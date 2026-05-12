SRS Distribution concluye la adquisición del distribuidor mayorista de HVAC Mingledorff's

MCKINNEY, Texas y ATLANTA, 12 de mayo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- SRS Distribution Inc., filial de The Home Depot, concluyó la adquisición de Mingledorff's, LLC. Mingledorff's es una empresa líder en distribución mayorista de equipos, piezas y suministros para sistemas de climatización (HVAC, por sus siglas en inglés) que presta servicios a clientes residenciales y comerciales a través 42 sucursales en cinco estados del sureste de Estados Unidos. El acuerdo para adquirir Mingledorff's se anunció previamente el 24 de marzo de 2026.

The Home Depot se centra en acrecentar su cuota de mercado con los contratistas profesionales (Pros), por lo que la empresa está creando ofertas y capacidades diferenciadas para prestar mejores servicios a los Pros durante todo el ciclo de sus proyectos, desde obras de gran envergadura y complejidad hasta renovaciones y reparaciones más pequeñas. The Home Depot adquirió SRS en 2024 y consolidó su posición líder en la distribución comercial especializada en diversos sectores, los que incluyen productos para tejados y construcción, productos para interiores y construcción, paisajismo y piscinas.

La adquisición de Mingledorff's añade la distribución de sistemas de climatización como nuevo sector para SRS y aporta una amplia cartera de productos, una sólida red de distribución y relaciones consolidadas con los clientes que son sumamente complementarias para el negocio actual de SRS. Además, la adquisición permite a The Home Depot seguir consolidándose en el mercado de piezas y suministros para sistemas de climatización, lo que genera aún más valor para los clientes profesionales.

"La incorporación de Mingledorff's constituye otro hito clave en nuestra estrategia de atender mejor las necesidades de los profesionales con una variedad más completa de productos y servicios", afirmó Ted Decker, presidente de la junta directiva, presidente y director ejecutivo de The Home Depot. "La incorporación de esta plataforma líder en climatización refuerza el motor de distribución en rápido crecimiento de SRS y nos permite ofrecer una variedad más completa de productos y conocimientos especializados a nuestros clientes profesionales. Asimismo, esta expansión nos permite potenciar las sinergias de venta cruzada y optimizar la gestión de pedidos en todo nuestro ecosistema para profesionales y consolida a The Home Depot como el destino de referencia para constructores profesionales, contratistas generales, empresas de reformas y clientes del sector multifamiliar".

"Nos complace recibir oficialmente al equipo de Mingledorff's a la familia de empresas SRS", señaló Dan Tinker, director ejecutivo de SRS. "Nuestro objetivo es unir nuestras fortalezas para ofrecer una experiencia impecable a nuestros clientes. Al incorporar la vasta experiencia en sistemas de climatización de Mingledorff's a nuestra red nacional, ofrecemos a los profesionales mayor comodidad y más oportunidades para ampliar sus negocios mediante un único socio de confianza".

La distribución de productos para sistemas de climatización representa un mercado potencial de aproximadamente $100 mil millones e incrementa el mercado potencial total de The Home Depot en $1.2 billones.

Los términos financieros de la transacción no fueron revelados.

Acerca de The Home Depot

The Home Depot es la mayor cadena minorista del mundo especializada en productos para el hogar. Al cierre del año fiscal 2025, la empresa operaba un total de 2,359 tiendas minoristas y más de 1,250 establecimientos SRS en los 50 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Guam, 10 provincias canadienses y México. La empresa tiene contratados a más de 470,000 empleados. Las acciones de The Home Depot se cotizan en la bolsa de valores de Nueva York (NYSE: HD) y se incluyen en el Promedio Industrial Dow Jones y el índice Standard & Poor's 500.

Acerca de SRS

SRS Distribution, fundada en 2008 y con sede en McKinney, Texas, ha crecido hasta convertirse en una de las distribuidoras de productos de construcción de más rápido crecimiento en Norteamérica. Desde sus inicios, la empresa ha establecido una estrategia de crecimiento diferenciada y una cultura empresarial centrada en la atención al cliente, la asociación con proveedores y la captación de los mejores talentos del sector. En la actualidad, SRS Distribution, una subsidiaria de propiedad absoluta de The Home Depot, opera al alero de una familia de marcas locales distintivas que contemplan más de 1,250 ubicaciones en los 50 estados y cinco provincias canadienses. Para obtener más información, visite www.srsdistribution.com.

