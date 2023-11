SquaredFinancial dévoile une nouvelle version de son application mobile tout-en-un, offrant aux investisseurs des fonctionnalités améliorées pour une expérience fluide en déplacement

LUXEMBOURG, 15 novembre 2023 /PRNewswire/ -- La société de technologie financière leader sur le marché SquaredFinancial est heureuse d'annoncer le lancement de la nouvelle version de son application mobile tout-en-un, qui optimise la façon dont les investisseurs s'engagent dans le trading et leur offre une expérience transparente et omnicanale. Avec un riche héritage de plus de 18 ans dans l'industrie et étant l'un des premiers à avoir adopté la technologie dans le trading et l'investissement, SquaredFinancial propose désormais une structure centrée sur le client pour maximiser l'expérience utilisateur, une nouvelle étape importante vers l'offre d'un service de qualité. L' application mobile SquaredFinancial est conçue pour les appareils Android et iOS, et les utilisateurs peuvent la télécharger gratuitement sur Apple Store et Google Play Store.

SquaredFinancial Mobile App

L'une des principales caractéristiques de la dernière version de l'application SquaredFinancial est que les utilisateurs peuvent accéder à une gamme plus large de services et de produits d'investissement via une seule application, tandis que son interface utilisateur et sa navigation intuitives simplifient le trading en ligne pour l'investisseur de détail moyen. Cette approche tout-en-un permet au client de gérer son compte de trading, son portefeuille de cartes Visa et ses transferts de fonds, le tout dans une seule application.

Philippe Ghanem, fondateur et directeur général de SquaredFinancial, a déclaré : « Je crois au pouvoir des technologies financières et de l'innovation pour remodeler notre industrie. Cela présente des défis, mais aussi d'innombrables opportunités, en particulier pour les institutions financières comme SquaredFinancial qui visent à révolutionner le paysage du trading. Nous mettons nos clients au cœur de tout ce que nous faisons, et notre application mobile remaniée nous rapproche du guichet unique que nous visons à leur offrir. En plus d'être une solution de trading complète, elle offre aux utilisateurs un accès à des services financiers supplémentaires, comme la gestion de leurs fonds et de leur portefeuille Visa. »

Philios Petrides, directeur des produits chez SquaredFinancial, a ajouté : « Le marché mondial du trading en ligne devrait augmenter à un taux de croissance annuel composé de 6,4 % par an à l'échelle mondiale, il était donc impératif que nous réorganisions notre application mobile pour répondre aux futures demandes et attentes des traders. Grâce aux données, nous sommes aujourd'hui bien équipés pour mieux comprendre nos clients et savoir qui ils sont vraiment afin de mieux répondre à leurs besoins financiers. »

SquaredFinancial jouit d'une expérience reconnue dans les solutions de technologie financière et d'investissement depuis 2005. Elle est dirigée par des vétérans du marché et des géants du leadership qui partagent une passion pour le trading et une vision pour remodeler le paysage de l'industrie. La société répond aux besoins financiers des investisseurs de différents horizons. Elle mise sur la technologie de pointe, les données et l'innovation pour offrir une vaste gamme d'instruments financiers aux traders à la recherche d'une passerelle fiable, sécurisée et réglementée pour le trading sur les marchés mondiaux.