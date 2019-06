Springbuk y One Drop se asocian para llevar la gestión de condiciones basada en datos a empleadores y consultores de beneficios

Springbuk y One Drop comparten una filosofía mutua – el futuro de la atención médica se trata de un cambio de la atención predictiva reactiva a proactiva. Como existe hoy en día, el sistema de salud de los Estados Unidos está diseñada para diagnosticar y tratar enfermedades existentes en vez de prevenir el principio de una enfermedad crónica. Este enfoque es costoso, a menudo ineficaz, y prolonga el paradigma de cuidados intensivos en el cual los individuos son receptores pasivos de tratamientos e intervenciones. One Drop utiliza datos e IA avanzada para ofrecer una alternativa asequible y eficaz orientada al consumidor para la prevención y control de las enfermedades crónicas.

"Estamos ansiosos por asociarnos con One Drop con una visión mutua de ofrecer mejor salud a través del poder de los datos", dijo Rod Reasen, cofundador y CEO de Springbuk. "Nuestros conjuntos de datos y conocimientos le permiten a One Drop identificar reclamos de alto costo antes de que ocurran y automatizar la divulgación selectiva para proporcionar a los empleados una mejor atención. A través de esta colaboración, tanto podemos concentrarnos en las áreas para controlar los costos, como proporcionar una solución mejor de su clase de One Drop para realizar estas oportunidades".

El enfoque único de One Drop combina la orientación personalizada con los conocimientos que emplean IA para proporcionar un cuidado asequible y eficaz al mayor número de personas posible. El aprendizaje automático propietario – que funciona con datos de salud recopilados de más de 1.2 millones de usuarios de One Drop – genera un asesoramiento factible que conecta el comportamiento con los resultados para simplificar la toma de decisiones y promueve un cambio de comportamiento duradero. El programa digital de educación sobre diabetes líder de la industria de la empresa fue el primero en ser reconocido por la Asociación Estadounidense de la Diabetes y, desde entonces, se ha expandido para ofrecer programas de prediabetes, control del peso, hipertensión y colesterol alto. El Personal Health Assistant de One Drop fácil de usar provee a los participantes en el programa una herramienta digital para vigilar los medicamentos, los alimentos y la actividad física, así como el azúcar en sangre, la presión arterial, el peso y otros indicadores de salud.

"En One Drop, creemos que el futuro de la atención médica se trata de empoderar a las personas a mejorar el autocuidado y desarrollar hábitos de salud que puedan mantenerse con el tiempo", dijo Jeff Dachis, CEO y fundador de One Drop. "Con Springbuk, ahora tenemos una oferta integral que se concentra en los empleados que más se beneficiarán de nuestros programas y demuestra ahorros de costo reales a través de nuestros informes integrados. El futuro de la atención médica está disponible ahora y no podríamos estar más emocionados de asociarnos con Springbuk para ofrecerlo".

ACERCA DE SPRINGBUK

Springbuk es una plataforma de inteligencia de salud que empodera a todo el mundo en el ecosistema de salud de los empleadores a través de conocimientos factibles para mejorar el bienestar de su población y contener los costos. Su plataforma es utilizada por empleadores, corredores de seguros, clínicas in situ, administradores de terceros y vendedores de bienestar para identificar gastos médicos y de recetas evitables. Esta información les permite a todos los interesados tomar decisiones más inteligentes relativas a la salud de sus poblaciones de empleados. Con el aumento de los costos de salud, Springbuk está trabajando con empleadores en todo el país para combatirlo. Conozca más en www.springbuk.com .

ACERCA DE ONE DROP

One Drop es una compañía de salud digital que aprovecha el poder de la informática móvil y la ciencia de datos para ofrecer el apoyo asequible y accesible a personas que padecen condiciones crónicas o que tienen un alto riesgo de padecerlas. Los programas personalizados de One Drop combinan la orientación (coaching) clínicamente probada, dispositivos inteligentes y herramientas móviles que emplean IA que simplifican el autocuidado y hacen la vida saludable posible. Como resultado, One Drop produce mejores resultados de salud para los participantes de su programa y reduce el costo del cuidado para los empleadores. Para obtener más información sobre cómo ayudar a su organización a inspirar el bienestar del empleado, póngase en contacto con results@onedrop.today .