Acerca de Mingledorff's

Mingledorff's, fundada en 1939 y con sede en Peachtree Corners, Georgia, es una empresa líder en distribución mayorista de equipos, piezas y suministros para sistemas de climatización para su base de clientes profesionales residenciales y comerciales. Con 42 sucursales en 5 estados del sureste de Estados Unidos, Mingledorff's ofrece a los profesionales una amplia variedad de productos para sistemas de climatización, combinada con una experiencia de servicio al cliente inigualable.

Advertencia acerca de las declaraciones prospectivas

Algunas de las declaraciones aquí contenidas constituyen "declaraciones prospectivas", tal y como se definen en las leyes federales sobre valores, incluida la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Las declaraciones prospectivas se basan en la información disponible en la actualidad y en las suposiciones, expectativas y proyecciones actuales de The Home Depot, Inc. ("The Home Depot" y, colectivamente con sus subsidiarias, a menos que el contexto indique lo contrario, la "Empresa") sobre eventos futuros, y pueden usar palabras como "puede", "podrá", "podría", "debería", "sería", "anticipar", "intentar", "estimar", "proyectar", "planificar", "creer", "esperar", "objetivo", "prospectos", "posible", "comprometer" y "prever", o palabras de significado similar o que se refieran a períodos de tiempo futuros. Las declaraciones prospectivas se pueden referir, entre otras cosas, a los beneficios previstos de la adquisición, incluidos los relativos a los resultados financieros futuros. Las declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos e incertidumbres sustanciales, que incluyen, entre otros, los descritos en la Parte I, Artículo 1A. "Factores de riesgo" y en otras partes del Informe anual de la Empresa en el Formulario 10-K para el año fiscal que finalizó el 1 de febrero de 2026 (el "10-K de 2025") presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores ("SEC", por sus siglas en inglés) y también según se describe periódicamente en los informes presentados posteriormente por la empresa, así como lo siguiente: la posibilidad de que la adquisición potencial no se cierre en el plazo previsto o en absoluto (incluso debido a la falta de obtención de las aprobaciones regulatorias necesarias); los riesgos relacionados con la capacidad de materializar los beneficios previstos de la adquisición potencial, incluida la posibilidad de que los beneficios esperados de la adquisición potencial no se materialicen o no se materialicen dentro del periodo esperado; el riesgo de que los negocios no se integren con éxito; la interrupción derivada de la adquisición potencial que dificulte el mantenimiento de las relaciones comerciales y operativas; los efectos negativos del anuncio de la adquisición potencial o de la consumación de la adquisición potencial en el precio de mercado de las acciones ordinarias de la empresa, las calificaciones crediticias o los resultados operativos o en las relaciones con clientes, proveedores y otras contrapartes; los costos asociados con la adquisición potencial; el riesgo de litigios y/o acciones regulatorias relacionadas con la adquisición potencial; y los pasivos desconocidos.

Estas declaraciones no son garantía de resultados futuros y están sujetas a eventos futuros, riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales están fuera del control de la Empresa, dependen de las acciones de terceros o actualmente son desconocidos para la Empresa, así como a suposiciones posiblemente inexactas que podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de la experiencia histórica de la Empresa y de sus expectativas y proyecciones. Además de los riesgos e incertidumbres mencionados anteriormente, puede haber otros factores que la Empresa no pueda prever o que no se describen aquí, por lo general, porque la Empresa no los considera importantes en la actualidad. Dichos factores podrían hacer que los resultados difieran sustancialmente de las expectativas de la Empresa. Las declaraciones de carácter prospectivo se refieren únicamente a la fecha en que se realizan, y la Empresa no se compromete a actualizarlas, salvo en la medida en que lo exija la ley. Sin embargo, se le recomienda revisar cualquier otra divulgación que la Empresa haga acerca de temas relacionados en sus presentaciones ante la SEC y en sus demás declaraciones públicas.

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FUENTE The Home Depot