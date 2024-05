SRK accélère la mise en place d'une nouvelle norme de durabilité : elle devient la première à obtenir la certification « Net Zero » de référence dans le secteur mondial des diamants

La marque Indian Diamond célèbre la réalisation de ses premières installations certifiées zéro émission nette six ans plus tôt que prévu

SURAT, Inde, 8 mai 2024 /PRNewswire/ -- La société d'artisanat de diamants naturels de renommée mondiale Shree Ramkrishna Exports Pvt. Ltd. ( SRK ) a annoncé aujourd'hui une réalisation pionnière en matière d'élimination des émissions. Initialement sur le point d'atteindre la carboneutralité dans ses deux installations d'artisanat phares SRK House et SRK Empire en 2030, SRK a uni ses forces à celles du Global Network for Zero ( GNFZ ) pour accélérer son objectif jusqu'en 2024, devenant ainsi le premier au monde à obtenir la certification de bâtiment zéro.

Déjà deux des bâtiments certifiés LEED les plus performants au monde, SRK House et SRK Empire sont depuis longtemps le brillant exemple de l'engagement de la marque à réduire de manière proactive son empreinte carbone. Et aujourd'hui, après s'être associé à GNFZ, un organisme révolutionnaire de certification de la carboneutralité fondé par l'ancien président et PDG du Conseil du bâtiment durable des États-Unis, Mahesh Ramanujam, SRK a réussi à accélérer la certification de la carboneutralité des deux bâtiments plus de six ans en avance sur le calendrier.

« En 2015, le monde a énoncé ses objectifs ambitieux de l'Accord de Paris. Mais ces délais rigoureux et ces repères provisoires sont basés sur des données que notre monde en plein réchauffement a déjà dépassées. « Notre partenariat avec GNFZ nous donne l'occasion de prêcher par l'exemple, d'accélérer la décarbonisation du secteur du diamant et de partager nos meilleures pratiques avec nos collègues qui recherchent la carboneutralité dans le monde entier », a déclaré Shreyans Dholakia, responsable de la marque chez SRK.

Les stratégies de certification de SRK utilisées dans leurs installations comprennent l'installation d'une centrale solaire hors site de 6 MW pour atténuer leurs émissions des champs d'application 1 et 2, et, pour le champ d'application 3, la conversion de toutes les voitures appartenant à SRK en voitures électriques, l'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques solaires, créer une application pour suivre les modes et les pratiques de transport quotidiens des employés et planter des arbres sur une superficie de 200 acres.

La certification de SRK réaffirme son engagement durable à poursuivre et à soutenir un avenir sans émissions. Le travail de décarbonisation pionnier de SRK est un signal pour le secteur mondial du diamant et la communauté des affaires dans son ensemble que, comme GNFZ le mentionne dans sa mission, le moment est venu de mettre « la carboneutralité à la portée de tous ». L'équipe de GNFZ surveillera continuellement les données de l'entreprise, vérifiera ses réalisations en matière de carboneutralité et s'assurera qu'elle trace la voie perpétuelle pour maintenir des performances de classe mondiale en matière de zéro émission.

À propos de Shree Ramkrishna Exports

Fondée par Shri Govind Dholakia aka Govindkaka, SRK est l'un des principaux conglomérats d'artisanat et d'exportation de diamants au monde. Évalué à près de 1,8 milliard de dollars américains, SRK emploie plus de 6 000 personnes et a joué un rôle central dans la transformation de la contribution de l'Inde à l'économie mondiale au cours des six dernières décennies. Organisation axée sur la raison d'être et engagée dans ce qu'elle appelle la confiance, la transparence et la ténacité « PURE », SRK est à la tête de l'industrie des pierres précieuses et des bijoux pour prioriser les pratiques durables, les conformités et faire la lumière sur les efforts d'accélération urgents et nécessaires pour une Inde sans émissions et au-delà. SRK est reconnue comme la société la plus conforme de l'industrie avec le plus grand nombre de certifications ISO, système et processus. En outre, près de 4,5 % des bénéfices de SRK sont contribués à diverses initiatives philanthropiques et de bien-être communautaire. Enracinée dans la poursuite tout au long de la vie par Govindkaka d'une opportunité équitable, d'une mobilité ascendante et d'un niveau de vie universel, l'entité pionnière du diamant s'engage à assurer la durabilité et le bien-être humain demeurent les pierres angulaires de son empire en croissance pour le bien.

