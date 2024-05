SRK beschleunigt neuen Nachhaltigkeitsstandard: Erlangt als erstes Unternehmen im globalen Diamantensektor die bahnbrechende Net Zero-Zertifizierung

Indische Diamantenmarke feiert das Erreichen ihrer ersten Net Zero-zertifizierten Einrichtungen sechs Jahre vor dem Zeitplan

SURAT, Indien, 8. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Das weltweit bekannte Unternehmen für die Herstellung von Naturdiamanten Shree Ramkrishna Exports Pvt. Ltd. (SRK) gab heute einen bahnbrechenden Erfolg auf dem Weg zur Emissionsminderung bekannt. Ursprünglich wollte SRK mit seinen beiden Flaggschiffen SRK House und SRK Empire im Jahr 2030 die Netto-Null-Zertifizierung erreichen. Gemeinsam mit dem Global Network for Zero (GNFZ) hat SRK sein Ziel auf 2024 vorverlegt und ist damit das erste Unternehmen weltweit, das die wegweisende Netto-Null-Zertifizierung für Gebäude erhält.

SRK Empire and SRK House

Das SRK House und das SRK Empire sind bereits zwei der leistungsstärksten LEED-zertifizierten Gebäude der Welt und sind seit langem ein leuchtendes Beispiel für das Engagement der Marke, ihren ökologischen Fußabdruck proaktiv zu reduzieren. Und heute, nach der Zusammenarbeit mit der GNFZ, einer revolutionären Netto-Null-Zertifizierungsstelle, die vom ehemaligen Präsidenten und CEO des U.S. Green Building Council, Mahesh Ramanujam, gegründet wurde, hat SRK die Netto-Null-Zertifizierung beider Gebäude mehr als sechs Jahre vor dem Zeitplan erfolgreich beschleunigt.

"Im Jahr 2015 hat die Welt ihre ehrgeizigen Ziele für das Pariser Abkommen formuliert. Diese strengen Zeitpläne und Zwischenziele basieren jedoch auf Daten, die unsere sich erwärmende Welt bereits überholt hat. Unsere Partnerschaft mit der GNFZ bietet uns die Möglichkeit, mit gutem Beispiel voranzugehen, die Dekarbonisierung des Diamantensektors zu beschleunigen und unsere bewährten Praktiken mit Kollegen auf der ganzen Welt zu teilen, die den Netto-Null-Grenzwert anstreben", sagt SRK Brand Custodian Shreyans Dholakia.

Zu den Strategien, die SRK an seinen Standorten für die Zertifizierung einsetzte, gehören die Installation eines externen 6-MW-Solarkraftwerks, um seine Scope-1- und Scope-2-Emissionen zu reduzieren, sowie die Umstellung aller SRK-eigenen Autos auf Elektrofahrzeuge, die Installation von Ladestationen für Elektrofahrzeuge mit Solarenergie, die Entwicklung einer App zur Erfassung der täglichen Fahrweise der Mitarbeiter und die Anpflanzung von Bäumen auf einer Fläche von 200 Hektar.

Die Zertifizierung von SRK bestätigt das nachhaltige Engagement des Unternehmens für eine emissionsfreie Zukunft. Die bahnbrechende Dekarbonisierungsarbeit von SRK ist ein Signal an den globalen Diamantensektor und die Geschäftswelt insgesamt, dass es jetzt an der Zeit ist, "Netto-Null" für alle zu erreichen, wie die GNFZ in ihrer Mission anführt. Das GNFZ-Team wird die Daten des Unternehmens kontinuierlich überwachen, seine Netto-Null-Emissionen überprüfen und sicherstellen, dass das Unternehmen einen dauerhaften Weg zur Aufrechterhaltung einer Weltklasse-Null-Emissionsleistung einschlägt.

Informationen zu Shree Ramkrishna Exports

SRK wurde von Shri Govind Dholakia alias Govindkaka gegründet und gehört zu den weltweit führenden Konglomeraten im Bereich Diamantenverarbeitung und -export. SRK hat einen Unternehmenswert von knapp 1,8 Mrd. US-Dollar, beschäftigt über 6.000 Mitarbeiter und hat in den letzten sechs Jahrzehnten eine entscheidende Rolle bei der Transformation des indischen Beitrags zur Weltwirtschaft gespielt. Als zweckorientiertes Unternehmen, das sich dem "PURE"-Vertrauen, der Transparenz und der Hartnäckigkeit verschrieben hat, ist SRK führend in der Edelstein- und Schmuckindustrie, wenn es darum geht, nachhaltigen Praktiken und der Einhaltung von Vorschriften Vorrang einzuräumen und die dringenden und notwendigen Beschleunigungsbemühungen für ein emissionsfreies Indien und darüber hinaus zu beleuchten. SRK ist als das Unternehmen mit den meisten ISO-, System- und Prozesszertifizierungen in der Branche anerkannt. Darüber hinaus werden fast 4,5 % der Gewinne von SRK für verschiedene philanthropische und gemeinnützige Initiativen verwendet. Verwurzelt in Govindkakas lebenslangem Streben nach Chancengleichheit, Aufwärtsmobilität und universellen Lebensstandards, setzt sich das bahnbrechende Diamantenunternehmen dafür ein, dass Nachhaltigkeit und menschliches Wohlergehen die Eckpfeiler seines wachsenden Imperiums für das Gute bleiben.

