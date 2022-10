New Energy-Fahrzeuge von GWM: bis zu 14 % Wachstum im Jahresvergleich, mehr neue Modelle für den internationalen Markt

BAODING, China, 13. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Die am 10. Oktober von GWM veröffentlichten jüngsten Verkaufsdaten zeigen, dass die Gesamtzahl der von Januar bis September verkauften Elektrofahrzeuge 96.916 erreicht hat, was einem Anstieg von 14,31 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

GWM hat eine Reihe so genannter „New Energy"-Produkte auf den Markt gebracht, unter anderem HEV-, PHEV- und EV-Antriebsformen, und hat auf dem Weltmarkt einen Verkaufsdurchbruch erzielt.

Als einheitliche Marke hat HAVAL verschiedene Hybridfahrzeuge auf den Markt gebracht, von denen insbesondere der H6 PHEV und der H6 HEV hervorragende Verkaufserfolge erzielen.

Der HAVAL H6 PHEV wurde kürzlich offiziell in China und Thailand vorgestellt. Bei der Markteinführung in Thailand wurden innerhalb von 40 Minuten 1.000 Bestellungen für das Modell aufgegeben.

Der HAVAL H6 PHEV, der mit einem 1.5GDIT-Motor und einem international führenden 2-Gang-Hybridgetriebe (DHT) ausgestattet ist, kann automatisch in den für ein bestimmtes Fahrszenario am besten geeigneten Fahrmodus wechseln, wie z. B. den Elektro- oder Hybridmodus. Dabei bleibt stets ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung und Kraftstoffverbrauch gewahrt.

Nach einer Probefahrt kommentierte Autohome, eine renommierte chinesische Automobil-Website: „Der Schaltvorgang des HAVAL H6 PHEV ist sehr sanft und es entsteht keinerlei Gefühl von Pause oder Ruckeln. Wenn das Fahrzeug den Hochgeschwindigkeitsbereich erreicht, erfolgt mit Unterstützung des Turbomotors weiterhin eine kraftvolle und nachhaltige Beschleunigung."

Die Hybridversion des HAVAL H6 ist bereits in verschiedenen Märkten wie Thailand, Australien und Südafrika auf dem Markt und hat dort hervorragende Ergebnisse erzielt.

ORA, eine reine Elektroauto-Marke von GWM, hat ebenfalls eine hervorragende Verkaufsleistung erzielt. Laut den vom Unternehmen veröffentlichten Verkaufsdaten wurden von Januar bis September dieses Jahres weltweit 84.721 Modelle von ORA verkauft. In Thailand zeigen die Statistiken von Autolife Thailand, dass der ORA GOOD CAT (in einigen Überseemärkten auch als FUNKY CAT bezeichnet) von Januar bis August dieses Jahres mit einem hohen Marktanteil von 42,4 % an erster Stelle der örtlichen Elektrofahrzeugverkäufe stand.

Der WEY COFFEE 01, ein weiteres New Energy-Fahrzeug von GWM, wurde am 10. Oktober in die „Liste der förderfähigen Elektrofahrzeuge" des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) aufgenommen. Die beiden Versionen des Fahrzeugs sind zu einem Preis von 55.900 EUR bzw. 59.900 EUR erhältlich.

GWM legt Wert auf das Netzwerksicherheitsmanagement von Fahrzeugen. Der ORA FUNKY CAT und der WEY COFFEE 01 entsprechen der UN-Regelung Nr. 155. Beide Fahrzeuge werden in Kürze in Europa erhältlich sein.

Die Energieumstellung bei GWM ist derzeit in vollem Gange. Das Unternehmen plant, weitere New Energy-Modelle mit unterschiedlichen Funktionalitäten auf den Weltmarkt zu bringen und die Dynamik des Umsatzwachstums beizubehalten.

