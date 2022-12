SQUADRON VA MENER LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE DE L'AUSTRALIE

SQUADRON ENERGY ACQUIERT CWP RENEWABLES POUR DEVENIR LE PLUS GRAND INVESTISSEUR, OPÉRATEUR ET DÉVELOPPEUR DANS LE DOMAINE DE L'ÉNERGIE RENOUVELABLE EN AUSTRALIE

PERTH, Australie, 9 de diciembre de 2022 /PRNewswire/ -- La société Squadron Energy (Squadron) a annoncé aujourd'hui avoir acquis CWP Renewables (CWP), dans le cadre d'un accord qui porte le portefeuille d'exploitation d'énergie renouvelable de Squadron à 2,4 gigawatts (GW) avec un pipeline de développement australien de 20 GW.

Squadron, qui fait partie du groupe d'entreprises Tattarang, est détenue et exploitée à 100 % par des Australiens et se consacre à l'accélération de la décarbonisation de l'Australie. Une fois pleinement opérationnel, le portefeuille de Squadron fournira suffisamment d'électricité pour alimenter 8,5 millions de foyers, soit plus du double du nombre de foyers en Nouvelle-Galles du Sud.

L'entreprise CWP sera intégrée dans les activités existantes de Squadron, dont l'action majoritaire dans Windlab. Elle fournira à Squadron l'envergure dont elle a besoin sur la côte Est de l'Australie pour répondre à l'énorme demande des grands clients commerciaux et industriels en matière d'énergie verte fiable.

Le président de Tattarang, le Dr Andrew Forrest AO, a déclaré que Squadron est maintenant bien positionnée pour que l'Australie accélère le développement des énergies renouvelables, en créant des milliers d'emplois directs et indirects, à l'échelle et au rythme des besoins de notre économie.

« Squadron est fière d'apporter une part très importante des ressources d'énergie renouvelable de l'Australie à la propriété locale. Cela signifie que Squadron dispose de la quantité stratégique d'énergie renouvelable pour aider l'Australie à dépasser les combustibles fossiles », a déclaré le Dr Forrest.

« La capacité des industries australiennes à reléguer les combustibles fossiles dans l'histoire est largement démontrée par les solides antécédents et l'engagement de Fortescue Metals, Fortescue Future Industries et d'autres entreprises leaders mondiales engagées dans la décarbonisation. Nous partageons la vision d'une Australie et d'un monde qui considèrent l'ère sombre des combustibles fossiles comme une aberration dans l'histoire de l'humanité. Une ère qui aurait pu se terminer avec ce combustible, mais qui est désormais alimentée par une énergie bon marché, non polluante et inépuisable.

« Il est primordial que l'Australie continue à développer des énergies vertes renouvelables et rentables, afin d'alimenter les foyers et l'industrie à un rythme convenable et de débarrasser le consommateur australien de sa dépendance forcée à des combustibles fossiles de plus en plus chers et dangereusement polluants.

« Nous réalisons une valeur importante en combinant le portefeuille de parcs éoliens, solaires et de batteries de CWP avec les ressources existantes de Squadron dans le domaine de l'énergie renouvelable et de la puissance complémentaire. Leurs équipes de direction et de gestion sont très complémentaires.

« Nous sommes déterminés à faire en sorte que les Australiens profitent de l'augmentation des opportunités d'emploi et des investissements massifs dans le secteur des énergies renouvelables. Les nouveaux emplois, la fabrication et les possibilités de formation, en particulier dans les zones régionales, sont importants pour s'assurer que des générations d'Australiens en profitent dans tout le pays. »

Eva Hanly, PDG de Squadron Energy, a déclaré que l'entreprise disposait de l'expérience, du personnel, de l'agilité et de l'envergure nécessaires pour répondre à l'importante demande d'énergie verte émanant des grands clients commerciaux et industriels.

« Lorsque les grands clients industriels et commerciaux s'adressent à nous, ils recherchent une énergie renouvelable complémentaire efficace et à grande échelle. Grâce à cette acquisition, nous allons développer et exploiter un vaste portefeuille géographique de ressources éoliennes, solaires et de stockage de nuit et de jour qui garantiront la fiabilité de l'approvisionnement pour nos clients », a déclaré Mme Hanly.

