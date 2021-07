Sponzorovanie šampionátu EURO 2020 je nevyhnutnou voľbou globalizačnej stratégie spoločnosti Hisense

Celosvetová schopnosť integrovaného marketingu pre urýchlenie globalizácie

"Komplexný globálny marketingový systém a starostlivé prevádzkové plány predstavujú cestu k úspešnej globalizácii podniku. Globalizácia spoločnosti Hisense bola urýchlená nahromadením skúseností a úsilia v celkovo piatich aspektoch," vyhlásil prezident spoločnosti Hisense International Co., Ltd Ču Tan.

Spoločnosť Hisense začala v Európe rad marketingových kampaní, aby ich prostredníctvom maximalizovala prínos sponzorstva: predstavila exkluzívne značky Hisense na festivalových vežiach v Európe; začala akciu "Trophy Tour"; zvýšila návštevnosť prostredníctvom súťažných darčekových kampaní na Twitteri a navýšila tiež predaj v rámci e-komercie. Pomocou rôznych druhov kampaní sa tak podarilo úspešne navýšiť vplyv tejto značky.

Kontrola kvality: Budovanie výskumných a vývojových základní po celom svete umožňuje lokalizovať výrobu a zabezpečiť tak kvalitu výrobkov.

Kompetencie dodávateľského reťazca: Zriadením centra riadenia globálneho dodávateľského reťazca a offshore základní a zaistením partnerstva s miestnymi obchodnými platformami spoločnosť Hisense zvyšuje záruky cezhraničnej prepravy objednávok a včasnú distribúciu elektronických objednávok, čím spotrebiteľom zaisťuje zodpovedajúci nákupný zážitok.

Integrovaný systém: Spoločnosť Hisense využíva globálne zdroje v oblastiach výskumu a vývoja, výroby i predaja, aby tak zaistila kvalifikáciu produktov a naplnenie požiadaviek spotrebiteľov.

Využitie talentov: Spoločnosť Hisense je presvedčená o tom, že základom technologických inovácií je získavanie a rozvoj talentov. Zamestnáva preto rad pokročilých celosvetových talentov v oblasti návrhu čipov, umelej inteligencie a v ďalších odboroch, aby ich zásluhou zlepšovala technológie i kvalitu.

Športový marketing podporil predaj výrobkov

Vytrvalé úsilie v oblasti športového marketingu nielen úspešne navyšuje prítomnosť podniku na trhu, ale vedie aj k vyššiemu predaju. V porovnaní so šampionátom EURO 2016 sa v prípade EURO 2020 spoločnosť Hisense zameriava viac na predaj výrobkov a na marketing. Vďaka jej sponzorským aktivitám od januára do júna 2021 vzrástol zahraničný predaj laserových televízorov spoločnosti Hisense medziročne viac ako desaťkrát. "Veľká obrazovka, Ultra-HD, dokonalá kvalita a špičkový zvuk", to sú pozoruhodné vlastnosti laserových televízorov, pre ktoré si ich spotrebitelia vyberajú. Generálny riaditeľ medzinárodného marketingového oddelenia spoločnosti Hisense Pchang Ťing povedal: "Vďaka skúsenostiam so sponzorovaním šampionátu EURO 2016 a Majstrovstvám sveta vo futbale 2018 je spoločnosť Hisense v rámci EURO 2020 skúsenejšia a efektívnejšia. Založenie väčšieho počtu zahraničných spoločností a komplexného systému dodávateľského reťazca umožňuje spoločnosti Hisense dosiahnuť úspech v marketingových kampaniach na šampionáte EURO 2020. Marketingovým cieľom spoločnosti Hisense na EURO 2020 je navýšenie predaja výrobkov a zlepšenie povesti značky. Spoločnosť Hisense plánuje aj naďalej pokračovať vo svojom úsilí v oblasti športového marketingu."

Spoločnosť Hisense sa športovému marketingu plánuje aktívne venovať a trvá na dlhodobých investíciách a globalizačnej stratégii. Či už ide o sponzorovanie šampionátu EURO 2020, majstrovstvá sveta vo futbale alebo iné športové udalosti, jej komplexné schopnosti a inovatívne produkty umožňujú spoločnosti Hisense udržať si na svetovom trhu konkurenčnú výhodu.

