Spring lance le premier site Web alimenté par l'IA pour les questions liées à la procréation assistée et à la fertilité

BUDAPEST, Hongrie, 26 avril 2023 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Spring est fière d'annoncer le lancement de IVFinfo.AI, le premier site Web multilingue axé sur le patient au monde qui offre un chatbot alimenté par l'intelligence artificielle (IA) pour répondre aux questions sur la procréation assistée et la fertilité.

Jusqu'à maintenant, il y a eu une asymétrie de l'information dans le domaine des technologies de reproduction assistée, avec un accès limité à des renseignements exacts et fiables pour les patients qui subissent le processus stressant d'un programme. IVFinfo.AI offre une solution révolutionnaire à ce défi. En raison de la capacité de l'IA de répondre à des questions en utilisant de grands ensembles de données, d'expliquer des sujets complexes en termes simples et d'offrir la possibilité de questions de suivi, le site offre une compréhension qui n'était pas possible auparavant. En outre, il est disponible dans de nombreuses langues.

IVFinfo.AI est différent des autres services AI généraux disponibles aujourd'hui. En mettant l'accent sur l'exactitude et la confidentialité, IVFinfo.AI offre des informations actuelles sur la reproduction assistée et la fécondité, aidant les utilisateurs à prendre des décisions éclairées.

« Nous sommes fiers de mener la charge en fournissant des informations de qualité basées sur l'IA sur la procréation assistée et la fertilité », a déclaré Miklós Nyiri, PDG de Spring. « Nous croyons que IVFinfo.AI est un important pas en avant pour ce qui est d'uniformiser les règles du jeu pour les patients, et nous sommes ravis de voir l'impact que le site aura sur la vie de nos utilisateurs ».

Environ 4 millions de cycles de reproduction assistée sont estimés chaque année, avec environ 1 million de bébés nés. IVF est l'acronyme en anglais de fécondation in vitro (in vitro fertilization).

IVFinfo.AI est le premier site du genre et est disponible gratuitement aux utilisateurs. Le site ne devrait pas être considéré comme un substitut aux conseils médicaux, mais plutôt comme une ressource informationnelle. Visitez le site https://www.ivfinfo.ai et faites vous-même l'expérience du chatbot alimenté par l'intelligence artificielle !

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2062814/Spring_Molecular_Logo.jpg

SOURCE Spring Molecular