« Plus vite nous parviendrons à introduire l'énergie renouvelable à grande échelle dans le réseau, plus vite les prix baisseront pour les consommateurs. Nous nous concentrons sur l'utilisation de notre envergure et de notre intelligence pour nous assurer d'être le leader, avec une marge significative, en fournissant le coût de production le plus bas d'énergie renouvelable complémentaire sur le marché.

« Nous construisons actuellement le hub d'énergie renouvelable de Clarke Creek dans Queensland Central, d'une valeur de 3 milliards de dollars. Il s'agit du plus grand projet connecté au réseau du pays, et nous commencerons la construction d'autres projets d'une puissance de 2 GW dans les 18 prochains mois. Nous disposons d'une équipe de personnes passionnées et dévouées qui travaillent dans le but commun de mettre fin aux émissions de carbone de l'Australie. Nous sommes impatients de travailler avec CWP pour réaliser d'autres projets qui changeront la donne. »

CWP est une entreprise d'énergie renouvelable intégrée verticalement qui comprend des parcs éoliens, solaires et des batteries, et fournit de l'énergie renouvelable à Transurban, au groupe Woolworths, à l'aéroport de Sydney, à la Commonwealth Bank et à Snowy Hydro.

Elle exploite actuellement plus de 1,1 GW de ressources éoliennes, dont le parc éolien de Sapphire, le plus grand de l'État de Nouvelle-Galles du Sud, qui compte 75 turbines produisant jusqu'à 270 mégawatts (MW), Murra Warra I et II, avec une puissance combinée de 435 MW, et Crudine Ridge, qui compte 37 turbines éoliennes et produit 142 MW.

Elle a obtenu les autorisations nécessaires à la construction de quatre parcs éoliens supplémentaires en Nouvelle-Galles du Sud, totalisant plus de 750 MW, ainsi que d'un parc éolien de 414 MW prêt à être construit, d'un parc solaire de 180 MW, de deux parcs de batteries et d'une centrale électrique complémentaire capable d'utiliser de l'hydrogène, des biocarburants et des mélanges d'hydrogène.

L'acquisition permettra de débloquer un pipeline de développement sans équivalent en Nouvelle-Galles du Sud et dans l'État de Victoria, afin de garantir la fiabilité de l'approvisionnement sur la côte Est et de transformer le marché, qui n'est plus dirigé par les producteurs mais par les clients.

Squadron a été conseillée par Highbury Partnership en tant que conseiller financier et Clayton Utz en tant que conseiller juridique.

À propos de Squadron Energy :

Squadron Energy est une société australienne détenue à 100 % dont l'unique objectif est d'accélérer la décarbonisation de l'Australie et de soutenir le pays pour qu'il devienne une superpuissance de l'énergie verte. Avant l'acquisition de CWP, Squadron Energy était le deuxième plus grand acteur dans le domaine des énergies renouvelables, avec un portefeuille important d'actifs en exploitation et en construction. Squadron Energy construit le parc éolien, solaire et de batteries de Clarke Creek, qui alimentera plus de 600 000 foyers du Queensland ; le terminal énergétique de Port Kembla, premier terminal d'importation de GNL d'Australie, qui alimentera la côte Est en gaz à court terme, avec des plans de transition vers l'hydrogène vert ; et propose la centrale électrique de Port Kembla, qui sera la plus grande turbine à double carburant d'Australie fonctionnant à 50 % au gaz et à 50 % à l'hydrogène vert, avant de passer à 100 % d'hydrogène vert. Squadron Energy est également un investisseur fondateur de Sun Cable et l'actionnaire majoritaire de la société d'énergie renouvelable Windlab.

Téléchargez le B-roll du portefeuille CWP ici :

https://downloads.tattarang.com/20221207-squadron-energy/CWP-B-roll.zip

Une fiche d'information et une carte des ressources de Squadron, CWP et Windlab sont disponibles ici :

https://downloads.tattarang.com/20221207-squadron-energy/Squadron-Energy-Fact-Sheet.pdf

SOURCE Future Minerals Forum