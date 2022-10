Sprzedaż pojazdów GWM korzystających z nowych źródeł energii wzrosła o 14% rok do roku; na rynek globalny wprowadzono kolejne modele

BAODING, Chiny, 13 października 2022 r. /PRNewswire/ -- Z najnowszych danych dotyczących sprzedaży opublikowanych 10 października przez GWM wynika, że łączna liczba pojazdów korzystających z nowych źródeł energii, sprzedanych w okresie od stycznia do września, wyniosła 96 916. Oznacza to wzrost o 14,31% rok do roku i wskazuje na poprawę konkurencyjności marki na rynku nowych źródeł energii.

Grupa GWM wprowadziła na rynek szereg produktów korzystających z nowych źródeł energii, obejmujących następujące źródła zasilania: HEV, PHEV i EV, osiągając przełomowe wyniki sprzedaży na rynku globalnym.

HAVAL jako jedyna marka wypuściła na rynek szereg pojazdów hybrydowych, wśród których H6 PHEV i H6 HEV notują wyjątkowe wyniki sprzedaży.

Model HAVAL H6 PHEV został niedawno oficjalnie wprowadzony na rynek w Chinach i Tajlandii. Podczas premiery w Tajlandii tysiąc zamówień na ten model złożono w ciągu zaledwie 40 minut.

Model HAVAL H6 PHEV, wyposażony w silnik 1,5GDIT i wiodącą na świecie dedykowaną hybrydową skrzynię biegów o dwóch trybach prędkości (DHT), może automatycznie przełączać się na najbardziej odpowiedni tryb jazdy w danych warunkach, tj. na tryb elektryczny lub hybrydowy, zachowując równowagę pomiędzy mocą a zużyciem paliwa.

Po odbyciu jazdy próbnej Autohome, liczący się portal motoryzacyjny w Chinach, napisał: „Zmiana biegów w modelu HAVAL H6 PHEV przebiega bardzo płynnie i nie odczuwa się efektu wstrzymania czy szarpnięcia. Kiedy pojazd wchodzi w zakres wysokich prędkości, dzięki silnikowi z turbodoładowaniem nadal następuje potężne i równomierne przyspieszenie".

Hybrydowy model HAVAL H6 został wprowadzony na różne rynki, w tym w Tajlandii, Australii i RPA, notując doskonałe wyniki.

ORA, marka samochodów elektrycznych GWM, również osiągnęła doskonałe wyniki sprzedaży. Według danych sprzedażowych opublikowanych przez firmę, liczba pojazdów tej marki sprzedanych na całym świecie w okresie od stycznia do września tego roku wyniosła 84 721. Jeśli chodzi o rynek tajski, statystyki Autolife Thailand pokazują, że od stycznia do sierpnia tego roku model ORA GOOD CAT (znany również na niektórych rynkach zagranicznych jako FUNKY CAT) zajął pierwsze miejsce pod względem lokalnej sprzedaży samochodów elektrycznych, notując znaczny udział w rynku wynoszący aż 42,4%.

WEY COFFEE 01, kolejny nowy pojazd elektryczny GWM, w dniu 10 października został wpisany na „Listę kwalifikujących się pojazdów elektrycznych" niemieckiego Federalnego Urzędu ds. Gospodarki i Kontroli Eksportu (BAFA). Ceny obu wersji to odpowiednio: 55 900 EUR i 59 900 EUR.

GWM przywiązuje dużą wagę do zarządzania bezpieczeństwem sieciowym pojazdów. ORA FUNKY CAT i WEY COFFEE 01 są zgodne z rozporządzeniem ONZ nr 155. Oba pojazdy będą wkrótce dostępne w Europie.

Nowa transformacja energetyczna GWM nabiera rozpędu. Firma planuje wprowadzić na rynek globalny kolejne modele korzystające z nowych źródeł energii o różnej charakterystyce, a także utrzymać tempo wzrostu sprzedaży.

