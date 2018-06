Sprzedaż SANY International podwaja się w pierwszym kwartale

CHANGSHA, Chiny, 1. júna 2018 /PRNewswire/ -- Firma SANY International, spółka podległa SANY Group, opublikowała niedawno niezbadany raport finansowy potwierdzający, że ogólny przychód firmy sięgnął 997 milionów juanów w pierwszym kwartale, co stanowi wzrost o 96,5% w porównaniu do roku ubiegłego. Zysk netto udziałowców wyniósł 172 miliony juanów, co stanowi wzrost o 139,9% w porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym i odpowiada 75% całego zysku za rok 2017. Wskaźnik zysku netto wzrósł o 3,12% do 17,25%, co potwierdza szybki rozwój firmy SANY International.