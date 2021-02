Spreedly faz parceria com a Visa para acelerar a tokenização de rede na América Latina, tornando os pagamentos on-line mais fáceis e seguros

DURHAM, Carolina do Norte, 9 de fevereiro de 2021 /PRNewswire/ -- O Spreedly, provedor de uma plataforma segura, agnóstica e flexível, que aceita todos os operadores de pagamentos, anunciou hoje uma nova iniciativa com a Visa. As organizações lançaram um programa para fomentar e aumentar a adoção de tokenização de rede por meio da solução de orquestração de pagamentos do Spreedly em toda a América Latina. O trabalho conjunto terá início em vários países, incluindo um projeto na Argentina e, em breve, será ampliado para outros mercados da região.

Quando expiram ou ficam desatualizados, os cartões de crédito e débito armazenados não podem ser utilizados para processar transações. Isso pode causar grandes impactos na receita e na experiência do cliente para estabelecimentos comerciais que armazenam informações de cartões para assinaturas ou compras recorrentes. A tokenização da rede atende a este desafio ao proteger dados confidenciais, independentemente da bandeira do cartão ou do tipo de pagamento, e garantindo que as credenciais do cartão sejam atualizadas de forma contínua e segura quando expiradas. Isso se traduz em redução de fraudes e aumento dos índices de sucesso em geral. Além disso, os tokens de rede oferecem grande conveniência para os consumidores, eliminando o incômodo de precisar inserir manualmente as informações de seus cartões repetidas vezes.

"Para a América Latina, como uma das regiões mais inovadoras e de mais rápido crescimento para o e-commerce, torna-se crucial a necessidade de uma experiência de pagamento digital segura e sem interrupções", disse Ralph Koker, vice-presidente de soluções digitais da Visa América Latina e Caribe. "A tokenização continua sendo uma das formas mais bem-sucedidas que a Visa utiliza para combater fraudes, removendo informações sensíveis sobre pagamentos e ajudando a aumentar os índices de aprovação. Atualmente, mais da metade das credenciais de pagamento da Visa na América Latina e no Caribe estão preparadas para o token, dando aos consumidores mais tranquilidade ao comprar on-line ou por meio de suas carteiras móveis favoritas."

"Esta parceria se baseia na base de clientes que já adotaram o Spreedly em toda a América Latina, assim como nossas perspectivas mútuas na região", explicou Justin Benson, CEO do Spreedly. "A complexidade das transações na América Latina pode ser intimidante. À medida que os estabelecimentos comerciais e as plataformas procuram aumentar a escala em toda a região, é vital que eles possam adaptar sua estratégia para alcançar as taxas de sucesso mais altas possíveis. O Spreedly oferece suporte à tokenização de rede, provisionando tokens de rede continuamente válidos das principais redes de cartão, como a Visa, que são compatíveis com qualquer prestador de serviços de pagamento. Isso oferece aos nossos clientes atuais e potenciais uma flexibilidade incrível para alinhar sua estratégia de pagamento com sua estratégia comercial. Estamos todos muito entusiasmados em ser parceiros da Visa para atender a este mercado em franco crescimento."

O Spreedly é conectado diretamente aos principais serviços de tokenização de rede de cartões, disponibilizando um token de rede a ser armazenado no vault do Spreedly. As redes de cartões, ao tomar ciência de quaisquer atualizações feitas nas credenciais da conta, enviam essas atualizações para o Spreedly em tempo real, garantindo que as credenciais de pagamento estejam sempre atualizadas. O token de rede é armazenado com os números de conta primária (primary account numbers, PAN) no vault do Spreedly para transações com qualquer combinação de gateways suportados e bancos adquirentes.

Mais informações sobre a solução de Tokenização de Rede do Spreedly podem ser encontradas aqui.

Sobre o Spreedly

Orquestramos pagamentos para os negócios mais inovadores do mundo. Empresas globais e empresas com hipercrescimento aumentam seus negócios digitais com mais rapidez, contando com nossa plataforma de pagamentos. Centenas de clientes em todo o mundo protegem os dados dos cartões em nosso vault em conformidade com o setor de cartões de pagamento (Payment Card Industry, PCI) e utilizam dados de cartões tokenizados para habilitar e otimizar mais de US$ 20 bilhões em volumes de transações anuais com todos os serviços de pagamento. A sede do Spreedly está localizada no centro de Durham, na Carolina do Norte.

