SquaredFinancial Group nombra a Nour Hammoury Analista Jefe de Mercado

- Compromiso de ofrecer operaciones con conocimiento de causa

- Otro esfuerzo para arraigar la confianza de los clientes y ampliar su base de clientes

LUXEMBURGO, 23 de enero de 2023 /PRNewswire/ -- SquaredFinancial, empresa líder mundial en corretaje, anuncia el nombramiento de Nour Hammoury como Analista Jefe de Mercado. La incorporación de Nour al equipo subraya el compromiso de la empresa de ofrecer a los inversores de todo el mundo una operativa informada, con información puntual, análisis de mercado y noticias de mercado en directo, así como de promover una operativa saludable.

Nour Hammoury, Chief Market Analyst

Nour es inversor, estratega de mercado independiente y asesor financiero. Cuenta con más de 15 años de experiencia centrada en el mercado de divisas, acciones y la evolución económica mundial, así como en las políticas de los bancos centrales y el análisis entre mercados. Aparece regularmente en las principales cadenas de televisión internacionales, como BBC, Al-Jazeera, Al Hurra, CNBC y Bloomberg, manteniendo debates abiertos y compartiendo percepciones y lecturas de los mercados y las tendencias.

Philippe Ghanem, fundador de Squared Financial, comentó: "Parte de nuestro compromiso con los operadores e inversores de todo el mundo es ofrecerles información para ayudarles a tomar la decisión de inversión correcta. Es una de las razones por las que nos eligen como socios. Nour tiene los conocimientos y la experiencia necesarios para dirigir nuestro equipo de analistas, pero sobre todo, tiene pasión. Estoy seguro de que su incorporación al equipo impulsará el crecimiento del valor para mantener a nuestros clientes, arraigar su confianza y atraer a una base de clientes más amplia. Su experiencia amplificará aún más el objetivo de SquaredFinancial de cambiar la forma en que la gente percibe a un bróker."

Nour Hammoury, Analista Jefe de Mercado de Squared Financial, comentó: "Me complace y entusiasma unirme al equipo de SquaredFinancial en este momento decisivo de la trayectoria de la empresa. El compromiso de la dirección de convertirse en la primera opción de los operadores y en su socio a largo plazo hace avanzar el conocimiento y la educación. El comercio no es un plan para hacerse rico rápidamente; requiere perseverancia y resistencia. Y aquí es donde entra en juego el análisis del mercado. El conocimiento que un operador tiene del mercado y de sus diversos acontecimientos es la base de una negociación sana; es lo que ayuda a los inversores a tomar buenas decisiones de negociación."

Acerca de SquaredFinancial

Squared Financial cuenta con 18 años de experiencia en fintech y trading. Ofrece soluciones globales a operadores de todas las generaciones y procedencias que buscan una pasarela global fácil y sofisticada y les proporciona una negociación flexible de productos revolucionarios, incluidos más de 10.000 instrumentos y servicios de activos financieros respaldados con tecnología de vanguardia.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1987359/Squared_Financial_Nour_Hammoury.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1987371/Squared_Financial_Logo.jpg

SOURCE SquaredFinancial