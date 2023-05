SS&C lance la solution Blue Prism Process Intelligence 2.0 pour améliorer l'excellence opérationnelle et les performances métiers

WINDSOR, Connecticut, 18 mai 2023 /PRNewswire/ -- SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) a lancé SS&C Blue Prism Process Intelligence 2.0, sa solution d'exploration des processus et des tâches de nouvelle génération alimentée par l'IA. Reposant sur la technologie ABBYY Timeline 6.0, la solution accélère la découverte et l'identification des processus jusqu'à 80 %. L'intégration avec l'outil BPM (Business Process Management) SS&C Blue Prism Chorus permet une optimisation continue des processus et une évolutivité rapide. Grâce à ces améliorations, les entreprises peuvent mieux gérer et optimiser leurs processus afin d'obtenir des résultats optimaux.

« Nous étions à la recherche d'un outil d'intelligence des processus qui nous permettrait de passer à la vitesse supérieure en matière d'automatisation », a déclaré Antonín Šenfeld, chef d'équipe RPA chez Uniqa. « BPPI nous a permis de faire cela et plus encore. Nous sommes parvenus à obtenir des résultats d'exploration des processus 70 % plus rapidement qu'avec les autres solutions et en identifiant 50 opportunités d'automatisation jamais identifiées. Nous pouvons désormais analyser les processus plus efficacement, créer de la valeur commerciale plus rapidement et avoir la certitude que nous disposons de l'outil adéquat pour développer avec succès notre programme d'automatisation. »

Les points forts de Blue Prism Process Intelligence 2.0 sont :

Obtention d'informations en temps réel sur les processus et les tâches : l'analyse améliorée du chemin des processus aide les organisations à identifier rapidement les processus qui génèrent le plus de retour sur investissement. La nouvelle analyse prédictive permet aux utilisateurs de prévoir les résultats métiers cibles avant de modifier les processus, ce qui permet de gagner du temps et d'améliorer les résultats.

Délai de rentabilisation plus rapide : l'intégration de l'ensemble du portefeuille SS&C Blue Prism permet de passer rapidement de l'analyse d'informations en temps réel au développement de processus automatisés ce qui permet à l'organisation d'obtenir un retour sur investissement jusqu'à 80 % plus rapidement.

Amélioration des capacités d'exploration et d'automatisation des tâches : cela permet aux organisations de fournir des informations plus complètes sur l'engagement des collaborateurs à des fins d'amélioration proactive des processus.

Évolutivité à l'échelle de l'entreprise, avec une gouvernance et une conformité de premier plan : l'intégration avec les fonctionnalités BPM de SS&C Blue Prism offre une visibilité totale sur les processus de l'organisation, ce qui permet d'optimiser et de simuler en permanence les processus pour obtenir des performances optimales et une conformité totale.

« L'optimisation des processus nécessite une analyse continue et de pouvoir mettre en œuvre les changements à grande échelle », déclare Colin Redbond, vice-président senior, Produit, SS&C Blue Prism. « En bénéficiant d'une meilleure visibilité et d'une meilleure analyse des processus, les entreprises peuvent prédire quelles automatisations seront les plus rentables. L'intégration de la pile technologique de SS&C Blue Prism permet aux organisations d'analyser en continu l'impact du travail numérique sur les résultats de l'entreprise et d'ajuster leur stratégie pour obtenir des résultats optimaux. »

Selon un rapport de Gartner®, « d'ici 2025, 80 % des organisations, poussées par les attentes de réduction des coûts et d'amélioration de l'efficacité des processus découlant de l'automatisation, intégreront des capacités d'exploration des processus dans au moins 10 % de leurs opérations métiers » Le rapport précise en outre que « Selon une étude Gartner de 2021, intitulée "Forecast Analysis: Process Mining, Worldwide" (que l'on peut traduire par "Analyse des prévisions : l'exploration des processus dans le monde" en français), le chiffre d'affaires mondial généré par les logiciels d'exploration des processus a augmenté de 46 % en 2021 et devrait atteindre 2,3 milliards de dollars d'ici 2025, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 33 % entre 2020 et 2025. » *

Plus de 2 800 clients dans le monde gèrent leurs opérations sur SS&C Blue Prism et numérisent leurs opérations dans les secteurs des services financiers, de l'assurance, de la santé et de la pharmacie, de la banque, etc. Pour en savoir plus sur l'offre d'automatisation intelligente de SS&C Blue Prism, contactez un de nos experts.

* Gartner, Magic Quadrant™ for Process Mining Tools, Marc Kerremans, Kimihiko Iijima, Andrei Razvan Sachelarescu, Nick Duffy, David Sugden, 20 mars 2023

Gartner et Magic Quadrant sont des marques déposées et des marques de service de Gartner, Inc. et/ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans le monde entier et sont utilisées ici avec autorisation. Tous droits réservés.

À propos de SS&C Technologies

SS&C est un fournisseur mondial de services et de logiciels pour les secteurs des services financiers et de la santé. Fondée en 1986, SS&C a son siège social à Windsor, dans le Connecticut, et possède des bureaux dans le monde entier. Quelque 20 000 organisations de services financiers et de soins de santé de toutes tailles font confiance à SS&C pour son expertise, son envergure et sa technologie.

Des informations supplémentaires sur SS&C (Nasdaq: SSNC) sont disponibles sur le site Web www.ssctech.com.

