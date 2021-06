SSG ouvre un bureau à Oahu et ouvre ainsi une voie stratégique vers Tokyo et la région de l'Asie-Pacifique

Après l'ouverture d'un nouveau bureau à Tokyo au début de 2021, les dirigeants de SSG cherchaient à servir le marché japonais et d'autres clients de la région de l'Asie-Pacifique de manière stratégique. Hawaï s'est avérée un endroit logique en raison de sa forte concentration de talents japonais et de locuteurs de la langue du pays.

« Nous avons retenu l'État d'Hawaï puisqu'il est situé entre la partie continentale des États-Unis et l'Asie-Pacifique. Son fuseau horaire est optimal et nos chances d'y trouver des locuteurs japonais sont élevées », a déclaré Lauren Whife, vice-présidente des opérations à SSG. « Avec sa capacité à soutenir les clients américains et de la région de l'Asie-Pacifique, l'archipel pourrait devenir une plaque tournante pour Selling Simplified »

Jag Sidhu, directeur d'exploitation et cofondateur, a ajouté : « En employant des talents de la région et en se concentrant sur les locuteurs de la langue du pays, SSG a pu pénétrer des marchés historiquement fermés et continuer de croître malgré la pandémie mondiale. » L'ouverture du bureau à Hawaï met l'accent sur la stratégie d'hyperlocalisation de l'entreprise et permet de se concentrer sur la croissance de la région Asie-Pacifique, en fournissant à celle-ci des données riches directement dans la langue des clients.

« À l'heure actuelle, il est impossible d'entrer au Japon en raison de la pandémie. Pour la même raison, il est tout aussi impossible de mettre en place des activités sur le territoire », a déclaré M. Sidhu. « Nous devions donc établir notre présence au Japon et l'entretenir à l'échelle locale. La présence de locuteurs de la langue du pays à Hawaï nous procure l'avantage de comprendre le marché, ce qui améliore grandement la qualité de nos données. »

De plus, l'exploitation de SSG à Oahu assure la création d'emplois pour les gens de la région, dont bon nombre proviennent directement de l'industrie du tourisme. Cette dernière a subi d'importantes pertes d'emplois en raison de la pandémie.

À la suite de l'annonce, Lauren Whife, récemment nommée vice-présidente des opérations, déménagera à Hawaï pour diriger les opérations mondiales. « C'est une position tout à fait unique pour nous, a-t-elle déclaré. Nous avons mis sur pied des équipes vraiment extraordinaires pour les données et la livraison dans la région de l'Asie-Pacifique et aux États-Unis. Ce type d'accès aux deux régions pendant une pandémie nous permet de mieux soutenir nos clients. »

Selling Simplified est bien positionné en tant que leader de la génération de la demande sur le marché de l'Asie-Pacifique « C'est une période très stimulante pour SSG, et nous n'aurions pu saisir cette occasion sans la croissance que nous avons observée au cours des 18 derniers mois », a mentionné Lauren Whife.

