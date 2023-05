SS&C annonce les dernières mises à jour de la plateforme d'automatisation intelligente SS&C Blue Prism

WINDSOR, Connecticut, 18 mai 2023 /PRNewswire/ -- SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq : SSNC) a annoncé aujourd'hui les dernières mises à jour de sa plateforme d'automatisation intelligente SS&C Blue Prism. Les dernières mises à jour aideront les organisations à extraire de la valeur des programmes d'automatisation intelligente pour favoriser la croissance de l'entreprise et améliorer l'expérience des clients et des employés.

« Ce dernier lancement démontre notre engagement à accroître et à accélérer notre investissement dans l'innovation, tout en travaillant avec nos clients pour soutenir leurs priorités stratégiques », a déclaré Colin Redbond, directeur général des produits, SS&C Blue Prism. « En plus de la dernière technologie, les organisations peuvent tirer parti de notre expertise, de notre cadre de confiance et de nos connaissances pour réussir leur automatisation et soutenir la surveillance et l'amélioration continues. »

La nouvelle série de mises à jour de produits comprend :

Chorus : les analyses opérationnelles améliorées au sein de cet outil d'orchestration des processus offrent des visualisations robustes, de nouvelles capacités de création de tableaux de bord, une interface plus intuitive et des améliorations clés en matière de sécurité, le tout contribuant à fournir aux responsables des opérations une vision en temps réel et exploitable de ce qui se passe au sein de leurs opérations.

Process Intelligence : des capacités d'analyse, de prédiction et de simulation améliorées, une interface utilisateur rafraîchie et intuitive et de nouvelles intégrations avec Chorus. Ces améliorations permettent aux organisations d'améliorer la gestion des efforts d'automatisation à l'échelle de l'entreprise.

UX Builder : le nouveau concepteur de formulaires permet aux utilisateurs professionnels de créer des expériences numériques de bout en bout en créant des applications web d'entreprise, en rassemblant des données provenant de systèmes multiples et en intégrant de manière transparente des travailleurs numériques et des services BPM.

Desktop : fournit un environnement holistique pour gérer les travailleurs numériques avec ou sans surveillance, simplifiant ainsi la gestion d'une main-d'œuvre unifiée soutenue par un audit, un contrôle et une gouvernance centralisés.

Robotic Operating Model™ 2 (ROM™ 2) : la version actualisée de la méthodologie de pointe de SS&C Blue Prism se concentre désormais sur toutes les capacités d'automatisation intelligente et comprend un parcours en 5 étapes afin de fournir aux organisations les meilleurs conseils pour leurs besoins commerciaux actuels.

Plus de 2 800 clients dans le monde gèrent leurs opérations sur SS&C Blue Prism et numérisent leurs opérations dans les secteurs des services financiers, de l'assurance, de la santé et de la pharmacie, de la banque, etc. Pour en savoir plus sur l'offre d'automatisation intelligente de SS&C Blue Prism et les prochaines innovations, contactez un de nos experts.

À propos de SS&C Technologies

SS&C est un fournisseur mondial de services et de logiciels pour les secteurs des services financiers et de la santé. Fondée en 1986, SS&C a son siège social à Windsor, dans le Connecticut, et possède des bureaux dans le monde entier. Quelque 20 000 organisations de services financiers et de soins de santé de toutes tailles font confiance à SS&C pour son expertise, son envergure et sa technologie.

Des informations supplémentaires sur SS&C (Nasdaq : SSNC) sont disponibles sur le site www.ssctech.com.

