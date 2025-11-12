Sprinto stellt leistungsstarke neue KI-Funktionen zur Bewältigung von Risiken und Compliance vor

Sprinto bringt bahnbrechende KI-Funktionen auf den Markt, die einen neuen Branchenmaßstab für intelligente und selbststeuernde Compliance setzen

SAN FRANCISCO, 12. November 2025 /PRNewswire/ -- Sprinto, eine führende Plattform für GRC und Compliance-Automatisierung, gab heute die Einführung einer Reihe fortschrittlicher KI-Funktionen bekannt, die GRC wirklich autonom machen sollen.

Im Mittelpunkt dieser Einführung steht der bahnbrechende AI Playground, ein No-Code-Tool zum Erstellen benutzerdefinierter Aktionen, mit dem Compliance-Teams innerhalb weniger Minuten KI-Agenten entwerfen, testen und einsetzen können. Im Gegensatz zu generischen Automatisierungstools nutzt der AI Playground Kontextdaten aus der Umgebung eines Unternehmens, einschließlich seiner Kontrollen, Frameworks und Risikoposition, um Agenten zu entwickeln, die mit echter Intelligenz und Präzision agieren.

Beispiele hierfür sind Agenten für die Analyse von Lieferantenrisiken, Agenten für die Analyse von Evidenzlücken und Agenten für die Risikobewertung, die alle innerhalb der Compliance-Umgebung eines Unternehmens operieren.

Ergänzt wird der Playground durch Ask AI, den intelligenten Compliance-Assistenten von Sprinto. Damit können Teams ihre gesamte Compliance- und Risikomanagement-Datenbank mit Fragen zu Richtlinien, Risiken und Lieferantendaten in einfacher Sprache abfragen. Ask AI macht des Compliance-Wissens für alle Mitarbeiter des Unternehmens zugänglich und liefert sofortige, kontextbezogene Antworten , ohne dass ein Experte hinzugezogen werden muss.

„Für Unternehmen ist es unmöglich, mit den sich ständig ändernden Vorschriften in verschiedenen Regionen und Branchen Schritt zu halten", sagte Girish Redekar, Mitbegründer und CEO von Sprinto.

„Technologie ist der einzige skalierbare Weg, um Schritt zu halten, und genau hier kommt Sprinto AI ins Spiel. Das Ziel ist es, als stiller Co-Pilot für Cybersicherheitsexperten zu fungieren und ihnen zu ermöglichen, ihr Unternehmen für das KI-Zeitalter zu regeln und zu sichern."

Alle neuen KI-Funktionen von Sprinto basieren auf einer Human-in-the-Loop-Architektur, um sicherzustellen, dass der Mensch die letzte Kontrollinstanz bleibt. Die Plattform entspricht den ISO 42001-Standards für ethische KI, garantiert strengen Datenschutz und verwendet niemals Kundendaten für das Modelltraining.

Mit dieser Einführung setzt sich Sprinto für KI-gesteuerte Automatisierung ein und ermöglicht es GRC-Fachleuten, die nächste Welle der Compliance-Innovation anzuführen.

Sprinto ist eine KI-basierte GRC- und Compliance-Automatisierungsplattform, die über 200 globale Sicherheitsstandards unterstützt, darunter SOC 2, ISO 27001, DSGVO, HIPAA und PCI-DSS. Sprinto vertrauen mehr als 3.000 Unternehmen in 75 Ländern, darunter Anaconda, WeWork und Whatfix. Mit über 300 Integrationen und KI-gesteuerter Automatisierung hilft Sprinto Unternehmen dabei, auditbereit zu bleiben, Risiken zu managen und sicher zu skalieren.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://sprinto.com/blog/introducing-sprinto-ai/

