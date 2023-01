SquaredFinancial Group nomme Nour Hammoury au poste de responsable des analyses de marché

- Pour un engagement en faveur d'un trading informé

- Une nomination en vue d'asseoir la confiance des clients et d'élargir la clientèle du groupe

LUXEMBOURG, 23 janvier 2023 /PRNewswire/ -- La société de courtage mondiale SquaredFinancial annonce la nomination de Nour Hammoury au poste de responsable des analyses de marché. L'arrivée de Nour Hammoury dans l'équipe met l'accent sur l'engagement de la société à offrir aux investisseurs du monde entier des échanges éclairés, y compris des informations ponctuelles, des analyses de marché et des informations en temps réel sur le marché, ainsi que la promotion d'activités de trading saines.

Nour Hammoury, Chief Market Analyst

M. Hammoury est un investisseur, un stratège indépendant et un conseiller financier. Il compte plus de 15 ans d'expérience axée sur le forex, les actions et l'évolution économique mondiale, ainsi que sur les politiques des banques centrales et l'analyse des marchés intermédiaires. Il apparaît régulièrement sur les grands réseaux de télévision internationaux, tels que la BBC, Al-Jazeera, Al Hurra, CNBC et Bloomberg, tenant des discussions ouvertes et partageant des idées et des lectures sur les marchés et les tendances.

Philippe Ghanem, fondateur de SquaredFinancial, a ajouté : « Une partie de notre engagement envers les traders et les investisseurs du monde entier consiste à leur offrir un trading éclairé pour les aider à prendre la bonne décision d'investissement. C'est l'une des raisons pour lesquelles ils nous choisissent comme partenaires. Nour Hammoury a les connaissances et l'expérience pour diriger notre équipe d'analystes, mais surtout, il est passionné. Je suis certain que son arrivée dans l'équipe stimulera la valeur de croissance pour maintenir nos clients, établir leur confiance et attirer une clientèle plus vaste. Son expertise amplifiera davantage l'objectif de SquaredFinancial de changer la façon dont les gens perçoivent un courtier. »

Nour Hammoury, responsable des analyses de marché chez SquaredFinancial, a déclaré : « Je suis heureux de rejoindre l'équipe de Squared Financial à ce tournant dans le parcours de l'entreprise. L'engagement de la direction à faire de l'entreprise le premier choix des traders et leur partenaire à long terme fait progresser les connaissances et l'éducation. Le trading ne permet pas de s'enrichir rapidement ; c'est une voie professionnelle qui requiert persévérance et endurance. Et c'est à ce moment que l'analyse du marché entre en jeu. La connaissance du marché et de ses divers événements par un trader est la base d'un trading sain ; c'est ce qui aide les investisseurs à prendre de bonnes décisions de trading. »

À propos de SquaredFinancial

SquaredFinancial possède 18 ans d'expérience dans le secteur des fintech et du trading. L'entreprise offre des solutions globales aux traders de toutes les générations et de tous les horizons, qui sont à la recherche d'une passerelle mondiale facile et sophistiquée. SquaredFinancial leur fournit le trading flexible de produits révolutionnaires, notamment de plus de 10 000 instruments et services d'actifs financiers soutenus par une technologie de pointe.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1987359/Squared_Financial_Nour_Hammoury.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1987371/Squared_Financial_Logo.jpg

SOURCE SquaredFinancial