kulturową. Ma to kluczowe znaczenie dla stworzenia charakterystycznego i atrakcyjnego wizerunku marki, który będzie rezonował z klientami i pozwoli jej wyróżnić się na mocno zagęszczonym i wysoce konkurencyjnym rynku kosmetycznym w Chinach. Budowa odnoszącej sukcesy marki w sposób holistyczny wymaga ponadto połączenia działań w obszarze rozwoju produktu, strategii marketingowych, wydajności operacyjnej oraz zarządzania logistycznego w sprzedaży transgranicznej i krajowej zarówno w kanałach internetowych, jak i offline.

Podczas wydarzenia referat wygłosiła Kristina Hui, dyrektorka ds. branży kosmetycznej na terenie Wielkiej Brytanii i Skandynawii w Tmall Global, którego tematem były dynamiczne zmiany, jakie w ostatnich latach zaszły w chińskim sektorze handlu detalicznego. Hui zwróciła również uwagę na to, że zmiany wynikające z pandemii dały platformie bodziec do poszukiwania nowych sposobów pozyskiwania klientów.

Charles Dupont, dyrektor generalny Pier Augé, mówił z kolei o tym, jak ważny jest wybór odpowiedniego partnera z Chin w kontekście długofalowego, zrównoważonego rozwoju światowych marek. W 2022 r. Pier Augé i S'Young nawiązały strategiczną współpracę. Partnerstwo w ramach modelu CP pozwoliło wykorzystać wiedzę i doświadczenie S'Young na rynku Chin przy sprzedaży flagowego produktu marki Pier Augé - Douce Aura. W rezultacie firma odnotowała na tym produkcie aż 259-procentowy wzrost rok do roku. Działania te przyniosły gwałtowny wzrost popularność marki Pier Augé wśród chińskich klientów, skutkując czterokrotnym wzrostem obrotów w ciągu 12 miesięcy.

„Inicjując model współpracy CP, firma S'Young nawiązała kontakty z ponad 30 międzynarodowymi markami, aby przekazać im wiedzę na temat rynku chińskiego oraz narzędzia niezbędne do poradzenia sobie z wyzwaniami i osiągnięcia na nim zrównoważonego wzrostu. Nasze wielowymiarowe rozwiązania obejmują pozycjonowanie marki, dostosowane do indywidualnych potrzeb strategie komunikacji, marketing, handel detaliczny i zarządzanie łańcuchem dostaw. Wspólnie z naszymi partnerami ustalamy, jakie są ich główne cele, opracowując plany działania dla każdej fazy rozwojowej, dzięki czemu mogą tworzyć popularne produkty i rozbudowywać kanały sprzedaży. Chcąc pomóc im w osiągnięciu sukcesu na rynku chińskim, kształtujemy pogłębioną współpracę opartą na partnerskich relacjach, podchodząc do tego przedsięwzięcia jak do wychowywania dziecka" - powiedział Marshall Chen.

S'Young International

S'Young International, firma, która zainicjowała model współpracy CP (China Partner - Partner Chin), to otwarta platforma cyfrowa wspierająca współpracę międzynarodowych marek kosmetycznych z rynkiem w Chinach poprzez udostępnianie im kompleksowego narzędzia zapewniającego wielowymiarowy i wielokanałowy rozwój w całym cyklu życia produktu. S'Young International jak dotąd nawiązała współpracę z ponad 30 markami kosmetycznymi na całym świecie.

