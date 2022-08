SRAB FILMS REJOINT ASACHA MEDIA GROUP

Asacha Media Group (AMG) annonce l'acquisition de SRAB Films. Cette acquisition permet à AMG de poursuivre son développement rapide de studio européen indépendant de production dédié aux formats de fiction et aux documentaires.

PARIS, 31 août 2022 /PRNewswire/ -- Créé en 2015 par Toufik Ayadi et Christophe Barral, SRAB Films est une société de production de cinéma qui a notamment produit Les Misérables de Ladj Ly (qui a reçu le Prix du jury au Festival de Cannes 2019, et 4 César, dont celui du Meilleur film, en 2020) le film Banlieusards de Kery James et Leïla Sy, diffusé sur Netflix. SRAB Films a su fédérer une nouvelle génération de talents, dont Nadège Loiseau, Vincent Cardona, Franco Lolli... Elle présente en compétition à la Mostra de Venise le premier long-métrage de fiction d'Alice Diop, Saint Omer.

Cette acquisition majoritaire confirme le positionnement du groupe sur la production de contenus toujours plus premium et innovants à destination des plateformes de streaming, des salles de cinéma et des diffuseurs TV à travers l'Europe, ainsi que sa contribution à l'émergence d'une nouvelle génération de talents. Cette acquisition s'accompagne d'une entrée de Toufik Ayadi et Christophe Barral au capital d'AMG qui s'inscrit dans la culture entrepreneuriale du groupe.

De son côté, SRAB pourra s'appuyer sur le savoir-faire et les équipes d'AMG pour accélérer son développement et pérenniser son activité dans la durée. SRAB bénéficiera de l'écosystème créatif et de packaging d'AMG pour renforcer sa capacité à fédérer des talents autour de projets à destination des diffuseurs français et étrangers. Des co-productions avec l'ensemble des sociétés d'AMG en Europe sont prévues.

Avec l'arrivée de SRAB, AMG renforce encore sa présence sur ses principaux marchés que sont la France, l'Italie, le Royaume-Uni et le Moyen-Orient pour un chiffre d'affaires consolidé de plus de 230 millions d'euros.

À propos d'ASACHA MEDIA GROUP, scripted production house

Asacha Media Group est l'un des principaux groupes européens dédié à la création et production de contenus audiovisuels scriptés. Il est présent en Europe, au Royaume Uni et au Moyen-Orient à travers 7 sociétés de production. AMG a été créé en avril 2020 par Gaspard de Chavagnac, Marina Williams (tous deux co-CEOs) et Marc-Antoine d'Halluin (Vice-Chairman), avec le soutien d'Oaktree Capital Management. AMG connait depuis sa création une croissance très rapide et génère aujourd'hui un chiffre d'affaires de plus de 230 millions d'euros et produit plus de 80 programmes par an.

