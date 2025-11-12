Sprinto dévoile de nouvelles capacités d'intelligence artificielle pour maîtriser les risques et la conformité

Sprinto lance des capacités d'IA révolutionnaires qui établissent une nouvelle référence dans le secteur en matière de conformité intelligente et autonome.

SAN FRANCISCO, 12 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Sprinto, une plateforme d'automatisation de premier plan en matière de GRC et de conformité, a annoncé aujourd'hui le lancement d'une suite avancée de capacités d'IA conçues pour rendre la GRC véritablement autonome.

Au centre de ce lancement se trouve l'innovant AI Playground, un générateur d'actions personnalisées sans code qui permet aux équipes chargées de la conformité de concevoir, de tester et de déployer des agents d'intelligence artificielle en quelques minutes. Contrairement aux outils d'automatisation génériques, AI Playground exploite les données contextuelles de l'environnement d'une organisation, y compris ses contrôles, ses cadres et son niveau de risque, pour créer des agents qui agissent avec une intelligence et une précision réelles.

Il s'agit par exemple d'agents d'analyse du risque fournisseur, d'agents d'analyse des lacunes en matière de preuves et d'agents d'évaluation du risque, qui opèrent tous dans l'environnement de conformité d'une organisation.

L'ensemble est complété par Ask AI, l'assistant intelligent de conformité de Sprinto. Il permet aux équipes d'interroger l'ensemble de leur base de données de conformité et de gestion des risques pour répondre à des questions sur les politiques, les risques et les données fournisseurs en langage clair. Ask AI met les connaissances en matière de conformité à la portée de tous les employés de l'entreprise, en fournissant des réponses instantanées et contextuelles, sans l'intervention d'un expert.

« Il est impossible pour les entreprises de suivre l'évolution constante des réglementations dans toutes les régions et tous les secteurs », a déclaré Girish Redekar, cofondateur et directeur général de Sprinto.

« La technologie est le seul moyen évolutif de suivre le rythme, et c'est là que Sprinto AI entre en jeu. L'objectif est d'agir comme un copilote en mode silencieux pour les professionnels de la cybersécurité, en leur permettant de gouverner et de sécuriser leur entreprise à l'ère de l'IA. »

Toutes les nouvelles capacités d'IA de Sprinto s'appuient sur une architecture avec intervention humaine pour s'assurer que les humains ont toujours le dernier mot. La plateforme respecte les normes ISO 42001 relatives à l'IA éthique, garantit une stricte confidentialité des données et n'utilise jamais les données des clients pour l'entraînement des modèles.

Avec ce lancement, Sprinto se fait le champion de l'automatisation pilotée par l'IA, permettant aux professionnels de la GRC d'être les fers de lance de la prochaine vague d'innovation en matière de conformité.

Sprinto est une plateforme d'automatisation de la GRC et de la conformité native à l'IA qui prend en charge plus de 200 normes de sécurité mondiales, notamment SOC 2, ISO 27001, GDPR, HIPAA et PCI-DSS. Ayant obtenu la confiance de plus de 3 000 entreprises dans 75 pays, dont Anaconda, WeWork et Whatfix, Sprinto aide les organisations à se tenir prêtes en cas d'audit, à gérer les risques et à évoluer en toute confiance grâce à plus de 300 intégrations et à l'automatisation alimentée par l'IA.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://sprinto.com/blog/introducing-sprinto-ai/

