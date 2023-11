SquaredFinancial revela aplicativo móvel tudo em um reformulado, capacitando investidores com recursos aprimorados para uma experiência contínua em qualquer lugar

LUXEMBURGO, 15 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- A SquaredFinancial, uma empresa FinTech líder do setor, tem o prazer de anunciar o lançamento do seu aplicativo móvel tudo em um reformulado, otimizando a forma pela qual os investidores interagem com negociações e capacitando-os com uma experiência contínua e de omnicanal. Com um rico legado de mais de 18 anos no setor, além de ser uma das pioneiras no uso da tecnologia em negociação e investimento, a SquaredFinancial apresenta agora uma estrutura centrada no cliente para maximizar a experiência do usuário, outro marco no âmbito da oferta de um serviço de qualidade. O aplicativo móvel da SquaredFinancial foi desenvolvido para dispositivos Android e iOS, e os usuários podem baixá-lo gratuitamente na Apple Store e na Google Play Store.

SquaredFinancial Mobile App

Um dos recursos em destaque do último aplicativo da SquaredFinancial é que os usuários podem acessar uma gama mais ampla de serviços e produtos de investimento, para além de oferecer uma interface do usuário e uma navegação intuitivas que simplificam as negociações online para o investidor de varejo médio. Esta abordagem tudo em um permite ao cliente gerenciar sua conta de negociação, portfólio e carteira do cartão Visa, assim como transferências de fundos, tudo isso em um só aplicativo.

Philippe Ghanem, fundador e CEO da SquaredFinancial, comentou: "Acredito no poder da FinTech e a inovação está dando uma nova forma ao nosso setor. Com ela vem os desafios mas também inúmeras oportunidades, especialmente para instituições financeiras como a SquaredFinancial que visam revolucionar o cenário das negociações. Colocamos nossos clientes no centro de tudo o que fazemos. Nosso aplicativo móvel reformulado nos aproxima ainda mais do nosso objetivo de oferecer um balcão único aos clientes. Para além de ser uma solução de negociação com tudo incluído, o aplicativo fornece aos usuários acesso a outros serviços financeiros, como o gerenciamento de fundos e a carteira Visa.

Philios Petrides, diretor de produtos da SquaredFinancial, acrescentou: "Uma vez que a previsão de expansão do mercado de negociação online mundial seja de uma taxa de crescimento anual composta global de 6,4 porcento ao ano, a reformulação do nosso aplicativo móvel era fundamental para atender as demandas futuras e as expectativas dos traders. Somos orientados por dados e estamos bem equipados atualmente para entender melhor nossos clientes e saber quem eles realmente são, de modo que possamos atender melhor seus requisitos financeiros."

A SquaredFinancial possui um histórico bem estabelecido em soluções para FinTechs e investimentos desde 2005. Ela é liderada por veteranos do mercado e mega lideranças que compartilham a paixão pela negociação e uma visão para remodelar o panorama do setor. A empresa atende as necessidades financeiras de investidores de diferentes origens. Baseia-se em tecnologia avançada, dados e inovação para oferecer uma extensa variedade de instrumentos financeiros para traders que buscam acessos confiáveis, seguros e regulamentados para os mercados de negociações mundiais.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2276128/SquaredFinancial_1.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1987371/Squared_Financial_Logo.jpg

